Los Gladiadores de la BBC retirados del horario de TV debido al partido de la Copa FA.

La serie de televisión reiniciada, que ahora es presentada por la pareja padre e hijo Bradley y Barney Walsh, no se emitirá el 8 de febrero.

Esto se debe a un partido de la Copa FA con el partido Birmingham City vs Newcastle United que se mostrará en su lugar.

Algunos aficionados de Gladiators se han quejado porque no tendrán un nuevo episodio al que esperar este fin de semana.

Fans de Gladiators no felices con los cambios en la programación este fin de semana



Al reunirse en X, uno dijo: “Los sábados son la mejor noche para la televisión y el deporte la está arruinando”, informa el Mirror.

Otro dijo: “¿No Gladiators en BBC One este sábado? En cambio, es la inútil Copa FA. No impresionado, no todo el mundo quiere ver fútbol un sábado por la noche”.

La versión original del Reino Unido comenzó en 1992 y fue presentada por Ulrika Jonsson y el futbolista John Fashanu. Duró en ITV durante ocho años hasta 2000.

Luego fue traída nuevamente por un breve período en Sky entre 2008 y 2009 y fue presentada por la presentadora de televisión Kirsty Gallacher y el futbolista convertido en comentarista Ian Wright.

Bradley Walsh y su hijo Barney han presentado la serie desde su reinicio en enero de 2024.

En cada serie, más miembros del público ponen a prueba sus habilidades e intentan superar a los Gladiadores en una variedad de desafíos físicos.

La segunda serie del reinicio comenzó a emitirse en enero de este año y continuará después de esta semana.

Si te perdiste el especial de Navidad de Gladiators que vio a celebridades intentar vencer a los Gladiadores, puedes ponerlo al día en iPlayer y descubrir quién ganó.

Los episodios de la primera serie y los episodios de la segunda serie que se han emitido hasta ahora también están en iPlayer.