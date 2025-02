Los gigantes tecnológicos han prometido más de $1 billón en inversión en Estados Unidos, hasta ahora.

Apple Inc. se convirtió el lunes en la última empresa en comprometer cientos de miles de millones de dólares en inversiones en los Estados Unidos, que el presidente Donald Trump se atribuyó.

La compañía dijo que gastará $500 mil millones en el país en los próximos cuatro años, producirá servidores de inteligencia artificial en los Estados Unidos y contratará a 20,000 nuevos trabajadores. Aproximadamente una hora después del anuncio, Trump recurrió a las redes sociales para elogiar la inversión, diciendo que Apple estaba gastando en los Estados Unidos porque tiene “fe en lo que estamos haciendo”.

Para ser claro: Apple no atribuyó directamente sus inversiones a la administración Trump. Y el plan en sí no está muy lejos de lo que Apple había dicho anteriormente que gastaría. Su promesa de crear miles de empleos tampoco está significativamente por encima del ritmo histórico de contratación de la empresa.

Nuevas o no, los compromisos corporativos se han convertido en una tradición de Trump. Alrededor del inicio del primer mandato de Trump hace ocho años, el gigante japonés de inversiones SoftBank Group Corp. hizo un compromiso asombroso de invertir $50 mil millones en los Estados Unidos, que, dijo, crearía 50,000 empleos. (No está claro si el gasto de SoftBank resultó en tantos empleos). Foxconn Technology Group e Intel Corp. fueron otros que presentaron planes de gastos a Trump para alardear, a pesar de que algunos estaban claramente en proceso mucho antes de que él asumiera el cargo.

A continuación se presentan las principales inversiones tecnológicas anunciadas desde que Trump asumió el cargo por segunda vez:

SoftBank

Anunciado: $100 mil millones

Anteriormente: SoftBank ya había estado delineando planes durante meses para invertir aún más en semiconductores de inteligencia artificial, centros de datos y robots. Su Fondo de Visión invirtió $500 millones en la principal startup de inteligencia artificial de EE.UU., OpenAI, y lanzó una oferta de adquisición de $1.5 mil millones para comprar más acciones a los empleados de OpenAI el año pasado.

Empleos: 100,000

Ubicación: Texas, por un lado, a través de la JV Stargate

En diciembre, Trump anunció que SoftBank planeaba invertir $100 mil millones en los Estados Unidos en los próximos cuatro años durante un evento junto al CEO Masayoshi Son. El plan incluye un compromiso de crear 100,000 empleos centrados en inteligencia artificial e infraestructura relacionada, incluidas inversiones en centros de datos, semiconductores y energía, según una persona familiarizada con el plan.

La presentación inmediatamente planteó la pregunta de dónde obtendrá la empresa el capital para su último compromiso. Durante el último mandato de Trump, Son estaba recaudando su Fondo de Visión de $100 mil millones con dinero de inversores externos y vertió el efectivo en startups como WeWork, Uber Technologies Inc. y DoorDash Inc. SoftBank no tiene el efectivo en mano para cumplir con la promesa de Son esta vez.

Meta

Anunciado: $65 mil millones

Anteriormente: Se esperaba que el gasto de capital de Meta totalizara casi $60 mil millones este año. Sus gastos operativos superaron los $64 mil millones el año pasado.

Empleos: N/A

Ubicación: Luisiana, por un lado

Meta Platforms Inc. planea invertir hasta $65 mil millones en proyectos relacionados con inteligencia artificial en 2025, incluida la construcción de un centro de datos “tan grande que cubriría una parte significativa de Manhattan”, anunció el CEO Mark Zuckerberg en una publicación en Facebook el 24 de enero.

Meta planea poner en línea alrededor de un gigavatio de potencia informática en 2025 y se proyecta que termine el año con más de 1,3 millones de unidades de procesamiento gráfico, el tipo de chips críticos para ejecutar sistemas de inteligencia artificial, dijo Zuckerberg. También dijo que la empresa “expandirá significativamente” sus equipos de inteligencia artificial, sin cuantificar la cantidad de empleos que se crearán.

Meta ya había estado invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial. Menos de tres meses antes, Zuckerberg había advertido a los inversores que Meta tenía la intención de “acelerar significativamente” sus gastos de capital en 2025 para apostar por la inteligencia artificial y el metaverso. La empresa había anunciado un centro de datos de $10 mil millones en Luisiana.