Los gazatíes viven junto a la basura en descomposición y roedores.

Hace 8 minutos

Por Yolande Knell, BBC News, Jerusalén

BBC

Asmahan al-Masri y 15 familiares viven en un campamento en Khan Younis, a pocos metros de montones de basura.

En toda la Franja de Gaza, en un paisaje recientemente transformado por la guerra, montañas de basura apestosa representan graves peligros para la salud y el medio ambiente.

“Nunca habíamos vivido al lado de basura antes”, dice Asmahan al-Masri, una mujer desplazada, originaria de Beit Hanoun en el norte, cuyo hogar es ahora un páramo en Khan Younis.

“Lloro como cualquier otra abuela lo haría por sus nietos enfermos y con sarna. Esto es como una muerte lenta. No hay dignidad.”

En ocho meses, se estima que se han acumulado más de 330,400 toneladas de desechos sólidos en el territorio palestino, según la ONU y agencias humanitarias que trabajan en saneamiento.

Dieciséis miembros de la familia Masri comparten una tienda en un campamento cerca de la Universidad al-Aqsa con nubes de moscas y a veces serpientes. Los perros callejeros pueden rondar amenazadoramente cerca. Todos los residentes se quejan del constante hedor.

“El olor es muy perturbador. Mantengo la puerta de mi tienda abierta para poder tener algo de aire, pero no hay aire”, dice Asmahan. “Solo el olor de la basura.”

La desesperación en toda Gaza está obligando a muchos, como Mohamed, a rebuscar algo para comer, usar o vender.

Algunas de las más de un millón de personas que recientemente huyeron de la ofensiva militar de Israel en la ciudad sureña de Rafah se han visto obligadas a vivir en áreas abiertas que ya se habían convertido en vertederos temporales.

“Buscamos por todas partes un lugar adecuado, pero somos 18 personas con nuestros hijos y nietos, y no pudimos encontrar otro lugar donde pudiéramos quedarnos juntos”, dice Ali Nasser, quien recientemente se mudó al campamento de la Universidad al-Aqsa desde su hogar en Rafah.

“El viaje aquí nos costó más de 1,000 shekels ($268; £212) y ahora nuestras finanzas están destruidas. No tenemos trabajos, no tenemos ingresos, y por eso nos vemos obligados a vivir en esta situación desesperada. Sufrimos vómitos, diarrea y piel constantemente irritada.”

Antes de la guerra, años de bloqueo impuesto por Israel y Egipto a Gaza, que estaba gobernada por Hamás, habían ejercido una gran presión sobre los servicios básicos, como el tratamiento de residuos.

Las estrictas restricciones por razones de seguridad impuestas por Israel sobre lo que podía ingresar al territorio significaron una insuficiente cantidad de camiones de basura, falta de equipos para clasificar y reciclar residuos domésticos y para disponer de ellos correctamente.

Desde los mortales ataques liderados por Hamás el 7 de octubre, el ejército de Israel ha bloqueado el acceso a la zona fronteriza, donde se encuentran los dos principales vertederos de Gaza. Uno en Juhr al-Dik servía anteriormente al norte, y otro, en al-Fukhari, servía a las áreas centrales y del sur.

“Estamos viendo una crisis de gestión de residuos en Gaza, y una que se ha agravado mucho en los últimos meses”, dice Sam Rose, director de planificación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Unrwa.

Los gazatíes enfrentan el riesgo de enfermedades con agua residual acumulándose cerca de refugios improvisados.

Imágenes en redes sociales compiladas por BBC Verify muestran que los vertederos temporales han crecido a medida que la gente ha huido en oleadas a diferentes ciudades y pueblos. BBC Verify ha autenticado estas ubicaciones en la Ciudad de Gaza, Khan Younis y Rafah de febrero a junio de este año.

El análisis satelital de BBC Verify ha arrojado luz sobre otro aspecto de los problemas de saneamiento, mostrando que la mitad de los sitios de tratamiento de agua y aguas residuales de Gaza han sido dañados o destruidos desde que Israel comenzó su acción militar contra Hamás.

“Se ven enormes piscinas de lodo gris-marrón alrededor de las cuales la gente está viviendo porque no tienen otra opción, y se ven grandes montones de basura. O bien esto se deja afuera de las casas de las personas o en algunos lugares, se ha obligado a las personas a mudarse cerca de los vertederos temporales que se han establecido”, dice el Sr. Rose.

“La gente literalmente está viviendo entre la basura.”

El masivo desplazamiento de personas ha abrumado a las autoridades locales que a menudo lidian con instalaciones dañadas debido a los continuos bombardeos israelíes. Se quejan de la falta de personal, equipo y camiones de basura, así como de combustible para hacerlos funcionar.

En el municipio de Khan Younis, un funcionario, Omar Matar, expresa su pesar por las terribles condiciones en las que viven ahora las personas cerca de la Universidad al-Aqsa.

“Estos vertederos improvisados no cumplen con los estándares sanitarios y ambientales. No detienen la propagación de olores, insectos y roedores”, dice.

“Se crearon previamente como una medida de emergencia debido al cierre del vertedero de Sofa [en al-Fukhari], hasta que se encuentre una solución con instituciones internacionales para transportar los desechos allí”, explica.

Un portavoz del organismo militar israelí, Cogat, me dijo que estaban considerando varias soluciones diferentes para el problema de los desechos de Gaza.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas dice que recientemente ha estado involucrado en la recolección de 47,000 toneladas de desechos del centro y sur de Gaza y que ha distribuido 80,000 litros de combustible para el esfuerzo de limpieza. Pero se necesita hacer mucho más.

Ahora, a medida que las temperaturas veraniegas aumentan, hay nuevas advertencias de agencias de ayuda sobre los riesgos para la salud que plantea tanta basura.

Sin embargo, la desesperación impulsa a muchos gazatíes a correr riesgos adicionales: rebuscar algo para comer, usar o vender.

“Nos hemos acostumbrado al olor. Todos los días venimos aquí juntos a buscar cajas de cartón y otras cosas que podemos quemar para hacer fuego”, dice Mohammed, uno de un grupo de jóvenes que revisan un vertedero de basura cerca de Deir al-Balah mientras se llena de desechos de empaques de ayuda y esfuerzos rudimentarios para limpiar sitios golpeados por ataques aéreos israelíes.

Mazad Abu Mila, un hombre desplazado de Beit Lahia, dice que está buscando chatarra que podría usar para construir un horno.

“Dejamos todo nuestro dinero, nuestras tiendas, nuestros autos, nuestro ganado, nuestras casas. Todo se quedó. Esto es lo más peligroso para nuestra salud. Nunca habría ido a un vertedero de basura antes, pero ahora mismo, todos vienen aquí”.

Información adicional de Paul Brown y Richard Irvine Brown de BBC Verify.