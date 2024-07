Los ganadores y perdedores en el nuevo gobierno histórico de Sudáfrica

Viviendo a la altura de su reputación como negociador experto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Rampahosa, parece haber superado a su principal socio de coalición – la Alianza Democrática (DA) – en las conversaciones sobre la formación de un nuevo gobierno, mientras también toma medidas para neutralizar a los partidos de oposición radical que exigen la nacionalización de tierras de propiedad blanca.

El Sr. Ramaphosa anunció un gabinete de 32 miembros el domingo, en el que mantuvo 20 cargos – más del 60% – para su Congreso Nacional Africano (ANC).

En contraste, le dio al centro-derecha de la DA seis asientos – menos del 20% – a pesar de que el partido exigía el 30%, tras un acuerdo de reparto de poder que firmó con el ANC después de que las elecciones del 29 de mayo no dieran como ganador a un candidato absoluto.

Pero para aumentar la representación de la DA en el gobierno, el Sr. Ramaphosa también nombró a seis funcionarios del partido como vice-ministros, incluido en finanzas donde Enoch Godongwana del ANC – respetado tanto por el sector empresarial como por los sindicatos – se mantuvo a cargo.

Los nombramientos se dieron después de duras negociaciones con la DA y un intercambio furioso de cartas, que vio al Sr. Ramaphosa acusar al partido de tratar de formar un “gobierno paralelo” en violación de la constitución.

El Sr. Ramaphosa diluyó aún más la influencia de la DA en el nuevo gabinete al dar otros seis cargos a partidos más pequeños – desde el Congreso Panafricanista (PAC) hasta el Frente de la Libertad Plus nacionalista africano, convirtiéndolo en el gobierno más diverso ideológicamente en la historia de Sudáfrica.

Siguiendo la tradición desde el fin del sistema racista del apartheid en 1994, el gobierno también representa a todos los grupos raciales, con cargos ministeriales o vice-ministeriales dados a miembros de las comunidades blancas, de color – como se refieren a las personas de raza mixta en Sudáfrica – e.india.

Esto viene después de una elección en la que los votantes mostraron que “no les importa si el gato es negro o blanco, pero si atrapa a los ratones”, dijo el analista político Thembisa Fakude a la BBC.

Sin embargo, aún hay resistencia a la decisión del Sr. Ramaphosa de firmar un acuerdo de coalición con la DA.

Encabezado por John Steenhuisen, el partido a menudo es acusado de intentar proteger los privilegios económicos que los blancos construyeron durante el apartheid – una acusación que niega.

“El aceite y el agua no se mezclan”, dijo un guardia de seguridad negro a la BBC.