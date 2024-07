Los futuros del S&P 500 se mantienen cerca del récord con los datos de empleo de junio en juego.

“

Los futuros de acciones en Estados Unidos se mantuvieron cerca de máximos históricos el viernes mientras Wall Street regresaba de un descanso festivo, antes del informe mensual de empleo clave que influirá en los cálculos de recorte de tasas de la Reserva Federal.

Los futuros del S&P 500 (ES=F) apenas cambiaron tras un cierre récord en una sesión abreviada el miércoles y el cierre del jueves por el feriado del Cuatro de Julio. Los futuros del Dow Jones Industrial Average (YM=F) también se aferraban a la línea plana, mientras que los del Nasdaq 100 (NQ=F) subían un 0,1%.

Los inversores se preparan para el informe de empleo de junio que se espera a las 8:30 a.m. ET, alerta a posibles debilidades en el mercado laboral. Se espera que el informe muestre que el crecimiento de nóminas no agrícolas se desaceleró a un aumento de 190,000 en junio y que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4%.

Las señales de condiciones más laxas en los datos de principios de semana han fortalecido la idea de que la inflación seguirá enfriándose, preparando el escenario para que la Fed reduzca las tasas de interés de su nivel actual sin precedentes en dos décadas. Los operadores ahora están pronosticando casi un 75% de posibilidades de un recorte en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

La pregunta clave en los datos laborales de este viernes es si la desaceleración del crecimiento mensual del empleo refleja una normalización en el mercado laboral a medida que deja atrás la pandemia, o los primeros signos de una desaceleración económica más amplia, informa Josh Schafer de Yahoo Finance.

Por otro lado, la victoria abrumadora del Partido Laborista en las elecciones del Reino Unido atrajo la atención de los inversores que observan el riesgo político en la carrera presidencial de Estados Unidos. Mientras los donantes clave instan al presidente Joe Biden a retirarse, las miradas están puestas en la creciente ventaja de Donald Trump y lo que eso podría significar para los mercados.

Impulsado por el auge de la inteligencia artificial, el beneficio trimestral de Samsung Electronics (005930.KS) se disparó a 15 veces el tamaño del año pasado, elevando la acción a un máximo de tres años.

En el frente corporativo, las acciones vinculadas a las criptomonedas Coinbase Global (COIN) y Marathon Digital (MARA) perdieron alrededor del 6% en la negociación previa al mercado mientras que el bitcoin (BTC-USD) cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde febrero.

