Los futuros del Dow Jones caen mientras una falla en CrowdStrike desencadena un apagón global de TI; Microsoft, Netflix en el foco

Los futuros del Dow Jones cayeron temprano el viernes, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron ligeramente, después de una importante interrupción global en tecnología de la información que provocó la cancelación de vuelos y afectó a CrowdStrike (CRWD) y a Microsoft (MSFT).

Netflix (NFLX), Intuitive Surgical (ISRG) y American Express (AXP) fueron movimientos en ganancias.

Futuros del Dow Jones

Los futuros del Dow Jones cayeron un 0.15% respecto al valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.1% y los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 0.15%. Microsoft y American Express son componentes del Dow Jones, con CrowdStrike, Netflix e Intuitive Surgical todos miembros del S&P 500 y del Nasdaq 100.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4.22% después de aumentar 4.5 puntos básicos a 4.19% el jueves.

Los precios del petróleo crudo cayeron ligeramente después de disminuir 3 centavos a $82.82 por barril el jueves.

CrowdStrike Provoca Interrupción Global en Tecnología de la Información

Una falla en la actualización de CrowdStrike causó una interrupción global en tecnología de la información a través de servidores de nube de Microsoft, provocando grandes interrupciones en todo el mundo. Los vuelos se detuvieron, mientras que sistemas financieros, hospitales, medios de comunicación y más enfrentaron problemas significativos.

CrowdStrike dice que no fue un ciberataque, y se ha implementado una solución. Las interrupciones continúan en el presente.

Pero las acciones de CRWD cayeron más de un 10% en el comercio previo a la apertura, aunque están lejos de sus peores niveles. Rivales como Palo Alto Networks (PANW), Fortinet (FTNT) y especialmente SentinelOne (S) subieron.

Microsoft cayó ligeramente. Amazon.com (AMZN), que también experimentó interrupciones, también disminuyó ligeramente.

Las acciones de CrowdStrike ya se habían vendido en los últimos días, cayendo por debajo de un punto de compra y de la línea de 50 días. La acción de MSFT había mantenido la línea de 50 días el jueves, dentro de una zona de compra previa.

Rally del Mercado de Valores

El Dow Jones Industrial Average cayó un 1.3% en la negociación del mercado de valores del jueves. El índice S&P 500 perdió un 0.8%, apenas manteniendo su línea de 21 días. El índice compuesto Nasdaq retrocedió un 0.7%, ahora claramente por debajo de su línea de 21 días. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización se desplomó un 1.85% después de revertir desde máximos de varios años el miércoles.

Ganancias

Los suscriptores de Netflix crecieron en poco más de 8 millones, superando las expectativas, mientras que los usuarios con publicidad aumentaron. Las ganancias y los ingresos superaron ligeramente. El gigante de medios de transmisión en streaming elevó las previsiones para el tercer trimestre de EPS pero ligeramente redujo los ingresos.

Las acciones de NFLX subieron un 1% el viernes por la mañana. Las acciones bajaron un 0.7% a 643.04 el jueves, justo por encima de un punto de compra de 639 de una base en forma de taza que inicialmente se rompió a fines de mayo. Pero las acciones de Netflix han retrocedido por debajo de una línea de 50 días en alza.

Las ganancias de Intuitive Surgical superaron fácilmente las expectativas. Las acciones de ISRG subieron casi un 6% el viernes por la mañana. Las acciones de Intuitive Surgical cayeron un 2.4% el jueves a 416.14, de vuelta en una zona de compra y apenas por debajo de la línea de 50 días.

Las ganancias de American Express superaron y el gigante de las tarjetas de crédito de Dow Jones también elevó las previsiones. Pero los ingresos no alcanzaron. Las acciones de AXP cayeron ligeramente el viernes por la mañana.

