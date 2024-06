Los futuros de EE. UU. suben mientras los datos clave de inflación vigilados por la Fed siguen disminuyendo.

“

Los futuros de acciones de EE. UU. subieron el viernes mientras un indicador de inflación muy observado mantuvo el impulso sobre la inflación en declive y los inversores absorbieron las consecuencias del debate entre Biden y Trump.

Los futuros del S&P 500 (ES=F) avanzaron aproximadamente un 0,3% después de que el índice cerrara un paso más cerca de su máximo histórico. Los contratos en el Nasdaq 100 (NQ=F), de alta tecnología, también subieron un 0,4%, mientras que los futuros del Dow Jones Industrial Average (YM=F) se mantuvieron por encima de la línea de flotación.

Las medidas están contemplando un final optimista de una semana agitada que vio al S&P 500 (^GSPC) y al Nasdaq Composite (^IXIC) recuperarse de una racha de tres días de pérdidas. A pesar de que las acciones están listas para cerrar una primera mitad estelar mientras se acercan al último día de negociación de junio, esas fluctuaciones han alimentado los temores de una corrección en el resto del año.

El último dato significativo de esa primera mitad llegó en la última lectura del índice de inflación preferido por la Fed, que Josh Schafer de Yahoo Finance informó que mostró una desaceleración de la inflación en mayo a medida que los precios aumentaron a su ritmo más lento desde marzo de 2021.

El índice básico de Gastos de Consumo Personal (PCE), que excluye el costo de los alimentos y la energía y es seguido de cerca por la Fed, aumentó un 0,1% en mayo con respecto al mes anterior, en línea con las expectativas de Wall Street.

Mientras tanto, con las elecciones presidenciales de noviembre en lo más alto de la lista de riesgos, los inversores tomaron nota del débil desempeño del presidente Joe Biden en su primer debate con el candidato republicano presunto Donald Trump. Se espera que los recortes de impuestos prometidos por el expresidente y las restricciones comerciales impulsen las acciones. Las acciones de Trump Media & Technology Group (DJT) subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El mercado también está en alerta por más signos de que la resistencia de los consumidores se está debilitando, ya que empresas clave señalan perspectivas pesimistas para las ventas. Las acciones de Nike (NKE) se desplomaron casi un 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las acciones de Walgreens (WBA) se mantuvieron bajo presión después de la caída del 22% del jueves.

Actualizaciones en vivo

Vie, 28 de junio de 2024 a las 8:47 AM EDT

El índice de inflación preferido por la Fed muestra que los precios aumentaron al ritmo más lento desde marzo de 2021

La última lectura del índice de inflación preferido por la Fed mostró que la inflación se desaceleró en mayo a medida que los precios aumentaron a su ritmo más lento desde marzo de 2021.

El índice básico de Gastos de Consumo Personal (PCE), que excluye el costo de los alimentos y la energía y es seguido de cerca por la Reserva Federal, aumentó un 0,1 % en mayo con respecto al mes anterior, en línea con las expectativas de Wall Street y más lento que el aumento del 0,3% visto en abril.

El PCE básico aumentó un 2,6% interanual en mayo, en línea con las estimaciones y sin cambios en el aumento anual visto en los dos meses anteriores. La lectura de mayo marcó el incremento anual más lento en más de tres años.

Vie, 28 de junio de 2024 a las 5:45 AM EDT

Trump Media en movimiento

Después de un débil desempeño en el debate por parte del presidente Joe Biden, las acciones de Trump Media & Technology (DJT) están en movimiento.

A la hora de escribir esto, las acciones han subido un 7,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Tengan cuidado con lo que están negociando aquí, amigos.

Aquí está el último informe 10-Q de la empresa, que muestra una “compañía” que está haciendo algo y perdiendo mucho dinero haciéndolo.

Vie, 28 de junio de 2024 a las 5:18 AM EDT

Las acciones de Nike están siendo pisoteadas

Igual de malo de ver (más o menos …) que el debate de anoche es la acción de Nike (NKE) en el pre-mercado, que cae un 14% a la hora de escribir esto.

La guía de la empresa fue una gran decepción y persisten las preocupaciones sobre la ejecución del manejo en torno a la innovación de productos. No ver una mejor guía de Nike en un año olímpico es una señal de alerta.

Me gustó la opinión del analista de Stifel, Jim Duffy, sobre el trimestre:

“La guía de FY25 (la 5ta revisión descendente de consenso en 6 trimestres), empuja las perspectivas de inflexión del crecimiento más hacia el 2025 (quizás FY4Q o la primavera del 2025 a más tardar) pidiendo a los inversores que respalden el éxito de estilos que aún no se han probado y mirar hacia un trasfondo discrecional del consumidor incierto en 2HCY24 hasta que el impulso pueda construirse nuevamente en 2HCY25. La credibilidad de la gerencia está severamente desafiada y el potencial de cambio de régimen de nivel C añade más incertidumbre. Un día del inversor en noviembre probablemente delineará un modelo económico multianual con rendimientos más bajos que el precedente añadiendo riesgo al premium disfrutado en el múltiplo histórico. Seguimos agradecidos por la ventaja de la escala N en una categoría con vientos favorables de crecimiento secular y potencial de margen estructural, pero, en la valoración actual, no podemos respaldar un caso de aumento convincente hasta que la inflexión del crecimiento se haga más tangible.”

Duffy rebajó su calificación en Nike a mantener esta mañana.

“