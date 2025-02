Los futuros de acciones de EE. UU. caen mientras Alphabet y AMD se desploman: Resumen del mercado

Los futuros de acciones de EE. UU. cayeron mientras los inversores navegan por la guerra comercial y una agenda ocupada de ganancias de algunas de las mayores empresas del mundo.

Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.9% a medida que Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, y Advanced Micro Devices Inc. se desplomaron en el comercio previo al mercado de EE. UU. después de resultados decepcionantes. Los contratos en el S&P 500 cayeron un 0.5%, lo que sugiere que el rebote de Wall Street podría ser de corta duración.

Si bien los primeros disparos en la última guerra comercial entre Estados Unidos y China dejaron en claro que Xi Jinping está adoptando un enfoque más cauteloso que durante el primer mandato de Donald Trump, los riesgos arancelarios siguen en primer plano. Los resultados decepcionantes de Alphabet y AMD también intensificaron la inquietud sobre las perspectivas de las empresas tecnológicas de gran capitalización que han impulsado las ganancias del S&P 500. Amazon.com Inc. tiene previsto presentar sus resultados el jueves.

“Sigue siendo difícil para cualquiera tener un grado especialmente alto de convicción al operar en un entorno tan incierto”, dijo Michael Brown, estratega senior de investigación en Pepperstone Group Ltd. “Todavía prefiero adoptar una postura más cautelosa a corto plazo, ya que la incertidumbre sigue siendo elevada, y los participantes analizan los eventos de riesgo restantes de esta semana, incluidos los informes de ganancias de Amazon, y el informe de empleo de EE. UU. del viernes.”

El yen se fortaleció frente al dólar y el oro alcanzó un máximo histórico en busca de refugio. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó y un índice de fortaleza del dólar extendió pérdidas, después de que las ofertas de trabajo en EE. UU. cayeran en diciembre más de lo previsto a un mínimo de tres meses.

Alphabet publicó ingresos del cuarto trimestre que no cumplieron las expectativas de los analistas después de que el crecimiento de su negocio en la nube se desacelerara, lo que generó preocupación entre los inversores sobre los miles de millones que la empresa está invirtiendo en inteligencia artificial. El fabricante de chips AMD dio una perspectiva decepcionante para su negocio de centros de datos, un área en la que está luchando por ponerse al día con el líder en computación de IA, Nvidia Corp.

“Esperativas que los analistas han puesto, la vara está mucho más alta en esta ocasión”, dijo Aneeka Gupta, directora de investigación macroeconómica en Wisdomtree UK Ltd. “Hay una mayor probabilidad de que no alcancen ese listón más alto. Si decepcionan, las ramificaciones son mucho más grandes.”

Apple Inc. cayó en las operaciones previas al mercado después de que la agencia antimonopolio de China señalara una investigación sobre las políticas de la compañía. Las empresas estadounidenses que informarán resultados el miércoles incluyen Uber Technologies Inc., The Walt Disney C., Ford Motor Co. y Qualcomm Inc.

Los operadores también esperarán los datos del ISM de servicios de EE. UU. más tarde hoy para obtener más pistas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal. Es probable que la actividad en el sector de servicios haya crecido más lentamente en enero debido a las tormentas de invierno en gran parte del país y los incendios forestales en la costa oeste. Datos de nóminas de alta frecuencia sugieren que la contratación fue relativamente estable en términos ajustados estacionalmente, según Bloomberg Economics.

El Stoxx Europe 600 fluctuó, con caídas en las acciones de tecnología compensadas por ganancias en el sector de la salud después de un pronóstico optimista de la mayor empresa cotizada de la región, Novo Nordisk A/S.

Entre los movimientos individuales en Europa, el prestamista español Banco Santander SA se disparó después de reportar ganancias récord y anunciar una recompra de €10 mil millones. La farmacéutica GSK Plc. subió después de aumentar su pronóstico de ventas. Renault SA disminuyó después de un informe que indicaba que Nissan Motor Co. Ltd., en el que tiene una participación del 36%, se retirará de su acuerdo con Honda Motor Co. Ltd. para integrar sus negocios.

Un índice de acciones asiáticas subió por segundo día consecutivo, mientras que las acciones cayeron en China, que reabrió el miércoles después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

En medio de las crecientes tensiones comerciales, el Servicio Postal de EE. UU. dijo que estaba suspendiendo temporalmente los paquetes internacionales entrantes desde China y Hong Kong. Si bien no está claro qué motivó la medida, esta se produce después de que Trump revocara una regla de “mínimo” para China, que antes permitía que los pequeños paquetes por menos de $800 entraran en EE. UU. libres de aranceles.

“Las relaciones comerciales entre EE. UU. y China siguen siendo un riesgo, aunque si el arancel del 10% de EE. UU. y las medidas de respuesta de China se posponen, será bueno para el mercado”, dijo Kenny Wen, jefe de estrategia de inversión en KGI Asia Ltd. “Por otro lado, las disputas pueden volver a intensificarse”.

Trump dijo a los periodistas que no hay prisa para hablar con Xi y que hablará con el presidente chino en el momento apropiado.

En materias primas, el petróleo cayó debido a las preocupaciones de que la guerra comercial afectaría al crecimiento global, a pesar del anuncio de sanciones reforzadas contra Irán.

