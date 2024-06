Los fiscales estadounidenses quieren que Boeing enfrente cargos penales.

Fiscales estadounidenses han recomendado que el Departamento de Justicia (DoJ) presente cargos criminales contra Boeing. Sigue una denuncia del DoJ de que el fabricante de aviones había violado un acuerdo relacionado con dos accidentes mortales en los que estuvieron involucrados sus aviones 737 Max en los que murieron 346 personas. Boeing declinó hacer comentarios cuando fue contactado por la BBC, pero previamente ha negado violar el acuerdo de enjuiciamiento diferido. El DoJ tiene hasta el 7 de julio para tomar una decisión final sobre si procesar a la compañía. La recomendación no es una decisión final y los detalles de cualquier acción penal potencial no se conocen, según CBS, socio estadounidense de la BBC. “Esta es una decisión realmente crítica que se avecina,” dijo Ed Pierson, quien es el director ejecutivo de la Fundación para la Seguridad de la Aviación y ex alto directivo de Boeing. Le dijo al programa Radio 4 Today de la BBC: “Hay problemas con estos aviones. Estamos viendo problemas con estos aviones y estoy hablando del 737 Max, 787 y es reflejo del liderazgo.” Los accidentes aéreos, ambos relacionados con los aviones 737 Max de Boeing, ocurrieron con seis meses de diferencia uno del otro. El accidente que involucró al Lion Air de Indonesia ocurrió en octubre de 2018, seguido por un vuelo de Ethiopian Airlines en marzo de 2019. La semana pasada, familiares de las víctimas instaron a los fiscales a buscar una multa contra Boeing de $25 mil millones de libras esterlinas y a emprender un proceso penal. Bajo un acuerdo alcanzado en 2021, Boeing dijo que pagaría un acuerdo de $2.5 mil millones y los fiscales acordaron pedir a la corte que retire un cargo criminal después de tres años si la compañía cumplía con ciertas estipulaciones establecidas en el acuerdo de enjuiciamiento aplazado. Pero el mes pasado, el DoJ dijo que Boeing estaba incumpliendo el acuerdo, afirmando que no había implementado un programa de cumplimiento ético para prevenir y detectar violaciones de las leyes de fraude en sus operaciones. La semana pasada, el presidente ejecutivo saliente de Boeing, Dave Calhoun, fue cuestionado por los senadores estadounidenses. El Sr. Calhoun declaró que la empresa había “aprendido” de los errores del pasado y que el proceso para que los empleados denunciante “funciona”, pero los legisladores aun lo acusaron de no hacer lo suficiente para corregir una cultura de represalias. Como parte de una investigación en curso, empleados denunciantes de Boeing dijeron al Senado en abril que los modelos 737 Max, 787 Dreamliner y 777 tenían problemas serios de producción. La compañía estuvo en el centro de atención más recientemente cuando un panel de puerta se cayó de un nuevo avión 737 Max durante un vuelo de Alaska Airlines en enero, dejando un agujero enorme. El Sr. Calhoun dejará el puesto de presidente ejecutivo a finales de 2024 después de menos de cinco años en el cargo con un paquete salarial valorado en $33 millones. También seguirá formando parte del consejo de administración de Boeing. El Sr. Calhoun asumió el cargo de Dennis Muilenburg quien fue despedido después de los dos accidentes. El Sr. Pearson dijo que los cambios en la cúpula de Boeing eran “superficiales” e incluso cuando el Sr. Calhoun fue nombrado como presidente ejecutivo en 2019, ya había estado en la empresa durante una década. “Están tomando decisiones que afectan a millones y millones de personas durante muchos, muchos años,” dijo.