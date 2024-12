Los Fans no están nada contentos con la actualización de iOS 18.2, Esto es lo que tienen que decir

La última actualización de iOS 18.2, que trajo algunas funciones de Inteligencia Artificial de Apple, ha sido recibida con reacciones mixtas por parte de los usuarios, pero en su mayoría, negativas. Muchos propietarios de iPhone han reportado problemas con la nueva IA, incluyendo problemas con la integración de ChatGPT, el Image Playground y Genmoji.

Los usuarios han informado enfrentar desafíos con la integración de ChatGPT, experimentando problemas como mensajes de error y tiempos de respuesta lentos durante su uso. Estas dificultades están impactando la experiencia general y la efectividad de la plataforma para aquellos afectados.

La función de Image Playground ha recibido comentarios negativos por la calidad de sus resultados. Muchos usuarios han notado que las imágenes generadas a menudo carecen de claridad y creatividad, y hay quejas sobre filtros de contenido demasiado restrictivos que limitan la utilidad y la diversión de la función.

Además, la función de resúmenes de notificaciones, que anteriormente era confiable, parece estar fallando para ciertos usuarios.

Aquí hay algunos de los comentarios destacados que llamaron mi atención y explican la situación.

AnotherIffyComment dijo: “Siri no parece ni un poco más inteligente, no ha habido ninguna situación en la que ChatGPT haya sido utilizado con éxito (‘ChatGPT no está disponible en este momento’, abundan los mensajes de error).

Correct-Boat-8981 comentó: “Image playground parece ser la única parte que funciona para mí, y es básicamente inútil. No quiero basar cada imagen en una persona de mi biblioteca de fotos.

RiotSloth dijo: “Si logran que esto funcione correctamente, será un cambio de juego. Poder hablar con Siri y que simplemente te entienda y haga lo que quieres sería realmente genial.”

madproof ofreció una perspectiva diferente: “Funciona ‘bien’ para mí, es decir, funciona igual que antes de esta actualización. En general, esta tendencia de IA necesita desaparecer. Demasiados directores que no saben nada sobre nada están metiendo ‘IA’ en cada rincón y grieta de cada aplicación.”

Great-GoogleyMoogley compartió: “Después de jugar con Gemini en el nuevo Pixel 9 de mi amigo… Estoy harto de Apple. Demasiado caro para la falta de funciones en mi iPhone 16 pro max.”

CreativeHandles sugirió una solución potencial: “Debes asegurarte de que todos los modelos estén descargados. Conéctate a wifi y a la corriente. Reinicia tu teléfono si es necesario. Pensé que el mío estaba estropeado, pero me di cuenta de que tenía que volver a descargar el modelo.”

