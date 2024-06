Los fans del survival horror querrán conectarse a GeForce NOW esta semana.

Los juegos de terror de supervivencia han existido durante mucho tiempo y para algunos, no hay nada como la emoción de acechar por una esquina solo para encontrarte cara a cara con criaturas espeluznantes o zombies, y ahora puedes sentir esa sensación con GeForce NOW.

La última selección de juegos de NVIDIA en el servicio incluye un par de juegos realmente geniales en los que definitivamente querrás sumergirte. Asumiendo que no los hayas jugado en otro lugar. Por supuesto, siempre puedes volver a jugar, y ahora puedes hacerlo en más dispositivos, incluso en tu teléfono.

Uno de esos nuevos juegos que llegan a GeForce NOW esta semana es Beyond Good & Evil – Edición del 20º aniversario. Se trata de un juego de acción y aventuras de Ubisoft que acaba de ser relanzado para celebrar su 20º cumpleaños. Es el mismo gran juego pero con gráficos y velocidades de cuadro actualizados. Se puede jugar en hasta 4K si tienes el televisor o monitor para soportar esa resolución y a hasta 60 cuadros por segundo. Además, incluye un audio mejorado. Además, la Edición del 20º aniversario incluye un nuevo modo de speedrun si quieres poner a prueba tus habilidades. Además, hay logros actualizados. Básicamente, es una situación beneficiosa si te gustó el juego durante su lanzamiento original.

NVIDIA GeForce NOW añade el exitoso juego de terror de supervivencia ‘Resident Evil Village’

Si eres fanático del terror de supervivencia, es probable que estés muy familiarizado con la serie Resident Evil. Ha existido durante décadas y ha recorrido los abismos de todas las generaciones de consolas así como de PC. Esto incluye Resident Evil Village, la séptima entrega principal de la serie. Y como corresponde, este es el gran lanzamiento de juegos para GeForce NOW esta semana. Si no tuviste la oportunidad de jugar este juego antes, ahora es tu oportunidad de meterte en él y ver de qué han estado hablando los fanáticos.

Aquí está la noticia realmente genial. GeForce NOW también está obteniendo la demo de Resident Evil Village. Entonces, si no estás seguro si quieres comprar el juego aún, no lo hagas. Descarga la demo, que está disponible en Steam. Luego pruébalo y si te gusta, puedes comprar el juego completo. Además de Resident Evil Village y su demo, y Beyond Good & Evil – Edición del 20º aniversario, los suscriptores de GeForce NOW también tienen acceso esta semana a Drug Simulator 2.