Los fans de Oasis critican la invitación exclusiva por sorteo para las funciones adicionales en Wembley.

La gira Live ’25 agotó todas sus actuaciones por el Reino Unido e Irlanda y como resultado, se añadieron dos fechas adicionales para el Estadio de Wembley.

La venta inicial de boletos causó mucha controversia, ya que algunos fans se encontraron con modelos de precios dinámicos que hicieron que los precios casi se duplicaran, declarando ser bots y expulsados de las colas o simplemente no pudieron llegar a tiempo.

Anoche (sábado, 7 de septiembre) la banda compartió en sus redes sociales que se enviaron invitaciones por correo electrónico para entrar en un sorteo privado para los dos próximos espectáculos de Wembley a "fans elegibles que hemos podido identificar".

Se agregó: "Si iniciaste sesión en tu cuenta de Ticketmaster UK el pasado sábado, 31 de agosto, y pudiste unirte a la cola para un espectáculo específico pero no conseguiste un boleto, entonces puedes ser elegible para participar y recibirás un correo electrónico sobre cómo registrarte para el sorteo.

"Mantén un ojo en la bandeja de entrada asociada con tu cuenta de Ticketmaster y no olvides revisar tu correo no deseado.

"Una vez registrado con éxito, serás incluido en el sorteo para un código de acceso a la última venta de Wembley.

"Debido a la demanda de los espectáculos y para evitar las largas colas de la semana pasada, los códigos serán estrictamente limitados.

"Entrar al sorteo no garantiza que recibirás un código.

"El sorteo solo está abierto a los fans invitados. Debes registrarte con el correo electrónico al que se envió tu invitación y que está registrado con tu cuenta de Ticketmaster.

Algunos fans de Oasis que no consiguieron boletos para las fechas originales de la gira se quejaron de que no recibieron un correo electrónico para entrar en el sorteo.

Mientras tanto, otro publicó "Estaba conectado, estaba en la cola, fui infructuoso en el sorteo pero no he recibido un correo electrónico. Esto se está convirtiendo en una broma y muy ‘unoasis’."

La gente expresó sentimientos similares sobre perderse de nuevo, un escribió: "Sin correo electrónico entonces…6 horas en una cola expulsado dos veces y no pudo pagar cuando finalmente ingresé, claramente no cortó. He venido a ver a Oasis desde que tenía 15 años en 1995… ¡antes era más fácil conseguir entradas sin toda esta m*** online! No estoy seguro de cuánta más decepción puedo soportar."