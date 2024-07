Los fanáticos de la ciencia ficción querrán ver este nuevo programa de Apple TV Plus con un puntaje del 88% en Rotten Tomatoes.

“

Después de que el esposo de una mujer desaparece en un accidente de avión, el robot en el que estaba trabajando en secreto se le entrega a ella para ayudarla a sobrellevar la situación. La trampa es que ella nunca supo que su esposo estaba trabajando en proyectos secretos como este, ni por qué otras compañías parecen estar interesadas en el amigable AI en su sala de estar. Si esto suena intrigante, puedes ver los dos primeros episodios de Sunny en Apple TV Plus en este momento.

Tomando de la línea de Black Mirror o Severance, así como agregando un toque saludable de comedia negra, el programa es oscuro y dramático pero también parece ser bastante profético, si su avance es algo a tener en cuenta. Protagonizado por Rashida Jones como Suzie Sakamoto y Hidetoshi Nishijma como el esposo de Suzie, Masa Sakamoto, Sunny comenzó a emitirse con dos episodios el 10 de julio. Los episodios siguientes seguirán cada semana hasta que la final se emita el 4 de septiembre de este año.

¿Qué dicen los críticos?

The Guardian otorgó a Sunny cuatro de cinco estrellas, diciendo “El programa de Rashida Jones sobre una mujer afligida por el dolor y un mecanismo es una televisión segura y peculiar que no comete errores, incluso si su sinopsis es espantosa.” The Washington Post es más crítico con el final, afirmando que no entiende las fortalezas del programa. Sin embargo, dice “Devoraré esa segunda temporada si viene porque deseo desesperadamente más del mundo orgulloso, quisquilloso, absorbente y extrañamente relatable que construye alrededor de Suzie y Noriko y Mixxy.”

IGN le gusta menos a Sunny que los dos sitios anteriores, dándole 6 de 10, diciendo “Sunny desperdicia su elegante entorno japonés y su emocionante premisa de ciencia ficción en una trama de ritmo glacial y en la melancólica heroína de Rashida Jones.” Tendrás que esperar hasta septiembre para ver la serie completa, pero dos episodios están disponibles en este momento para los suscriptores de Apple TV Plus, con otro que sale la próxima semana.

