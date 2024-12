Los fanáticos de Celebridades lloran por el “mejor momento” de la serie.

Danny Jones de McFly estaba vestido como un lápiz y tuvo que dibujar en un caballete con la parte superior de su cabeza, que Oti Mabuse estaba usando.

Mientras tanto, Richard Coles y Maura Higgins tuvieron que adivinar lo que Danny estaba dibujando al asociarlos con la descripción correcta.

Yendo a X, un fan dijo: “Danny & Oti teniendo que ser el tablero y el lápiz, estoy llorando.”

Voy a contarles a mis hijos que esto fue Art Attack ✏️ #ImACeleb pic.twitter.com/ARzylW4eFS

— I’m A Celebrity… (@imacelebrity) 2 de diciembre de 2024

“Danny Jones como lápiz es lo mejor de siempre y exactamente lo que necesitábamos ver en 2024,” añadió otro.

Alguien escribió: “Danny vestido como lápiz en las últimas semanas de 2024 no estaba en mi carta de bingo.”

“#ImaCeleb paren este desafío, estoy llorando,” publicó este usuario.

“Ver a Danny Jones vestido como un lápiz gigante fue algo que no sabía que necesitaba en la vida,” compartió una cuenta.

¿Qué pasó anoche en ‘Soy una celebridad’?

En el episodio del domingo (1 de diciembre), el ex campeón de boxeo Barry McGuigan se ofreció como voluntario para la Prueba de Bushtucker Spiralling Out Of Control.

Él dijo en el Diario de la Jungla: “Esto es un regreso para mí, sufrí un TKO en el primer asalto, la última vez pero esta vez estoy determinado a hacerlo bien y busco el nocaut.”

Los presentadores Ant y Dec revelaron que estaría atado a una gigantesca rueda giratoria, con una mano libre, y ganaría estrellas lanzando bolas en escotillas alrededor del lado, cuando se abrieran, con cada bola en una escotilla equivalente a una estrella.

Después de que Barry fue atado, fue acompañado de despojos, cucarachas y gusanos gigantes, antes de comenzar a dar vueltas.

¿Cuánto vale la fortuna de Ant y Dec cada uno?

El hombre de 63 años tuvo dificultades para encontrar su equilibrio con el giro, solo logrando meter una bola en una abertura con 10 segundos en la primera ronda.

Lectura recomendada:

A medida que la rueda tomaba velocidad, su habilidad mejoraba sin embargo, y obtuvo un pleno en todas las demás rondas, anotando 10 de un posible 11 estrellas.

A los famosos también se les dio la oportunidad de ganar sus cartas de casa en el Desafío de las Cartas Silenciosas, que les pedía adivinar una frase sentimental elegida por sus seres queridos que fue murmurada por otro compañero de campamento en dos minutos.

Afortunadamente, los 11 campistas lograron adivinar sus frases y ganaron su carta de casa.