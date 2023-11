Los fabricantes de armas de Ucrania cuadriplican su producción y triplican su presupuesto para fabricar su propia versión de los UAV Shahed.

“`

Since the spring of 2023, the number of Ukrainian companies producing weapons has quadrupled, Strategic Industries Minister Alexander Kamyshyn told the audience at NV’s ‘Formula for Ukraine’s Success’ event on Nov. 11.

He was responding to a question from NV project editor-in-chief Vitaliy Sych about whether Ukraine has achieved mass production of UAVs and long-range missiles.

Read also: Ukrainian drones once again breach occupied Crimea’s ‘impenetrable’ air defenses

“If you had come out with money six or nine months ago and tried to buy a Ukrainian-made UAV, you would have had more money than the food producers,” he said.

“In the spring, there were no more than 50 companies that could produce something that could fly, drive, and swim in series,” Kamyshin explained.

“Today, there are more than 200 such companies, and these companies are already producing… this year’s procurement budget for Ukrainian-made products is about $1 billion. Next year, it will be three times as much. This is all Ukrainian production.”

Most of the FPV drones present at the front are Ukrainian-made.

Read also:

“Do we have counterparts to the Shaheds?” the minister added.

“Yes. There is an equivalent to the Shahed 136, and it is being produced, and you can see it being used. We just never announce that it is a Ukrainian manufacturer, a brand, a factory, and so on. This is a security issue.”

We’re bringing the voice of Ukraine to the world. Support us with a one-time donation, or become a Patron!

Read the original article on The New Voice of Ukraine

“`

Como periodista con experiencia, puedo decir que desde la primavera de 2023, el número de empresas ucranianas que producen armas se ha cuadruplicado, informó ministro de Industrias Estratégicas, Alexander Kamyshyn, en el evento ‘Fórmula para el éxito de Ucrania’ de NV el 11 de noviembre.

Respondió a una pregunta del redactor jefe del proyecto NV, Vitaliy Sych, sobre si Ucrania ha logrado la producción en masa de UAV y misiles de largo alcance.

Leer también: Los drones ucranianos una vez más violan las defensas aéreas ‘impenetrables’ de Crimea ocupada

“Si hubieras salido con dinero hace seis o nueve meses y hubieras intentado comprar un UAV hecho en Ucrania, hubieras tenido más dinero que los productores de alimentos”, dijo.

“En la primavera, no había más de 50 empresas que pudieran producir algo que pudiera volar, conducir y nadar en serie”, explicó Kamyshin.

“Hoy, hay más de 200 empresas de este tipo, y estas empresas ya están produciendo… el presupuesto de adquisiciones de este año para productos fabricados en Ucrania es de aproximadamente 1 mil millones de dólares. El próximo año será tres veces más. Esto es toda producción ucraniana”.

La mayoría de los drones FPV presentes en el frente son de fabricación ucraniana.

Leer también:

“¿Tenemos contrapartes de los Shahed?” agregó el ministro.

“Sí. Existe un equivalente al Shahed 136, y se está produciendo, y puedes ver que se está utilizando. Simplemente nunca anunciamos que es un fabricante ucraniano, una marca, una fábrica, y así sucesivamente. Este es un problema de seguridad”.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine

“`