Los expertos aún no tienen ni idea de lo que va a pasar con los superyates confiscados de los oligarcas rusos.

Hace dos años que Rusia invadió Ucrania, lo que llevó a sanciones contra los oligarcas rusos.

Muchos de sus megayates fueron incautados o congelados, lo que llevó a los expertos de la industria a cuestionar su destino.

Los yates, algunos de los cuales valen cientos de millones de dólares, permanecen en un estado de limbo.

Más de dos años después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el mundo de la navegación todavía no tiene muchas respuestas sobre lo que está sucediendo con los elefantes marinos muy grandes y costosos: los megayates de los oligarcas.

La guerra llevó a muchos gobiernos a imponer sanciones contra los más ricos de Rusia, incluida la incautación de sus megayates que valen cientos de millones de dólares. Pero no está claro si se pueden vender o quién los compraría, dejando los puertos llenos de grandes barcos atrapados en un limbo flotante.

“El problema ruso, se está convirtiendo en un problema cada vez más grande,” dijo un corredor de yates de lujo a Business Insider en la Semana Internacional de los Yates de Palm Beach la semana pasada. Al igual que muchos otros, solicitó no ser identificado, dada la naturaleza sensible del asunto en cuestión y la naturaleza generalmente discreta de la industria.

Rusia ha sido un actor importante en el mercado de embarcaciones de gran tamaño durante mucho tiempo. En agosto de 2021 – aproximadamente seis meses antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia – los rusos poseían la segunda mayor parte de los yates de más de 40 metros de longitud, según un informe de la publicación de la industria SuperYacht Times.

Ellos fueron responsables del 16% de las compras de nuevos megayates en la década anterior al informe y son conocidos por derrochar en interiores extravagantes y características únicas. (Un constructor con el que habló BI recordó un mandato de un oligarca para tener una gran caja fuerte en la cabaña del propietario en la que podía guardar sus rifles. El constructor luego se enteró de que los usaría para disparar al plato en la cubierta.)

Pero esas ventas ahora se han detenido abruptamente a medida que los oligarcas son golpeados por sanciones internacionales. Al menos una docena de megayates – con un valor de más de $1 mil millones en total – se han visto afectados.

Y nadie está seguro de lo que les sucederá.

Los megayates sancionados de Rusia son difíciles de comprar y vender

El primer problema es que muchos de los yates están “congelados” – no incautados. Eso significa que aunque los propietarios rusos no pueden operarlos ni recogerlos, técnicamente no pertenecen a un gobierno extranjero, por lo que no se pueden vender sin permiso especial.

A principios de este mes, los fiscales federales solicitaron a un juez que autorizara la venta del Amadea, el megayate de 106 metros que ha estado atracado en San Diego y cuesta hasta $922,000 al mes mantenerlo al gobierno de EE. UU.

“He tenido algunas consultas, pero todo lo que puedo decirles es que todavía no conocemos el resultado” del caso, dijo otro corredor de megayates a BI en el espectáculo de yates.

A pesar de la afirmación del corredor de interés en yates como Amadea, la mayoría de los ultrarricos – o al menos sus corredores – no quieren acercarse a las embarcaciones ni con un palo de diez pies, incluso si el gobierno obtiene la autorización legal para venderlos.

“¿Cómo se vería si comprara un barco ruso?” dijo Julia Simpson, una corredora en Thompson of Monaco. “Incluso si es completamente legal y normal, hay demasiadas cosas en juego,” dijo, como cómo el propietario original obtuvo su dinero y si eso podría hacer que el nuevo comprador quede mal.

También existen posibles implicaciones legales, ya que es difícil para el gobierno probar quién es el propietario real de los yates.

“Los oligarcas suelen estructurar la propiedad de estos activos de alto valor a través de una red de empresas ficticias y fideicomisos offshore que están diseñados para ocultar al verdadero propietario,” dijo Joshua Naftalis, un ex fiscal federal que ahora trabaja para Pallas Partners.

Y si el gobierno asume la propiedad, depende en gran medida de órdenes judiciales. Por ejemplo, un ruso cuyo yate había sido incautado por el gobierno francés recuperó el acceso a su barco después de ganar una batalla legal en 2022.

“Es un proceso muy difícil comprarlos,” dijo Ralph Dazert, jefe de inteligencia de SuperYacht Times. “Hay un alto riesgo de que el antiguo propietario (ruso) lo demande para que le devuelvan el barco.”

Señaló al Alfa Nero, el yate de 82 metros que Eric Schmidt planeaba comprar por $67 millones el año pasado en una subasta organizada por Antigua y Barbuda. Se echó atrás después de que varias partes intentaron bloquear la venta, probablemente considerando que no valía la pena el dolor de cabeza legal.

“Cuando la razón de la sanción desaparezca, lo que podría ocurrir,” los propietarios rusos intentarán recuperar sus barcos, dijo Simpson. Después de todo, “el gobierno no les va a pagar.”‘

Dicho esto, si se levantan las sanciones, los yates valdrán mucho menos que cuando fueron incautados, ya que un barco que no se usa se deteriora mucho más rápido que uno que navega por los mares.

“Esos yates necesitan ser utilizados para mantenerse en forma, en condiciones,” dijo el segundo corredor. “Solo tenerlos sentados en el muelle con un equipo temporal a bordo no es bueno para los barcos.”

Y los rusos sancionados que han logrado mantener el control de sus megayates no tendrán facilidades para deshacerse de ellos en el futuro.

Los estadounidenses que intenten hacer negocios con oligarcas sancionados tendrían que saltar por una serie de aros, como encontrar un banco que procese la compra, lo que sería casi imposible. Si de alguna manera lo hicieran y el gobierno se enterara, enfrentarían fuertes sanciones y la transacción sería anulada.

Por lo tanto, los rusos más ricos se han encontrado “atrapados” navegando en unos pocos países selectos que les permitirán hacerlo, como Maldivas, Montenegro y Dubai.

Lea el artículo original en Business Insider