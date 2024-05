Los ETF de Bitcoin no están ganando el corazón y la mente de los asesores financieros

Un tema importante en torno a los ETF de bitcoin era que los asesores financieros necesitaban fondos regulados como estos para dirigir a sus clientes adinerados a invertir en bitcoin. Casi seis meses después del lanzamiento de esos ETF, hay pocas señales de que los asesores estén ansiosos por los fondos. Muchos siguen igual de reacios a bitcoin ahora como antes. Sin embargo, eso no significa que los ETF hayan sido un experimento fallido. Por una parte, los ETF de bitcoin han sido aclamados como los lanzamientos de ETF más exitosos en la historia, con el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock alcanzando los $20 mil millones en activos bajo gestión esta semana, incluso con los asesores al margen.

“Es algo que estoy investigando porque creo que eventualmente lo recomendaré, simplemente no estoy allí todavía”, dijo Lee Baker, fundador y presidente de Apex Financial Services en Atlanta, en una entrevista. “Para mí y otros asesores, si obtenemos más historial, aumenta la probabilidad de que termine en las carteras de los clientes”.

CNBC habló con una docena de miembros del Consejo de Asesores de CNBC, que incluye a Baker, para averiguar por qué tantos planificadores financieros siguen desconfiando de bitcoin y los ETF de bitcoin, y qué podría hacer que cambien de opinión. Todo se reduce a dos cosas principales: el tiempo en el mercado y el cumplimiento regulatorio.

“Cuando [bitcoin] esté más regulado, veremos una mayor adopción”, dijo Ted Jenkin, fundador y CEO de oXYGen Financial en Atlanta. “Dicho esto, aunque no haya regulación, si con el tiempo puede demostrar ser un activo tan estable como lo sería una empresa tecnológica —porque mi punto de vista es que es tecnología temprana más que dinero— verás más adopción”.

La mayoría de los asesores dijeron que no están iniciando conversaciones ni recibiendo consultas de clientes sobre los ETF, y la mayoría no tiene más de un cliente que haya hecho una asignación a los fondos. Algunos de estos asesores trabajan con clientes jóvenes que tienen un mayor apetito por el riesgo y un horizonte de inversión más largo. Afirman que sus clientes ya estaban interesados y educados en la exposición a criptomonedas antes de este año, y la llegada de los ETF no los ha motivado a participar.

Revisión de rendimiento

Con 15 años de edad, bitcoin se encuentra en una fase de madurez comparable a la de un adolescente, tiene un gran potencial pero aún viene con mucha volatilidad. Bitcoin ha subido más del 59% este año, y alrededor del 230% desde su mínimo de 2022 que se profundizó durante el colapso de FTX. En los últimos tres, cinco y diez años, la criptomoneda ha ganado un 85%, 704% y 10,854%, respectivamente. También ha sufrido varias caídas del 70% a lo largo de los años, que no todos los inversores podrían soportar.

Esperan que los flujos consistentes hacia los ETF de bitcoin en los próximos años puedan reducir esa volatilidad, pero por ahora sigue siendo un obstáculo para algunos.

“Los asesores financieros ahora tienen una forma de dar a los clientes acceso [a bitcoin] que es seguro, confiable y regulado”, dijo Bradley Klontz, principal gerente de YMW Advisors en Boulder, Colorado. “Me encanta… que sea una herramienta en nuestra caja de herramientas para clientes que lo deseen. Simplemente no veo, por ahora, que la mayoría de las firmas lo estén recomendando porque no están recomendando ninguna clase de activo, o ningún activo en particular, que tenga tanta volatilidad”.

Rianka Dorsainvil, cofundadora y co-CEO de 2050 Wealth Partners, dijo que la mayoría de sus clientes priorizan la estabilidad y el crecimiento a largo plazo sobre oportunidades de alto riesgo, y que “la etapa relativamente temprana de los ETF de bitcoin en el panorama financiero y la volatilidad continua asociada con bitcoin” son factores clave que mantienen a los ETF de bitcoin fuera de sus estrategias de inversión.

Cathy Curtis, fundadora de Curtis Financial Planning en Oakland, California, dijo que no sabe si bitcoin llegará a ser nunca una clase de activo estable, pero que consideraría agregarlo a las carteras de los clientes si demostrara retornos estables durante al menos 15 años.

“Si demostrara ser un verdadero diversificador junto con las acciones, por ejemplo, tal vez”, dijo. “La historia de ese activo no me lo ha demostrado”.

Baker de Apex Financial señaló que los inversores tienen décadas de software y herramientas para mostrarles cómo un cierto porcentaje de un bono dado, ETF u otro activo en una cartera podría mejorar los rendimientos o aumentar la volatilidad y más.

“Como grupo, somos bastante conservadores y algo aversos al riesgo”, dijo Baker. “Estamos tan acostumbrados a mirar gráficos y [preguntar] cómo se desempeñó esta cosa y a través de qué tipo de mercados, que es casi la forma en que estamos cableados”.

Con unos años más en el mercado, los inversores podrán hacer un modelado similar con bitcoin, agregó, lo que ayudará a los asesores a sentirse más cómodos con los fondos. También dijo que la adopción de los asesores es cuestión de cuándo, no de si.

“A estas alturas… todo el mundo debería estar convencido de que [bitcoin] llegó para quedarse, simplemente aún no entienden algunas de las métricas en términos similares a cómo podemos ver y valorar las acciones o bonos”, dijo. “Simplemente no tenemos esa base, y esa es una razón adicional por la cual la adopción es lenta”.

“Mi suposición sería que será una adopción lenta”, agregó. “Creo firmemente que comenzaremos a ver un aumento en el uso de asesores en algún momento en los próximos dos o tres años.”

No lo suficientemente regulado

Aunque los ETF de bitcoin ahora existen en EE. UU. como un vehículo de inversión regulado, todavía no siempre está claro si o cuándo los asesores pueden recomendarlos, según Douglas Boneparth, fundador y presidente de Bone Fide Wealth en la ciudad de Nueva York.

“Gran parte de esto sigue teniendo que ver con las oficinas de cumplimiento y qué corredor permitirá qué cuando se trata de asesores y ofrecer ETF”, dijo. “Simplemente porque salió el ETF no significa que se abrieron las compuertas o que la capacidad para asignar a él sea fácil”.

Jenkin dijo que algunos corredores han aprobado la compra de ETF de bitcoin, pero limitan la cantidad que se puede comprar, y otras firmas no permiten a los asesores vender ETF de bitcoin en absoluto.

Algunos dicen que se debe a la notoria reputación de cripto por fraude, escándalo y delitos —una situación que se limpia un poco más cada año pero que sin duda ha dejado una cicatriz en la industria. Otros señalan la falta de regulación en la industria, lo que aumenta las posibilidades de quejas de consumidores, posibles demandas contra corredores y posiblemente multas de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, o FINRA.

“Parte de por qué esto aún no es popular es que hay graves problemas de cumplimiento dentro de la industria”, dijo Jenkin. “Muchas firmas están muy nerviosas por las comunicaciones que los asesores financieros tienen con sus clientes sobre los activos digitales, y ninguna de ellas quiere tener violaciones con FINRA”.

“La mayoría de los corredores son mitigadores de riesgos”, agregó. “Quieren permitir a los asesores hacer cosas para los clientes, pero ciertamente no quieren tener un foco de atención en ellos para asumir más riesgos. Por eso vemos una adopción tan lenta en esto”.

Construyendo confianza

Bitcoin y sus ETF necesitan más tiempo en el mercado para ganar confianza y adopción por parte de grandes jugadores como Vanguard, que dijo famosamente a principios de este año que no planea ofrecerlos y no cambiará de postura a menos que el activo cambie para volverse menos especulativo.

“Eso está llegando”, dijo Boneparth sobre la confianza del cliente. Llegará con “más tiempo —saliendo de los primeros días a los días más maduros. Venimos de años en los que los intercambios han fallado —eso no es una falla de Bitcoin, pero ensucia el agua [y] la confianza de la gente”.

Hasta entonces, la mejor posición en la que pueden estar los asesores es aquella en la que educan a sus clientes, agregó.

“A pesar de que fundamentalmente los ETF de bitcoin pueden presentar una forma menos arriesgada y más regulada de invertir en activos digitales… la asociación con bitcoin sigue tendiendo a disuadir [a los clientes]”, dijo Dorsainvil.

Es probable que los asesores se vean aún más desalentados por los ETF de ether, dada la complejidad adicional de los casos de uso y la funcionalidad de esa criptomoneda. La semana pasada, la Comisión de Valores y Bolsa dio luz verde a las bolsas estadounidenses para listar ETF de ether al contado, lo que muchos inversores pronostican que también tendrán éxito, pero quizás una fracción de lo que han disfrutado los ETF de bitcoin.

“Los ETF han facilitado mucho a las instituciones, desde pensiones hasta grandes fondos”, dijo Boneparth. “Ahí es realmente donde vemos la mayor parte de los flujos yendo a estos ETF de bitcoin … todavía es bastante engorroso a nivel de cliente asesor minorista”.

No te pierdas estas historias de CNBC PRO:

Indonesian:

Tesis besar di sekitar ETF bitcoin adalah bahwa para penasihat keuangan membutuhkan dana yang diatur seperti itu untuk membimbing klien kaya mereka untuk berinvestasi dalam bitcoin. Hampir enam bulan setelah peluncuran ETF tersebut, tidak ada tanda-tanda bahwa para penasihat berdesakan untuk dana-dana itu. Banyak masih sama enggan mencari tahu tentang bitcoin sekarang seperti sebelumnya. Namun, itu tidak berarti bahwa ETF itu adalah eksperimen yang gagal. Salah satunya, ETF bitcoin telah dianggap sebagai peluncuran ETF paling sukses dalam sejarah, dengan Trust Bitcoin iShares BlackRock (IBIT) mencapai $20 miliar dalam aset di bawah pengelolaan minggu ini, bahkan dengan para penasihat menunggu.