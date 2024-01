Los estudiantes de Waterford abordan problemas globales.

18 de enero – WATERFORD – Unos 40 estudiantes de un club de secundaria viajaron el jueves a la conferencia Model United Nations de la Universidad de Yale.

La 50ª conferencia anual organizada por Yale ofrece a los estudiantes la oportunidad de discutir temas globales con casi 2,000 estudiantes de Model UN de todo el mundo.

Los estudiantes de último año Jay Zimmermann, Suhana Sharma, Maple Siu y Alistair Haglund hablaron el miércoles sobre la oportunidad única que proporciona la conferencia de Yale para el Club de las Naciones Unidas de Waterford.

Según Haglund, la conferencia de Yale es muy divertida ya que permite a los estudiantes la oportunidad de irse de la escuela y conocer a niños de todo el mundo.

“Y creo que por eso a todos les gusta tanto YMUN, porque podemos conocer a mucha gente nueva, interesante y genial mientras hacemos algo que nos gusta”, agregó.

Suhana, dijo que los estudiantes que asisten a la conferencia siempre hacen nuevos amigos.

“Si hablas con cualquier delegado que fue a Yale el año pasado, probablemente te pueda contar uno o dos personas con las que ha mantenido contacto o que conocía muy bien en la conferencia”, dijo.

Siu dijo que la conferencia de Yale también refuerza la camaradería que los miembros ya sienten como una pequeña escuela participando en una gran conferencia.

Ian Cheney, asesor del club y profesor de gobierno e historia en la escuela secundaria, concordó con Siu, agregando que la mayoría de las escuelas participantes en la conferencia de Yale son escuelas privadas. Waterford compite a menudo contra escuelas que tienen clases de Model UN, no clubes, lo que ofrece a los estudiantes mucha más experiencia.

“Yo creo que nos mantenemos. El año pasado ganamos tres premios, fue nuestro mayor número hasta ahora. Y así que hay mucho orgullo al ir juntos”, dijo.

Esta será la 12ª vez que Cheney asista a la conferencia y agrega que nunca ha tenido “oficiales más preparados y trabajadores” como los que tiene ahora.

El club se reúne una vez a la semana y discute eventos actuales o temas mundiales como la trata de personas y la limpieza étnica.

Zimmermann, Sharma, Siu y Haglund, preparan un resumen del tema que los estudiantes necesitan investigar y cómo la verdadera Organización de las Naciones Unidas ha tratado el tema. En una reunión cada mes, cada estudiante asume el papel de un país o parte involucrada en un tema y lo discute desde su punto de vista.

Cheney dijo que los miembros del club no pueden elegir qué país se les asigna representar en la conferencia, por lo que pueden tener que argumentar a favor de algo en lo que personalmente no creen.

Haglund dijo que el club entrena a los miembros en las habilidades de diplomacia y negociación, para que puedan comprometerse y encontrar soluciones.

“Y luego para mí, es solo que aprendes sobre la ONU. Porque esto se modela según la verdadera ONU. Así que podemos aprender sobre qué tipos de temas están viendo, cuáles son sus procedimientos, cómo funcionan realmente las cosas en el mundo real”, dijo Siu.

Haglund dijo que una de las cosas más importantes que los estudiantes obtienen a través del club es experiencia en hablar en público. Otros embajadores estuvieron de acuerdo, explicando que el club proporciona un ambiente cómodo donde los estudiantes se apoyan mutuamente mientras practican lo que puede ser una habilidad intimidante.

“Yo diría que nuestra Model UN es un espacio seguro, porque incluso si no eres muy bueno para hablar en público, puedes levantarte y hablar y está bien si te equivocas o no dices las cosas correctamente”, dijo. “Simplemente no estás muy nervioso porque es un gran lugar para practicar”.

