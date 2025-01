Los estadounidenses se despiden del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter

Quienes conocieron bien al ex presidente, como Jill Stuckey, una amiga de la familia Carter desde hace mucho tiempo, dijo que extrañará su – y la de su esposa Rosalynn – compromiso de ayudar a otros. Algo que la Sra. Stuckey dijo que la pareja se comprometió a hacer “hasta el día en que fallecieron”. “No sé cómo vamos a acostumbrarnos a un mundo sin el presidente Carter”, le dijo a la BBC. El sábado, el cortejo fúnebre pasó por la iglesia metodista donde los Carter se casaron en 1946, y la casa donde vivieron y murieron. El ex presidente será enterrado allí junto a Rosalynn, quien murió a finales de 2023 a los 96 años. El cortejo también se detuvo frente a la casa de la infancia de Carter y la granja familiar justo afuera de Plains. El sitio forma parte del Parque Histórico Nacional de Jimmy Carter, que hizo sonar la antigua campana de la granja el sábado 39 veces para honrar al 39º presidente. Luego, el cortejo fúnebre se detuvo en el edificio del capitolio estatal de Georgia para un momento de silencio liderado por el gobernador de Georgia, Brian Kemp. Los dolientes podrán visitar a Carter en la biblioteca presidencial el 5 de enero y 6 de enero antes de que sea llevado a Washington DC el 7 de enero. Durante dos días, yacerá en estado en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, donde el público podrá rendirle homenaje. Su vida será conmemorada en la Catedral Nacional de Washington el 9 de enero en un servicio al que asistirán varios ex presidentes.