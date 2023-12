Los Estados Unidos son criticados tras el veto de la llamada de la ONU para un alto el fuego en Gaza.

Estados Unidos, diplomáticamente aislado después de emitir el único voto en contra de una resolución de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego en Gaza, fue objeto de crecientes críticas el sábado por parte de varios gobiernos, grupos de derechos humanos y organizaciones de ayuda que advirtieron de consecuencias catastróficas para los civiles en el territorio devastado por la guerra.

Mahmoud Abbás, el presidente de la Autoridad Palestina, a quien Washington y otros han sugerido como un posible órgano rector para la posguerra en Gaza, dijo que el veto el viernes era “una marca de vergüenza que seguirá a los Estados Unidos durante muchos años”. Llamó a Estados Unidos “agresivo e inmoral”.

Nicholas de Rivière, embajador francés ante las Naciones Unidas, pidió un “nuevo alto el fuego humanitario inmediato y duradero”, y sin nombrar a su aliado, Estados Unidos, lamentó que el Consejo de Seguridad “hubiera fallado una vez más”.

“No vemos ninguna contradicción entre la lucha contra el terrorismo y la protección de los civiles”, dijo.

Las tensiones diplomáticas se produjeron cuando el ejército israelí bombardeó la Franja de Gaza desde el aire, tierra y mar el sábado.

Estados Unidos ha respaldado a Israel a medida que ha crecido la crítica por la guerra en Gaza, pero altos funcionarios de la administración Biden también han mostrado lo que parece ser una creciente impaciencia por las masacres de civiles en la población de Gaza. Más de 15,000 personas han muerto en Gaza desde que Israel comenzó su guerra de represalia en respuesta a la muerte de 1,200 israelíes el 7 de octubre a manos de Hamás y otros grupos.

Entre las advertencias más fuertes se encuentran las del secretario de Defensa Lloyd J. Austin III, quien ha dicho que Israel enfrenta “una derrota estratégica” si los civiles palestinos no están mejor protegidos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos continúa enviando armas y municiones a Israel. Dos funcionarios de EE. UU. dijeron a The New York Times el sábado que el Departamento de Estado estaba impulsando una venta de gobierno de 13,000 rondas de municiones de tanque valorado en cientos de millones de dólares a Israel, evitando un proceso de revisión del Congreso que generalmente es requerido para ventas de armas a cualquier país extranjero.

Utilizar el procedimiento para evitar al Congreso parece mostrar que los funcionarios de la administración son conscientes de la creciente indignación entre los legisladores y ciudadanos estadounidenses por el uso de armas estadounidenses en la guerra de Gaza.

La invasión terrestre de Israel, que comenzó en el norte de Gaza en octubre, ha avanzado hacia el sur en la última semana a medida que los intensos combates, a menudo a corta distancia, se han extendido por el territorio. Cientos de miles de palestinos han huido del norte de Gaza hacia el sur, y ahora hay pocos lugares a los que acudir.

Organizaciones de ayuda humanitaria advirtieron el sábado que miles de niños en el territorio están en riesgo de morir de hambre. Save the Children, una organización benéfica británica, dijo que había documentado al menos 7,685 niños menores de cinco años que estaban tan desnutridos que requerían “tratamiento médico urgente para evitar la muerte”.

Además de la falta de alimentos, las Naciones Unidas han advertido repetidamente del riesgo de epidemias en Gaza en medio de condiciones que Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos, ha descrito como “insostenibles”.

En un resumen de las condiciones publicado en las redes sociales el viernes, el sr. Lazzarini describió escenas cada vez más distópicas en toda Gaza, con 700 personas usando un solo inodoro, decenas de miles de gazatíes durmiendo a la intemperie, en calles y patios, y decenas de mujeres pariendo a diario en campos de refugiados improvisados.

Las Naciones Unidas estimaron este mes que había 50,000 mujeres embarazadas en Gaza y que 180 daban a luz diariamente.

No había ninguna panadería abierta en el norte de Gaza en más de un mes, según las Naciones Unidas, y la mayoría de las familias no pueden hacer pan en casa porque la harina está o no disponible o se vende a precios inflados. Save the Children dijo que uno de sus miembros en Gaza había informado que se vendían bolsas de harina a $140 cada una.

El sr. Lazzarini dijo que el sistema de la ONU para la ayuda humanitaria en el territorio, el principal conducto de asistencia a los 2.2 millones de residentes de Gaza, está “al borde del colapso”.

Más de 130 de sus miembros del personal han sido confirmados muertos en bombardeos israelíes, dijo, y el 70 por ciento ha sido desplazado.

“En mis 35 años trabajando en emergencias complejas, nunca he escrito una carta tan pesimista —prediciendo el asesinato de mi personal y el colapso del mandato que se espera que cumpla”, dijo.

Con su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, Estados Unidos se puso del lado de la afirmación de Israel de que poner fin a la guerra antes de que Hamás sea desmantelado y retirado del poder aseguraría que el conflicto estalle de nuevo. Trece de los 15 miembros del Consejo votaron a favor de la medida de alto el fuego, y Gran Bretaña se abstuvo.

La resolución fue presentada por los Emiratos Árabes Unidos, y altos funcionarios de las Naciones Unidas advirtieron que, sin un alto el fuego, era casi imposible llevar suficiente ayuda a los palestinos en Gaza.

Si la resolución hubiera sido aprobada por el Consejo de Seguridad, habría sido legalmente vinculante y las violaciones podrían haber significado castigos, incluidas sanciones. Pero la aprobación puede no haber tenido un efecto práctico inmediato en los combates, ya que Israel ha señalado que ignoraría tales resoluciones. Aun así, si Estados Unidos hubiera apoyado la resolución, le habría enviado un fuerte mensaje a Israel desde su aliado más poderoso.

Arabia Saudita y otros gobiernos árabes han llamado repetidamente a un alto el fuego, argumentando que una campaña militar israelí continuada no sólo mataría a miles de palestinos más, sino que también dañaría la seguridad en Israel y el Medio Oriente en general, avivando la ira y el extremismo.

El ministro de Relaciones Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, dijo el viernes en Washington que “el precio está fallando, porque no se ha aplicado”. Llamando nuevamente a un alto el fuego, dijo: “Hay suficiente poder en la comunidad internacional —hay suficiente poder en las instituciones establecidas de paz y estabilidad internacionales —incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, para alcanzar este objetivo “.

“Estamos viendo una posición que ve los alto el fuego como una palabra sucia, y honestamente no puedo entender eso”, añadió en una entrevista con “PBS NewsHour” el viernes.