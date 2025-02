Los Estados Unidos ahora son el enemigo del occidente.

Desbloquee la newsletter del White House Watch de forma gratuita

“La libertad y la independencia están hoy en peligro en todo el mundo. Si las fuerzas de conquista no son resistidas y derrotadas con éxito, no habrá libertad, independencia ni oportunidad de libertad para ninguna nación.” Así conmemoró Franklin Delano Roosevelt el primer aniversario de la Carta del Atlántico, acordada entre él y Winston Churchill el 14 de agosto de 1941. Medio siglo más tarde, con la caída de la Unión Soviética, al menos era razonable esperar que estos ideales pudieran ser realizados en gran parte del mundo. Eso no fue así. Hoy en día, no solo las autocracias están cada vez más confiadas. EE.UU. se está moviendo hacia su lado. Esa es la lección de las últimas dos semanas. La libertad no está tan amenazada como lo estaba en 1942. Sin embargo, los peligros son muy reales.

Tres eventos sobresalen. El primero fue un discurso el 12 de febrero del secretario de defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la OTAN, en el que les dijo a los europeos que ahora estaban por su cuenta. Estados Unidos ahora estaba principalmente preocupado por sus propias fronteras y por China. En resumen: “Safeguarding European security must be an imperative for European members of Nato. As part of this Europe must provide the overwhelming share of future lethal and non-lethal aid to Ukraine.”

El segundo fue un discurso de JD Vance, vicepresidente de EE.UU., en la Conferencia de Seguridad de Múnich el 14 de febrero en el que declaró que “lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales —valores compartidos con los Estados Unidos de América”. Un ejemplo que dio de tal amenaza fue que “el gobierno rumano acababa de anular una elección entera”. Ante esto, se podría responder que los europeos saben mejor que los americanos lo que sucede cuando los enemigos de la libertad llegan al poder a través de elecciones. Pero también saben que su jefe, Trump mismo, intentó anular el resultado de la elección presidencial hace cuatro años. “El pecado llama al pecador” viene a la mente.

El tercer y más revelador evento es la negociación sobre el futuro de Ucrania. Hegseth ya había aceptado las condiciones más importantes de Putin al declarar que las fronteras de Ucrania no se restablecerían y que no podría unirse a la OTAN. Pero esto fue solo el comienzo. Las negociaciones se han llevado a cabo entre EE.UU. y Rusia por encima de las cabezas de los europeos, a pesar de que a estos últimos se les ordenó que aseguraran cualquier acuerdo, e, indignante, por encima de Ucrania misma, cuyo pueblo ha soportado el peso de la agresión de Vladimir Putin durante tres años. Aún así, ahora insiste EE.UU., Rusia no fue el agresor. Al contrario, Ucrania inició la guerra. Para subrayar la división con Europa, EE.UU. votó a favor de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU junto con Rusia y China, mientras que Francia, el Reino Unido y otros europeos se abstuvieron. El “occidente” está muerto.

Trump también declaró que Volodymyr Zelenskyy era un “dictador”, un término que no usa para Putin, que sí lo es. Su justificación para este abuso es que el presidente de Ucrania no había celebrado elecciones. ¿Cómo, uno se pregunta, se iban a celebrar elecciones en medio de una guerra, con partes sustanciales del país bajo una brutal ocupación?

Demasiado característicamente, Trump también ha propuesto un negocio inmobiliario. Según Zelenskyy, la propuesta original del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, exigía el 50 por ciento de los derechos de las tierras raras y minerales críticos del país a cambio de asistencia militar pasada, y no contenía ofertas de asistencia futura.

Se podría argumentar que, para Trump, “dictador” puede ser un término de elogio, no de condena. Una vez más, para él, poseer un activo valioso en otro país podría ser la única razón para protegerlo. Aun así, exigir una suma enorme de un país pobre que ha sido víctima de una agresión no provocada es escandaloso, especialmente cuando Ucrania debe reconstruirse. Es peor que el valor de las demandas de EE.UU. fuera unas cuatro veces su asistencia. Además, según el Rastreador de Ayuda para Ucrania del Instituto Kiel, los europeos proporcionaron más asistencia que EE.UU., que representó solo el 31 por ciento de los compromisos bilaterales totales y el 41 por ciento de los compromisos militares con Ucrania entre enero de 2022 y diciembre de 2024. Sin embargo, ¿dónde están en estas negociaciones? En ninguna parte. Trump está decidiendo por Ucrania y Europa, por su cuenta. (Ver gráficos).

En total, EE.UU. solo ha gastado el 0,19 por ciento del PIB en asistencia militar para Ucrania. Esto es trivial, especialmente en comparación con el costo de sus guerras anteriores. A cambio, ha ganado la humillación de lo que una vez se pensaba que era un enemigo poderoso y la vindicación de los ideales de la democracia liberal, por los que luchan los ucranianos y por los que una vez luchó EE.UU.

Estas dos últimas semanas entonces han dejado dos cosas claras. La primera es que EE.UU. ha decidido abandonar el papel en el mundo que asumió durante la Segunda Guerra Mundial. Con Trump de vuelta en la Casa Blanca, ha decidido en cambio convertirse en solo otra gran potencia, indiferente a todo excepto a sus intereses a corto plazo, especialmente sus intereses materiales. Esto deja en el limbo las causas que defendía, incluidos los derechos de los países pequeños y la democracia misma. Esto también encaja con lo que está sucediendo dentro de EE.UU., donde el estado creado por el New Deal y la sociedad regida por la ley creada por la constitución están ambos en peligro de destrucción.

En respuesta, Europa se levantará a la ocasión o se desintegrará. Los europeos tendrán que crear una cooperación mucho más sólida incrustada en un marco sólido de normas liberales y democráticas. Si no lo hacen, serán despedazados por las grandes potencias del mundo. Deben comenzar por salvar a Ucrania de la malicia de Putin.

