Los espectadores de ITV BGT quieren que KSI se convierta en juez permanente.

La estrella de Sideman y fundador de la bebida PRIME apareció en el primer episodio de la 18ª serie de BGT el 22 de febrero.

KSI se unió a los cuatro jueces principales de Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli como juez invitado, ya que reemplazó a Tonioli debido a conflictos de programación durante tres días de audición.

Después de su actuación en el programa de ITV, los fanáticos de BGT han llamado a KSI “divertido” y quieren que permanezca como juez.

¡Abracadabra! 🪄

¡Mira al pequeño mago Teddy Magic usar sus poderes telepáticos para molestar a los jueces de #BGT en esta mágica audición!✨#BritainsGotTalent pic.twitter.com/9zouKMfusY

— BGT (@BGT) 22 de febrero de 2025

BGT quiere que KSI se convierta en juez permanente



Al publicar en X, anteriormente Twitter, un espectador de BGT dijo: “¿Podemos deshacernos de Bruno y mantener a KSI?”

Otro agregó: “Prefiero KSI a Bruno.”

Un último espectador compartió: “KSI necesita ser una figura permanente.”

Hablando de su papel en BGT, KSI dijo: “Fue muy divertido. Solo quería involucrarme lo más posible y sumergirme realmente en el espacio y disfrutarlo.

“Y lo hice completamente, las audiciones fueron increíbles. Hubo algunos cantantes increíbles… que simplemente dejaron a todos boquiabiertos frente a esa audiencia, es simplemente increíble.”

¿Quién es KSI?



Nacido Olajide ‘JJ’ Olatunji, KSI es una personalidad de internet, músico y boxeador.

De Watford, encontró su fama en YouTube a través de su canal KSIOlajidebt, típicamente a través del popular videojuego de fútbol FIFA.

Desde entonces se ha aventurado en la música, con su último álbum All Over The Place, debutando en el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido en 2021.

KSI también ha participado en varias peleas de boxeo, la última de las cuales lo vio perder ante Tommy Fury.