Los enlaces externos ahora se abrirán en nuevas pestañas en Cult of Mac.

¡Atención! Estamos cambiando la forma en que se abren los enlaces externos en el sitio.

Foto: Cult of Mac

Una nota para los lectores de Cult of Mac: Estamos cambiando la forma en que se abren los enlaces externos en el sitio. En lugar de abrirse en la misma pestaña, los enlaces externos ahora se abrirán en una nueva pestaña.

En los últimos años, abrir enlaces externos en nuevas pestañas se ha convertido en una práctica generalizada en la publicación digital. Muchos de los sitios web más influyentes, como The New York Times, Washington Post, Reddit y Quora, abren enlaces externos en una nueva pestaña.

Estamos haciendo el cambio para mantenernos al día.

Por qué los enlaces externos de Cult of Mac se abren en nuevas pestañas

Como editor, hay beneficios claros al abrir enlaces externos en nuevas pestañas:

Asegura que los lectores de Cult of Mac puedan regresar fácilmente al sitio.

Aumenta el tiempo en el que los lectores pasan en el sitio de Cult of Mac.

Las nuevas pestañas diferencian claramente entre Cult of Mac y los sitios externos.

El cambio está centrado en el lector

Personalmente, creo que el mayor beneficio va para nuestros lectores. Cuando estoy leyendo en la web, a menudo abro enlaces externos en nuevas pestañas de fondo. Esto me permite concentrarme en lo que estoy leyendo en ese momento.

Puedo echar un vistazo rápido a la nueva pestaña o, más seguido, guardarla para leerla en profundidad más tarde.

A veces, sí, termino con un montón de pestañas abiertas. Pero abrir enlaces externos en nuevas pestañas a menudo hace que mi lectura e investigación sean mucho más fáciles. Todas las pestañas abiertas sirven como una forma conveniente de mantener un registro de en qué estoy trabajando. (¡Y puedo cerrarlas todas a la vez si quiero!)

Reconozco que cada persona tiene sus propios hábitos de lectura preferidos, y este cambio puede que no sea popular para todos. Pero nuestra intención es hacer que sea beneficioso tanto para el sitio como para nuestros lectores. Creo que lo logramos.

— Leander Kahney, EIC.

