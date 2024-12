Los economistas necesitan ponerse de acuerdo en su discurso sobre la inmigración.

“

¿La llegada de trabajadores migrantes deprime los salarios de aquellos que ya están en el país, o no?

Durante años, los economistas convencionales han dicho a las personas preocupadas de que los migrantes están reduciendo los salarios que están equivocadas. Sí, han indicado, la llegada de nuevas personas aumenta la oferta de trabajo, pero también incrementa la demanda de bienes y servicios, por lo que al final más o menos se equilibra. La teoría está respaldada por un gran número de estudios empíricos que han encontrado efectos solo pequeños, si es que hay alguno, de la inmigración en los salarios de los trabajadores nativos.

Sin embargo, muchos economistas ahora están advirtiendo que el plan del presidente electo Donald Trump de deportar a millones de migrantes indocumentados creará escasez de mano de obra, aumentará los costos y generará inflación en la economía de los Estados Unidos. ¿Pueden ser ciertas ambas afirmaciones? ¿No implica la idea de que las deportaciones aumentarán la inflación que los trabajadores migrantes habían estado efectivamente frenando los salarios todo este tiempo? La gente no es estúpida: sospecho que notan la aparente inconsistencia intelectual, lo que los hace más propensos a desconfiar o simplemente ignorar lo que los economistas tienen que decir sobre el tema.

Y sin embargo, no creo que estas dos afirmaciones sean necesariamente excluyentes, solo porque la profesión económica (con algunas excepciones honorables) ha hecho un mal trabajo al intentar comprender cómo la inmigración ha remodelado los mercados laborales. La mayoría de los economistas han buscado impactos en los salarios o niveles de empleo de los trabajadores nativos. Pero ese es un enfoque demasiado estrecho.

Me di cuenta de esto cuando estaba informando sobre las implicaciones del Brexit y el fin de la libre circulación en el Reino Unido. Un ejemplo es el punto de vista de una mujer a la que entrevisté que trabajaba en una fábrica de alimentos en Sheffield. Ella había observado cómo una parte creciente de la fuerza laboral en expansión se convertía en trabajadores temporales, en su mayoría de Europa del Este, cuyos horarios podían cambiar sin previo aviso y que no recibían los mismos beneficios que ella. Sus salarios y condiciones no se vieron afectados, pero ella pensaba que sus colegas migrantes estaban siendo explotados y que el sector ya no era un buen lugar para nuevos ingresantes. Con el tiempo, personas como ella se retiraron y el sector quedó dominado por trabajadores migrantes.

El punto es que las economías son dinámicas, y los empleadores en algunos sectores responden a la disponibilidad de trabajadores migrantes cambiando o expandiendo de ciertas maneras que de otro modo no habrían hecho. Las plantas de procesamiento de carne en el Reino Unido se trasladaron gradualmente a turnos de 12 horas y ubicaciones remotas porque podían encontrar trabajadores temporales migrantes para ocupar estos puestos, aunque no funcionarían bien para los trabajadores asentados que podrían tener familias y preferir vivir en ciudades más grandes con más servicios. Como una vez me dijo el jefe de la British Meat Processors Association: “Si somos honestos, los patrones de trabajo han evolucionado en torno al trabajo de los no británicos”. Los agricultores en el Reino Unido habían respondido a la disponibilidad de trabajadores estacionales de Europa del Este después de 2004 plantando más frutas blandas que requieren más mano de obra.

Debido a que los migrantes están tan arraigados en una economía que se ha remodelado en torno a ellos, significa que si esos migrantes abandonan repentinamente el país o son deportados, las dislocaciones económicas a corto plazo pueden ser severas en algunos sectores. Los empleadores me irritan cuando insinúan que los trabajadores nativos son demasiado débiles o perezosos para hacer estos trabajos, pero tienen razón en que es difícil reclutarlos, por una buena razón: son trabajos extremadamente duros y los trabajadores nativos (como hablantes fluidos del idioma nativo) tienen mejores alternativas.

Seguramente es posible que, si se aumentan los salarios y se mejoran las condiciones lo suficiente, los trabajadores nativos intervengan. Pero muchos de estos sectores trabajan con márgenes ajustados y venden sus productos a cadenas de supermercados que hacen todo lo posible por reducir los precios. En el Reino Unido después del Brexit, la esperanza de que los empleadores aumentaran los salarios y un ejército de trabajadores británicos llenara los vacíos no funcionó realmente. Los agricultores se quejaban de frutas pudriéndose en los campos y los criadores de cerdos decían que tenían que sacrificar cerdos sanos debido a la escasez de mano de obra en los mataderos. Pronto, el gobierno cedió y les otorgó más visas para reclutar trabajadores migrantes.

Ya sea a través de salarios más altos o una simple escasez de producción, es probable que los precios en los Estados Unidos para productos como verduras y leche aumenten si Trump cumple su plan de deportaciones. También es posible que ciertos productos producidos en Estados Unidos, si se vuelven más caros, puedan ser reemplazados por importaciones. Esa podría ser una compensación con la que los votantes de Trump estén contentos. Pero ninguno de los bandos ha hecho un buen trabajo explicándolo.

