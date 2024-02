Los drones ucranianos MAGURA V5 hunden la nave de misiles rusos, alterando la dinámica del Mar Negro — Portavoz de la Marina.

La destrucción del barco de misiles Ivanovets por los drones MAGURA V5 de Ucrania ha creado una situación inusual para la Flota del Mar Negro de Rusia, dijo el portavoz de la Armada ucraniana, Dmitry Pletenchuk, en la televisión nacional el 12 de febrero.

Actualmente, la flota rusa está dedicada a la protección y defensa de sus puntos de base y al entrenamiento de sus marineros, dijo Pletenchuk.

Aunque el grupo de buques de guerra rusos sigue siendo formidable y participa activamente en operaciones de combate contra Ucrania con portadores de misiles de crucero, Pletenchuk destacó el enfoque principal de la flota en dos objetivos clave después de la destrucción de Ivanovets: salvaguardar los puntos de base en la región marítima, supervisar el envío civil y entrenar a los marineros.

“Los rusos pasaron varios días pensando y analizando el incidente con su barco de misiles Ivanovets”, dijo Pletenchuk.

“Incluso se suspendió el proceso de entrenamiento, lo cual ya es una decisión no estándar para la Flota del Mar Negro”.

Los buques de guerra rusos están cumpliendo actualmente con sus deberes en la parte oriental del Mar Negro, con un tamaño de flota reducido que ahora consta de cinco embarcaciones. Sin embargo, dos fragatas, Admiral Essen y Admiral Makarov, permanecen en el mar, sirviendo como portadores de misiles, cada uno capaz de llevar hasta ocho misiles.

“Los rusos están desplegando barcos en el mar principalmente por razones de seguridad y transfiriendo buques a otros puertos, incluidos Tuapsé y Sochi”, dijo Pletenchuk.

El servicio de inteligencia militar HUR de Ucrania informó el 1 de febrero el hundimiento de Ivanovets. El jefe de HUR, Kyrylo Budanov, dijo que el barco fue impactado seis veces por el dron naval ucraniano MAGURA V5.

Los investigadores de OSINT determinaron que el ataque al barco ruso ocurrió aproximadamente a 13,5 kilómetros de la bahía del lago Donuzlav.

A pesar de sus capacidades limitadas, Ucrania ha logrado destruir y dañar con éxito más de 20 buques rusos durante casi dos años de la guerra a gran escala en curso.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine