Los Drones Ahora Dominan el Campo de Batalla en la Guerra Ucrania-Rusia

Cuando una granada estalló encima de su vehículo de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, los soldados ucranianos dentro se sintieron sacudidos pero no demasiado preocupados, habiendo sido endurecidos por los bombardeos de artillería durante más de tres años de guerra. Pero luego comenzaron a llegar enjambres de pequeños drones. Apuntaron a los puntos más débiles del Bradley blindado con una precisión mortal que el fuego de mortero no posee. Uno de los drones explosivos golpeó la escotilla justo encima de donde estaba sentado el comandante. “Me arrancó el brazo”, relató el sargento Taras, el comandante de 31 años que, al igual que otros, utilizó su nombre de pila de acuerdo con los protocolos militares ucranianos. Luchando por un torniquete, el sargento Taras vio que el conductor del equipo también había sido alcanzado, con un ojo hecho añicos de su órbita. Los dos soldados sobrevivieron. Pero el ataque mostró cómo una constelación en constante evolución de drones, en su mayoría tecnologías listas para usar que se están convirtiendo en máquinas de matar a un ritmo vertiginoso, hizo que el tercer año de guerra en Ucrania fuera más mortífero que los dos primeros años combinados, según las estimaciones occidentales. Los drones, no la artillería pesada que una vez caracterizó la guerra, infligen alrededor del 70 por ciento de todas las bajas rusas y ucranianas, según Roman Kostenko, presidente del comité de defensa e inteligencia del Parlamento de Ucrania. En algunas batallas, causan aún más, hasta el 80 por ciento de las muertes y lesiones, según afirman los comandantes. Cuando el presidente Vladimir V. Putin de Rusia envió tropas irrumpiendo en Ucrania hace tres años, desencadenando la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Occidente envió apresuradamente miles de millones de dólares en armas convencionales a Ucrania, con la esperanza de mantener a raya a Rusia. Las insaciables demandas del campo de batalla casi vaciaron los almacenes de las naciones de la OTAN. La guerra ha matado y herido a más de un millón de soldados en total, según estimaciones ucranianas y occidentales. Pero ahora los drones matan a más soldados y destruyen más vehículos blindados en Ucrania que todas las armas tradicionales de guerra combinadas, incluyendo rifles de francotirador, tanques, obuses y morteros, según comandantes y funcionarios ucranianos. Hasta hace poco, los estruendosos estallidos metálicos procedentes de la artillería entrante, resonando las 24 horas, representaban la guerra. Los soldados ucranianos corrían a toda velocidad en transportes blindados de personal o camionetas, frenando bruscamente y saliendo para correr a refugiarse en refugios. La artillería les daba a los soldados una sensación de peligro impersonal, el temor de que podrías morir en cualquier momento por la mala suerte de un impacto directo. El funeral de Yaroslav Yarotskyi, de 25 años, quien murió junto con otros ocho soldados ucranianos cuando un dron impactó en su posición en una trinchera de primera línea en la región de Luhansk en noviembre de 2023. Mauricio Lima para The New York Times. El conflicto ahora tiene poco parecido con las primeras batallas de la guerra, cuando las columnas rusas se adentraban en las ciudades y pequeños grupos de infantería ucraniana se movían rápidamente, utilizando tácticas de golpear y correr para frenar al enemigo más grande. Las trincheras que cortan cicatrices a lo largo de cientos de kilómetros del frente siguen siendo esenciales para la defensa, pero hoy la mayoría de los soldados mueren o pierden extremidades por aeronaves controladas de forma remota equipadas con explosivos, muchas de ellas modelos de hobby ligeramente modificados. Los pilotos de drones, en la seguridad de los búnkeres o posiciones ocultas en los bordes de los árboles, atacan con joysticks y pantallas de video, a menudo a millas de la batalla. Los coches o camiones que circulan a gran velocidad ya no ofrecen protección contra los drones que vuelan más rápido. Los soldados caminan durante millas, escondiéndose en coberturas, a través de territorios infestados de drones demasiado peligrosos para los jeeps, transportes blindados de personal o tanques. Los soldados dicen que se ha vuelto extrañamente personal, ya que los robots zumbantes buscan coches específicos o incluso a soldados individuales. Es, dicen, una sensación de mil francotiradores en el cielo. “Puedes esconderte de la artillería”, dijo Bohdan, subcomandante de la Brigada de Policía Nacional. Pero los drones, dijo, “son un tipo de pesadilla diferente”. Un “drone dragón” escupe metal fundido a 2.400 grados Fahrenheit sobre las líneas enemigas antes de estrellarse. Vídeo de mano | 68ª Brigada de Jaeger Separada de Ucrania. Un FPV drone lanzó un ataque kamikaze contra un vehículo terrestre militar ruso sin tripulación. Brigada de Rifle Motorizado Negro Zaporozhets de Ucrania a través de Telegram. Un drone de ataque FPV lanza un ataque contra un drone de vigilancia enemigo Mavic-3 para deshabilitarlo. Brigada Mecanizada 47 ‘Magura’ de Ucrania a través de Telegram. La evolución de la guerra podría tener importantes implicaciones geopolíticas. A medida que las precarias relaciones entre Ucrania y la administración Trump amenazan con futura ayuda militar, el tipo de armamento convencional que los estadounidenses han gastado miles de millones de dólares proporcionando a Ucrania está perdiendo importancia. De los 31 tanques Abrams altamente sofisticados que Estados Unidos proporcionó a Ucrania en 2023, 19 han sido destruidos, deshabilitados o capturados, muchos incapacitados por los drones, según altos funcionarios ucranianos. Casi todos los demás han sido retirados de las líneas del frente, agregaron. Los drones, por el contrario, son mucho más baratos y fáciles de construir. El año pasado, ayudaron a compensar la disminución de suministros de artillería y misiles de fabricación occidental enviados a Ucrania. La pura escala de su producción en tiempos de guerra es asombrosa. Los funcionarios ucranianos dijeron que habían fabricado más de un millón de drones de vista en primera persona, o FPV, en 2024. Rusia afirma que puede producir 4,000 al día. Ambos países afirman que siguen aumentando la producción, cada uno con el objetivo de fabricar de tres a cuatro millones de drones en 2025. Informes de ataques con drones en Ucrania. Los investigadores dicen que los ataques con drones, especialmente los de drones FPV, son tan ubicuos que es imposible registrar el número total. Pero el número de ataques informados por el ministerio de defensa ucraniano y otras fuentes ha aumentado drásticamente. Fuente: Proyecto de Localización y Datos de Eventos de Conflictos Armados. Nota: Los datos no capturan todos los ataques y muestran solo los que fueron reportados. Datos hasta el 31 de enero de 2025. The New York Times. Se despliegan mucho más a menudo también. Con cada año de guerra, el ejército de Ucrania ha reportado enormes aumentos en los ataques con drones por parte de las fuerzas rusas. Fuente: Proyecto de Localización y Datos de Eventos de Conflictos Armados. Nota: Los datos no capturan todos los ataques y muestran solo los que fueron reportados. The New York Times. Ucrania ha hecho lo mismo, disparando más drones el año pasado que el tipo más común de proyectil de artillería de gran calibre. El comandante de la fuerza de drones de Ucrania, coronel Vadym Sukharevsky, dice que Ucrania está persiguiendo ahora una estrategia militar de “robots primero”. Sin embargo, por efectivos que puedan ser, los drones están lejos de satisfacer todas las necesidades de guerra de Ucrania y no pueden simplemente reemplazar la demanda de armas convencionales, advierten los comandantes. La artillería pesada y otras armas de largo alcance siguen siendo esenciales por muchas razones, dicen, incluida la protección de las tropas y el apuntar a puestos de mando o sistemas de defensa aérea. Pero la emergente supremacía de los drones podría cambiar la naturaleza de la guerra en sí misma, señalan los líderes. Las tácticas de batalla que dan forma a Ucrania seguramente serán imitadas por aliados y adversarios occidentales por igual, incluidos Irán, Corea del Norte y China. “La guerra es una mezcla de la Primera Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial – lo que podría ser una guerra futura”, dijo el almirante Pierre Vandier de Francia, comandante supremo aliado de la OTAN para la transformación. The New York Times. Un miembro de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania retrocede después de disparar contra una posición rusa en la región este de Donetsk en marzo de 2019. Tyler Hicks/The New York Times. Soldados ensamblando drones de vista en primera persona dentro de un hogar destruido cerca del frente en la región de Donetsk de Ucrania en marzo de 2024. David Guttenfelder para The New York Times. La OTAN acaba de abrir un centro de entrenamiento conjunto con soldados ucranianos para desarrollar nuevas estrategias de combate con inteligencia artificial, análisis avanzados y otros sistemas de aprendizaje automático. El almirante Vandier dijo que era vital no solo para la guerra actual, sino también para entender cómo los cambios que se están produciendo en Ucrania pueden preparar a la OTAN para futuros conflictos. “La guerra es un proceso de aprendizaje y así la OTAN necesita aprender de la guerra”, agregó. La velocidad de los avances ha asombrado incluso a observadores cercanos de la guerra, obligando a muchos a replantearse la viabilidad de las armas que cuestan millones de dólares en un campo de batalla donde pueden ser destruidas por un dron que cuesta cientos de dólares. Los drones armados con escopetas están disparando a otros drones. Se están diseñando drones antiaéreos para derribar drones de vigilancia que vuelan más alto en el cielo. Se están desarrollando drones más grandes para servir como naves nodrizas para enjambres de drones pequeños, aumentando la distancia que pueden volar y matar. The New York Times. La proliferación de drones, muchos equipados con potentes cámaras, también ha proporcionado un vistazo más cercano a los combates en áreas del frente a menudo inaccesibles para los periodistas. The New York Times analizó docenas de clips de video publicados en línea por unidades militares de ambos bandos de la guerra. Si bien estos videos se utilizan a veces con fines promocionales, también ayudan a ilustrar cómo las nuevas tecnologías de batalla están remodelando la guerra. Por supuesto, los drones fueron desplegados en los primeros días de la invasión también. Cuando las columnas blindadas rusas se adentraron en Ucrania al comienzo de la guerra, algunos civiles, llamándose a sí mismos “Los Invasores del Espacio”, se organizaron a través de un grupo de chat informal para ayudar a defender el país. Rápidamente modificaron sus propios drones para lanzar granadas de mano y otros explosivos sobre los soldados enemigos que avanzaban. Esas armas improvisadas se han vuelto tan comunes que uno de esos primeros defensores, Serhiy, dijo que más tarde fue atacado por el mismo tipo de dron bomba que él mismo había desarrollado. “Fui herido por la misma tecnología con la que trabajaba”, dijo Serhiy, utilizando su nombre de pila por miedo a represalias de Rusia. Drones comunes en el campo de batalla en Ucrania. Fuentes: Reportajes del New York Times, informes de noticias; fotografías y videos publicados por autoridades rusas y ucranianas. The New York Times. Los ucranianos utilizan una amplia gama de explosivos para armar drones. Arrojan granadas, proyectiles de mortero o minas en posiciones enemigas. Reutilizan armas anti-tanque y municiones de racimo para adaptarlas a los drones, o utilizan cabezas de guerra de fragmentación antipersonal y otras con cargas termobáricas para destruir edificios y búnkeres. El capitán Viacheslav, comandante de la compañía de drones de ataque de la 68ª Brigada Jaeger Separada de Ucrania, pasó por su teléfono para mostrar algunos de los 50 tipos de municiones que los ucranianos utilizan. “Esto se llama ‘Calor Blanco'”, con más de 10 kilogramos de explosivos, dijo. “Quema todo”. “Este se llama ‘Dementor’, como en Harry Potter”, agregó. “Es negro, y es un mortero de 120 milímetros. Simplemente lo modificamos. Este se llama ‘Guirnalda’. Este es ‘Kardonitik’. A los chicos realmente les gusta”. La proliferación de drones dio lugar inevitablemente a una amplia guerra electrónica: herramientas para interferir las señales de radio que la mayoría de los drones necesitan para volar. Decenas de miles de inhibidores se han esparcido por las líneas del frente de Ucrania para deshabilitar drones, llenando el espectro electromagnético que también permite el GPS, las comunicaciones militares, la navegación, el radar y la vigilancia. Los inhibidores han hecho mucho más difícil para incluso a los pilotos ucranianos expertos llegar a sus objetivos, dijeron soldados y comandantes ucranianos. Eso ha alimentado formas innovadoras de superar la interferencia. Un soldado ucraniano usa un sistema antirresolución de drones para interferir con las frecuencias y contraatacar a los drones rusos, en un bosque de Ucrania oriental en febrero de 2024. Tyler Hicks/The New York Times. Los ingenieros ucranianos han construido drones y robots con “saltadores de frecuencia”, cambiando automáticamente de una señal de radio a otra para evadir inhibidores. También están comenzando a surcar los cielos drones de vigilancia que se guían con inteligencia artificial, en lugar de ser operados de forma remota por radio. El otoño pasado, un dron que estaba siendo probado por la empresa estadounidense Shield A.I. encontró dos lanzadores de misiles superficie-aire Buk SA-11 rusos, y envió su ubicación a las fuerzas ucranianas para atacar. Ucrania y Rusia también han recurrido a tecnologías más antiguas para frenar a los inhibidores, incluyendo atar los drones a cables de fibra óptica delgados que pueden extenderse por más de 10 millas. Con su largo cable, el dron permanece conectado a un controlador, por lo que no necesita usar señales de radio, lo que lo hace inmune a la interferencia. Rusia ha sido más rápida para producir en masa estas soluciones a través de fibra óptica, asociándose con fábricas chinas para fabricar bobinas de cable para los drones “fly-by-wire”, dicen funcionarios ucranianos. En videos recientes de las líneas del frente, los cables de fibra óptica se cruzan en campos, brillando al sol. La producción de esta nueva arma sigue un patrón en la guerra: Ucrania tiene una mayor variedad de nuevos diseños, pero Rusia tiene una ventaja numérica, pudiendo fabricarlos más rápidamente. Cables de fibra óptica se extienden sobre las casas cerca de Pokrovsk, Ucrania. Vídeo de mano | Piloto de drones militares ucraniano. Un soldado camina por una carretera en la región de Kursk donde las líneas de fibra óptica han sido dejadas por drones. @GrandpaRoy2 via X. El mecanismo de desenrollado de un drone ruso de fibra óptica. PGITechnology via Telegram. Otras adaptaciones al remolino de drones son sorprendentemente de baja tecnología. Los soldados cubren los tanques con redes antirremolque de drones o estructuras improvisadas de láminas de metal, con goma y troncos colocados entre ellos para protegerlos. En las líneas del frente, los vehículos llevan armadura adicional como una forma de baja tecnología para protegerse de los drones. Este vehículo visto en la región de Sumy en