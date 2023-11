Los donantes donan más de €300,000 para el inmigrante que intervino en el apuñalamiento en Dublín.

Tras el ataque con cuchillo en Dublín la semana pasada que causó la peor violencia antinmigrante en la memoria reciente de Irlanda, en el país y más allá se celebró la intervención de un inmigrante brasileño para poner fin al asalto.

Un evento para recaudar fondos en línea establecido para “Comprarle una pinta a Caio Benicio”, un símbolo de agradecimiento en el país, había recaudado más de 330,000 euros, aproximadamente $350,000, para el señor Benicio, un nativo de Río de Janeiro que reside en la capital irlandesa y presenció la apuñalada mientras pasaba en su motoneta.

El señor Benicio, quien trabajaba para el servicio de entrega Deliveroo, relató al radiodifusor nacional de Irlanda, RTÉ, que había disminuido la velocidad cuando vio lo que parecía ser una pelea, pero resultó ser un hombre apuñalando a una niña pequeña mientras una mujer trataba de alejarla del atacante.

“Fue todo por instinto. Recuerdo que me quité el casco para protegerme y usarlo como arma”, dijo. “Solo lo golpeé en la cabeza con toda la fuerza que tengo, y cayó”.

La policía confirmó el sábado que una niña de 5 años y una mujer en sus 30 están siendo tratadas por heridas graves y todavía permanecen en el hospital; otros dos niños fueron tratados por heridas menos graves, dijo la policía.

Aunque las autoridades no han identificado públicamente la ciudadanía del atacante, del que testigos describieron como un hombre de unos 50 años, corrieron rumores en línea afirmando que era un inmigrante, lo que llevó a muchos miembros de la extrema derecha al centro de Dublín el jueves, algunos sosteniendo pancartas que decían “Las Vidas Irlandesas Importan”. La protesta rápidamente escaló, y alrededor de 500 personas, en su mayoría hombres jóvenes, vandalizaron automóviles, saquearon tiendas y atacaron hostales y hoteles donde se suponía que se alojaban inmigrantes, según las autoridades.

Al final de la noche, la policía había desplegado 400 agentes y arrestado a 34 personas, en lo que se describió como los peores disturbios en el país en años. El primer ministro Leo Varadkar dijo que los responsables de la violencia habían avergonzado a Irlanda.

No pasó desapercibido para muchos de los que se lanzaron a comprarle al Sr. Benicio una cerveza simbólica que un inmigrante había intervenido en un ataque que luego inflamó el sentimiento antiinmigrante. Hasta el sábado por la tarde, la campaña en GoFundMe había atraído más de 31,000 donaciones únicas, muchas de las cuales eran de 5 o 6 euros, o el precio promedio de una pinta.

“Gracias por tu asombroso acto de valentía”, escribió Aoife Brennan, que dio 50 euros, según la página de GoFundMe. “Irlanda es un lugar mejor gracias a personas maravillosas como tú”, agregó.

Otra campaña de recaudación de fondos en línea para los niños y la mujer herida por el agresor había atraído compromisos por más de 220,000 euros hasta el sábado por la tarde.

El Sr. Benicio dijo a los medios de comunicación irlandeses que había estado viviendo en Dublín durante un año y estaba tratando de ahorrar para traer a su esposa y sus dos hijos a Irlanda. En cuanto a intervenir en el ataque, dijo que simplemente aprovechó el momento.

“Cuando ves a un hombre con un cuchillo en la mano”, le dijo a RTÉ, “ni siquiera piensas en ello, actúas por instinto.” Añadió: “Cualquier padre haría lo mismo.”

Después de que la violencia se desató el jueves, el Sr. Varadkar dijo: “Esto no es lo que somos. Esto no es lo que queremos ser, y esto no es lo que seremos nunca”. Y aquellos que apoyan la campaña por el Sr. Benicio hicieron eco del sentimiento del primer ministro.

“Muchas gracias Caio, te mereces cada centavo que recibes”, escribió Aine Waters, una de las donantes en línea. “Te quitaste el casco para ayudar mientras otros se cubrían la cara y usaban sombreros más tarde para aterrorizar. Eres un verdadero héroe y me alegro mucho de que vinieras a vivir a Irlanda”.