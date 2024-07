Los donantes demócratas de Hollywood se apartan de Biden

Hace 1 hora, por Regan Morris, BBC News, Los Ángeles. ‘Difícil imaginar’ que Biden cumpla mandato completo, dice Michael Douglas. Hollywood siempre ha sido una mina de oro para el Partido Demócrata. Pero la inquietud sobre la candidatura del presidente de EE. UU. Joe Biden no ha disminuido – a pesar de una larga conferencia de prensa el jueves donde dejó claro que no tenía intención de apartarse a pesar de la creciente presión dentro de su propio partido. Las preocupaciones por su edad han llevado a algunos fieles donantes A-listers en uno de los rincones más liberales de Estados Unidos a dar la espalda al Sr. Biden, con varios retirando públicamente su apoyo y pidiendo que sea reemplazado. Incluso antes de que George Clooney, un destacado recaudador de fondos demócrata, escribiera un perjudicial artículo de opinión pidiendo a Biden que renunciara como candidato del partido, la novelista y guionista Ayelet Waldman dejó de donar a candidatos liberales arriba y abajo de la boleta en protesta. “Siempre he donado. Siempre he donado más de lo que puedo permitirme”, le dijo a la BBC. “Pero esta es la primera vez que decido dejar de donar arriba y abajo de la boleta como una forma de indicar mi – creo que disgusto no es la palabra correcta – pánico absoluto y desgarrador”. Waldman se inspiró en el guionista Damon Lindelof quien el 3 de julio escribió una columna de invitado en la publicación de la industria Deadline, instando a los demócratas a “dejar de dar dinero” a todos los candidatos hasta que el presidente Biden se retire de la carrera. “¿Es erróneo castigar a todo el equipo por la terquedad del lanzador? Quizás”, escribió Lindelof. “Pero también es sentido común que si se mantiene, también perderán. Una marea creciente alza todos los barcos. Un Biden en descenso los hunde”. Las redes sociales han estado llenas de sentimientos similares de Abigail Disney, John Cusack, Stephen King, Rob Reiner y más. El coro de sustitutos de la industria cinematográfica señala una situación cada vez peor para el presidente, que también enfrenta presión de un número creciente de legisladores demócratas que dicen que debería retirarse de la carrera. Los A-listers de Hollywood son desestimados como “élites” por algunos republicanos, pero son donantes demócratas confiables que ofrecen influencia para llegar a votantes de diferentes demografías y edades. “Mi amigo George Clooney ha expresado claramente lo que muchos de nosotros hemos estado diciendo”, escribió Reiner, actor, cineasta y prominente liberal, en X. “La democracia está enfrentando una amenaza existencial. Necesitamos a alguien más joven para luchar de vuelta. Joe Biden debe retirarse”. Disney, cineasta y sobrina nieta de Walt Disney, dijo a CNBC la semana pasada que retendría las donaciones hasta que el Sr. Biden se retire de la carrera. “Tengo la intención de dejar de contribuir a la fiesta a menos y hasta que reemplacen a Biden en la parte superior de la boleta. Esto es realismo, no falta de respeto”, dijo Disney. “Si Biden no renuncia, los demócratas perderán, de eso estoy absolutamente seguro”. Otros, sin embargo, han criticado esa postura y creen que los demócratas están involucrados en una guerra circular en lugar de enfocarse en cómo se vería un segundo mandato de Trump. El popular podcaster e influencer Jack Hopkins es uno de los defensores más constantes del presidente Biden en las redes sociales. Lo único que está boicoteando son los medios de comunicación que considera injustos con el proceso democrático. “Todos los que iban a votar por Biden todavía van por Joe Biden”, escribió en X. Un productor que ha donado a los demócratas durante décadas pero que no quiso ser identificado dijo que el editorial de Clooney y cualquier boicot a las donaciones era una tontería. “Si tengo que elegir entre alguien mayor y alguien venal y tonto, sé cuál elegiría”, dijo. Clooney ha mostrado una creciente llamada en la industria cinematográfica para que el presidente Biden abandone la carrera. El actor Michael Douglas dijo a la BBC que organizó una recaudación de fondos para el presidente en abril y estaba decepcionado por la “incapacidad” de Biden para “desafiar todas las mentiras” de Trump durante su primer debate el mes pasado. Douglas dijo que sería “difícil imaginar” que el Sr. Biden cumpla su mandato completo como presidente si es reelegido. “Estoy preocupado”, dijo. Una vez, Biden tuvo una clara ventaja en recaudación de fondos sobre Trump, pero la brecha entre los dos candidatos se ha reducido. La campaña de Trump recaudó más de $330 millones en el trimestre de abril a junio, anunció a principios de este mes. Eso fue más que los $264 millones reclamados por Biden durante el mismo período. El presidente Biden ha dicho repetidamente que tiene la intención de permanecer en la carrera y que es el único candidato que puede vencer a Trump en las elecciones de noviembre. Pero esas afirmaciones no han logrado calmar a los donantes demócratas. Mark Pincus, fundador de la firma de videojuegos móviles Zynga, dijo al Financial Times que no creía que el presidente Biden “pueda superar en este punto este problema de competencia por edad”. “Creo que la mejor oportunidad para el Partido Demócrata será una convención abierta donde alguien más pueda intervenir”, dijo. Mientras tanto, Waldman instó al partido a utilizar la convención para emocionar al electorado. "Creo que si Biden no se retira, estamos absolutamente condenados", dijo. "Creo que tenemos el potencial para un último recurso, si se retira, eso no significa que vaya a funcionar. Los últimos recursos casi nunca funcionan, pero de vez en cuando sí." – ~Reuters.