Los donantes de Tory hacen huelga… ¿Quizás Sunak debería echar mano de su propio bolsillo? | Noticias de Política

Siga el dinero, dice el refrán.

Pero el dinero no está siguiendo al Partido Conservador en esta campaña electoral. Los donantes tories están en huelga.

Los Conservadores no solo están siendo masivamente superados financieramente por el Laborismo, sino también por Reforma UK y los Demócratas Liberales, según nuevas cifras.

La caída en las donaciones, en comparación con los millones que ingresaron en las arcas tories durante la campaña de Boris Johnson en 2019, sugiere una gran desilusión en Rishi Sunak entre los magnates y millonarios tories.

¿Por qué seguir tirando dinero bueno tras lo malo? Esa es una pregunta que los antiguos grandes donantes del Partido Conservador deben estar haciéndose con la campaña de Sunak pareciendo tambalearse de una crisis a otra.

Y el bajón del partido en las encuestas de opinión, junto con errores como el fiasco del Día D del primer ministro y ahora un escándalo sobre insiders acusados de apostar por la fecha de la elección, sugieren que la brecha de financiación empeorará aún más.

Las últimas cifras de la Comisión Electoral, generalmente un ente vigilante bastante inofensivo, son las primeras desde el desaire calamitoso de Sunak a los veteranos del Día D y también confirman que el regreso de Nigel Farage ha impulsado las finanzas de Reforma UK.

Las cifras son sorprendentes.

Normalmente, las tablas de clasificación de las donaciones a los partidos políticos colocan a los Tories muy por delante. Esta vez no. Las donaciones entre el 6 y el 12 de junio revelan que los Conservadores están en cuarto lugar. Eso es forma de relegación.

En esa semana, el Laborismo recibió una impresionante £4,383,400, en gran parte debido a un cheque de £2.5 millones del Lord Sainsbury de la dinastía de supermercados. Eso significa que £5.3 millones en donaciones llegaron durante las primeras dos semanas de la campaña.