Los diputados ghaneses reintroducen polémico proyecto de ley anti-LGBT.

Un grupo de 10 MPs en Ghana han vuelto a presentar un proyecto de ley polémico que impondría algunas de las restricciones más estrictas a los derechos LGBT en África. El proyecto de ley prescribe una pena de cárcel de tres años para las personas que se identifican como gays, y de cinco a diez años para los promotores y defensores. La legislación fue aprobada por el parlamento el año pasado, pero el ex presidente, Akufo Addo, se negó a firmarla antes de dejar el cargo en enero, citando desafíos legales. Ha sido ampliamente condenada tanto por grupos locales como internacionales de derechos humanos, algunos la describen como draconiana. El proyecto de ley original expiró al final del periodo parlamentario anterior. No está claro si el presidente del nuevo parlamento admitirá el proyecto de ley para su consideración. El sexo gay ya es castigado con hasta tres años de prisión en el conservador país de África Occidental. El presidente John Dramani Mahama ha dicho que prefiere que el proyecto de ley sea patrocinado por el estado, garantizando un apoyo y consulta más amplios. “Creo que deberíamos tener una conversación al respecto nuevamente para que todos, si decidimos avanzar con ese proyecto de ley, lo hagamos con un consenso”, dijo. Los partidarios afirman que la legislación ayudaría a preservar lo que consideran los valores culturales y familiares ghaneses. Sin embargo, grupos de derechos han denunciado la legislación como draconiana. “El proyecto de ley contra los derechos de los LGBT es inconsistente con la larga tradición de paz, tolerancia y hospitalidad de Ghana y va en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos del país”, dijo la investigadora de Human Rights Watch Larissa Kojoué el año pasado. “Una ley así no solo socavaría aún más el estado de derecho en Ghana, sino que también podría llevar a una mayor violencia gratuita contra las personas LGBT y sus aliados.” Va-Bene Elikem Fiatsi, una mujer transgénero ghanesa y activista LGBT, dijo a la agencia de noticias Reuters que la reintroducción del proyecto de ley era “desalentadora y difícil de procesar”, pero insistió en que el activismo LGBT continuaría. El impacto potencial de la ley en la economía de Ghana es una preocupación significativa. El ex ministro de Finanzas del país advirtió que aprobar la ley podría resultar en que Ghana pierda hasta $3.8bn (£2.9bn) en financiamiento para el desarrollo del Banco Mundial y afectando su programa de apoyo de $3 mil millones (£2.3bn) del FMI. El legislador de la oposición John Ntim Fordjour dijo a Reuters que el país ya no necesitaba temer sanciones económicas, citando la elección del presidente de EE. UU., Donald Trump. “El clima político global es favorable para los valores conservadores, como se demostró en las valientes declaraciones conservadoras del presidente Donald Trump”, dijo. El proyecto de ley fue presentado por primera vez al parlamento en 2021 pero ha enfrentado muchos retrasos.