Los diputados del Reino Unido respaldan proyecto de ley para legalizar la muerte asistida.

“

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Los diputados británicos han votado a favor de legalizar la muerte asistida después de un emocionante y trascendental debate en la Cámara de los Comunes, anunciando uno de los mayores cambios sociales que el país ha visto en décadas.

La votación para cambiar la ley y permitir que las personas terminales pongan fin a sus vidas fue aprobada por 330 votos a 275, en un movimiento que las encuestas sugieren cuenta con un amplio respaldo del público.

La medida será examinada por los diputados y en la Cámara de los Lores. Aunque no está garantizado que se convierta en ley, la votación del viernes para dar al proyecto de ley una segunda lectura es una clara señal de la intención del parlamento.

Kim Leadbeater, la diputada laborista que presentó la legislación, abrió un debate de cinco horas rogando a sus colegas que respaldaran el cambio en la ley y “pongan fin a la realidad brutal y cruel del status quo”.

El Primer Ministro Sir Keir Starmer fue uno de los que votaron a favor del proyecto de ley, mientras que los opositores abarcaron todo el espectro político, desde el ex líder laborista de izquierda Jeremy Corbyn hasta la líder del partido conservador Kemi Badenoch.

Los ministros ahora se prepararán para un cambio profundo en el funcionamiento de los sistemas de salud y judiciales, incluida la elaboración de una evaluación del impacto de las posibles consecuencias de la reforma.

El proyecto de ley propone permitir que las personas en Inglaterra y Gales pongan fin a su vida si les quedan seis meses de vida, siempre que su decisión sea aprobada por dos médicos y un juez del Tribunal Superior.

Las salvaguardias, destinadas a disipar las preocupaciones de que las personas puedan ser coaccionadas a poner fin a sus vidas, han sido criticadas por algunos ex jueces como inadecuadas. Si se aprueba, el proyecto de ley podría permitir la muerte asistida dentro de dos años.

Inglaterra y Gales se unirían a un número relativamente pequeño de países con leyes de muerte asistida, incluidos Australia, Bélgica, Canadá, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Suiza y algunos estados de EE. UU.

La votación, justo antes de las 2.30 pm del viernes, tuvo lugar en medio de manifestaciones frente a Westminster por parte de partidarios y opositores de la muerte asistida.

Leadbeater dio cuentas desgarradoras del sufrimiento soportado por las personas terminales y negó que su proyecto de ley fuera el comienzo de una “pendiente resbaladiza”.

“Este proyecto de ley tiene el conjunto de salvaguardias más sólido y fuerte del mundo”, dijo. Las personas con enfermedades mentales y discapacidades están excluidas de sus disposiciones.

Pero Barry Gardiner, otro diputado laborista, habló en nombre de los opositores al proyecto de ley al decir que la legislación plantearía la pregunta de “¿Debería?” para los pacientes terminales, quienes se encontrarían preguntándose si deberían poner fin a sus vidas por el bien de sus familias.

El diputado conservador Danny Kruger dijo: “Que hoy no sea una votación por la desesperación, sino el comienzo de un debate adecuado sobre morir bien en el que tengamos una mejor idea que un servicio estatal de suicidio”.

Sus observaciones iniciales destacaron cómo el proyecto de ley ha sembrado la división en todo el parlamento y ha dividido al gabinete y a los principales partidos, al tiempo que ha creado alianzas improbables entre líneas partidistas.

Recomendado

Entre los ministros del gabinete que se opusieron al proyecto de ley se encontraba el secretario de Salud, Wes Streeting, quien ha advertido que cualquier nuevo servicio de muerte asistida podría hacerse a expensas de otras presiones y prioridades competidoras que enfrenta el NHS.

Varios ex primeros ministros del Reino Unido tomaron posiciones sobre la legislación antes de la votación.

Gordon Brown, la Baronesa Theresa May, Liz Truss y Boris Johnson —quien no tenía derecho a voto al no ser ya diputado— dijeron que se oponían a la medida, mientras que Lord David Cameron esta semana dijo que había cambiado de opinión y la apoyaba.

Varios opositores han planteado preocupaciones sobre el proceso que sustenta la legislación propuesta, argumentando que no se proporcionó una evaluación de impacto antes de una segunda lectura del proyecto de ley de miembros privados, y que no ha habido tiempo suficiente para el debate.

Pero los partidarios han argumentado que en última instancia será examinado adecuadamente en la etapa del comité y en los Lores. También señalaron que las leyes que permiten el aborto y despenalizan la homosexualidad se aprobaron en el Reino Unido mediante proyectos de ley de miembros privados.

“