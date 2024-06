Los desalentadores resultados de GameStop no muestran señales de recuperación

Los Resultados Lamentables de GameStop No Muestran Signos de una Recuperación

El viernes, GameStop Corporation (NYSE: GME) no mostró signos de una recuperación operativa al presentar sus resultados del primer trimestre fiscal antes de lo esperado, habiendo dicho anteriormente que serían emitidos el 11 de junio después del cierre del mercado. Los resultados inesperados y lamentables solo horas antes de que el influencer de acciones de memes Keith Gill, más conocido bajo el alias “Roaring Kitty”, realizara su primera transmisión en vivo en tres años después de ayudar a encender un rally de acciones de memes, al cual se sintonizaron más de medio millón de espectadores. Pero ni siquiera el regreso de Roaring Kitty pudo ayudar al juego de GameStop, con su acción cayendo un 40%.

Lamentables resultados del primer trimestre

Para el período finalizado el 4 de mayo, GameStop informó que las ventas netas cayeron un 29% a $881.8 millones, mientras que las estimaciones de FactSet estaban entre $900 millones y $1.09 mil millones. Pero GameStop logró reducir su pérdida a $32.3 millones después de perder $50.5 millones en el trimestre comparable del año pasado. Una pérdida ajustada de $0.12 por acción también fue peor que la estimación de Wall Street de $0.09.

GameStop tiene competidores espeluznantes.

Ser una tienda de videojuegos, electrónica de consumo y mercancía de juegos todo en uno sitúa al minorista de videojuegos contra los poderosos Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), eBay Inc (NASDAQ: EBAY), Walmart (NYSE: WMT), Nintendo Co Ltd (OTC: NTDOY) y Best Buy Co Inc (NYSE: BBY). Amazon tiene una extensa red de entrega y realiza pedidos de entrega rápidamente. No sorprende que Amazon haya informado que sus ingresos se han triplicado en los últimos cinco años, mientras que los de GameStop se han reducido a la mitad. Cuando se trata de ventas de juegos en línea, incluso con sus esfuerzos por acortar los tiempos de entrega, GameStop difícilmente puede competir con Amazon.

Aunque Sony es socio comercial de GameStop, también es su competidor directo al vender videojuegos directamente a los consumidores. En mayo, Sony pronosticó ventas más bajas de su consola PlayStation 5 que está en su quinto año. Además, Sony guió hacia una menor facturación total en su unidad de juegos, pero con la esperanza de que un mayor compromiso del usuario y un control de costos más eficiente puedan impulsar la rentabilidad del segmento. Junto con Microsoft, que también es tanto socio como competidor de GameStop, Sony anunció despidos en toda su unidad de juegos. En general, Microsoft está bien, pero en su mayoría gracias a su adquisición de Activision Blizzard, con la que aseguró su posición de liderazgo en el ámbito de los videojuegos. El domingo, Microsoft llevará a cabo su presentación anual de videojuegos con Xbox Game Pass como protagonista. Reuters informó que la empresa de software se prepara para lanzar la última entrega de su exitosa franquicia “Call of Duty” en el servicio de suscripción en respuesta a la fuerte competencia de Sony y sus consolas. Con este movimiento, Microsoft espera impulsar el crecimiento de su servicio de suscripción. En febrero, Microsoft informó que su servicio de suscripción tenía 34 millones de suscriptores.

Lo que es seguro es que incluso la industria de los videojuegos está cambiando.

Pero la industria de los videojuegos que combina las industrias tecnológica y mediática está viendo cómo las ventas disminuyen con el uso reducido y los despidos aumentan en respuesta a la inminente automatización de la inteligencia artificial. En 2021, GameStop era un minorista de videojuegos en apuros en un entorno donde las descargas digitales rápidamente comenzaron a reemplazar a los discos. Tres años después, está viendo menores ventas de hardware, accesorios, software y coleccionables, una vez más siendo un minorista de videojuegos físico en apuros.

