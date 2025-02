Los derivados de deuda son tan ajustados que ni siquiera la charla de aranceles de Trump puede desplazarlos.

Incluso la retórica sobre aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logra perturbar los mercados crediticios, una señal para algunos gestores de fondos y estrategas de que el mercado está demasiado complaciente.

Los precios de los swaps de incumplimiento crediticio apenas se movieron el lunes ante la perspectiva de la imposición de aranceles a los bienes mexicanos y canadienses, incluso cuando el volumen de operaciones en los derivados se duplicó con creces respecto al promedio diario de la semana anterior. Para el martes, la actividad había vuelto a niveles más típicos.

Los swaps de incumplimiento crediticio no se desplomaron porque “el crédito sigue siendo una clase de activos ajustada con las valoraciones más estiradas en general”, dijo Gabriele Foa, gestor de cartera de Algebris Investments cuyo Global Opportunities Fund tiene una posición “extremadamente cautelosa” en la actualidad. “En high yield, los swaps de incumplimiento crediticio solo han estado en los niveles actuales tres veces en los últimos 10 años y eso ha sido seguido por un amplio aumento en los seis a nueve meses posteriores.”

Trump está tratando de revitalizar la industria estadounidense, reducir el déficit gubernamental y ganar poder de negociación con los gobiernos extranjeros a través del uso de aranceles, con los últimos previstos para ser anunciados la próxima semana. La velocidad y la amplitud de los anuncios han sorprendido a los mercados. Los estrategas de crédito de JPMorgan Chase & Co. en Europa, incluido Matthew Bailey, se volvieron pesimistas a finales del mes pasado, argumentando que hay signos crecientes de complacencia en el mercado, con precios “extremadamente difíciles de justificar” y “completamente desconectados de los titulares”.

Los analistas europeos del banco incluso elaboraron un cesto de CDS vinculados a empresas europeas más expuestas a los aranceles, argumentando que aunque la amenaza de aranceles a México y Canadá ha disminuido por ahora, “los riesgos siguen siendo significativos” y las valoraciones ajustadas hacen atractiva la protección.

Foa de Algebris ve signos similares de que los inversores en deuda se están volviendo demasiado cómodos con los riesgos emergentes.

“El mercado está cada vez más relajado con la idea de que no ocurrirá nada que afecte al crecimiento económico”, dijo, añadiendo que el crédito está “valorado a la perfección”, a pesar de que “también tenemos riesgo de volatilidad en el horizonte. El crédito se encuentra en una situación delicada”.

La reacción sosegada también contrasta con el mercado de opciones de divisas, donde los volúmenes de negociación han aumentado a máximos de varios años a medida que los inversores adquieren protección a la baja.

Los swaps de incumplimiento crediticio se han beneficiado en las últimas semanas del hecho de que la emergencia de DeepSeek no se percibe tanto como una historia de deuda, dijo un operador de derivados que pidió no ser identificado. La amenaza de aranceles tendrá un impacto más atenuado en el crédito porque la clase de activo no ha experimentado el tipo de ganancias que se han visto en los mercados de acciones, por lo que un contratiempo no importará demasiado, dijo el operador.

Las políticas de Trump orientadas a promover el crecimiento y ayudar a las empresas pueden terminar teniendo un impacto más material en el crédito, dijo Chris Wright, presidente y jefe de deuda privada de Crescent Capital Group, en el podcast del Bloomberg Intelligence Credit Edge.

Pero incluso así, ahora hay una amplia ambigüedad sobre lo que depara el futuro. Con la expectativa de que los episodios de turbulencia del mercado continúen, muchos inversores en deuda se están centrando en los ingresos por intereses, o carry, este año en lugar de apostar por una mayor contracción de los diferenciales sobre los bonos del gobierno. Eso podría resultar en movimientos de precios más grandes en el futuro.

“El crédito tiene una asimetría negativa en este momento”, dijo Foa. “Puedes obtener un carry del 3% al 4%, pero si hay un accidente, fácilmente puedes perder un 10% al 12%”.

Los mercados de bonos de grado de inversión tanto en Estados Unidos como en Europa se paralizaron el lunes debido a los planes del presidente Donald Trump de imponer aranceles que perturbaron los mercados y afectaron el sentimiento crediticio. Los prestatarios volvieron con ofertas el martes y miércoles. Ahora, los inversionistas de crédito se enfrentan a una elección: vender bonos de empresas expuestas y evitar pérdidas adicionales o apostar a que las empresas son lo suficientemente fuertes como para resistirlo.

Un grupo de bancos liderados por Morgan Stanley vendió $5.5 mil millones de deuda vinculada a la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X, después de recibir una demanda más fuerte de lo esperado por parte de los inversores.

Apollo Global Management Inc. está buscando construir un mercado que permita a los inversores comprar y vender activos privados de alta calidad de manera más sencilla.

Las firmas de capital privado están encontrando más formas de mantener un mayor control sobre las empresas de sus carteras en problemas financieros, como añadir nuevas cláusulas a los documentos de deuda para limitar los derechos de voto de los acreedores, y oponiéndose a los acuerdos de cooperación entre prestamistas.

Después de intentar vender deuda para financiar la adquisición de Noosa Yoghurt por parte de Lakeview Farms, un grupo de bancos liderado por Citigroup Inc. está recurriendo a las firmas de crédito privado para aumentar la demanda.

Rogers Communications Inc. está sondeando a los inversores para ventas de bonos basura en dólares canadienses y estadounidenses que podrían alcanzar cerca de C$4 mil millones ($2.8 mil millones).

Las compañías de seguros están adquiriendo bonos respaldados por activos para financiar los pagos futuros de sus productos de renta vitalicia, que están experimentando una demanda récord, una tendencia que se espera que continúe, según Morgan Stanley.

Los mayores compradores de préstamos apalancados están dando la bienvenida al retorno de los prestatarios al mercado de préstamos tradicionales, pero no están adoptando todos los aspectos de los acuerdos de refinanciamiento de créditos privados.

El Banco Norinchukin aumentó las inversiones en préstamos apalancados más arriesgados y buscó capital adicional después de apuestas erróneas en bonos extranjeros de baja rentabilidad que llevaron a pérdidas más amplias.

El fondo de cobertura con sede en Nueva York, Fir Tree Partners, conocido por instigar campañas activistas contra empresas en dificultades, está devolviendo el capital externo a los inversores.

Oaktree Capital Management LP, la firma de inversiones dirigida por Howard Marks que se hizo un nombre prestando a empresas con problemas, está en conversaciones para reemplazar a un grupo liderado por Nomura Holdings Inc. como prestamista principal de B. Riley Financial Inc.

Liberated Brands, que hasta hace poco operaba Quiksilver, Billabong y Volcom, se declaró en bancarrota, al igual que el minorista de descuentos Essex Technology Group, que opera bajo el nombre de Bargain Hunt, mientras que Nikola Corp. está explorando una posible presentación de quiebra.

En Movimiento

Ares Management Corp. ha elevado a Kipp deVeer y Blair Jacobson a los roles recién creados de copresidentes, consolidando el crédito como un engranaje crucial en la estrategia de crecimiento de la firma. El dúo, que seguirá basado en Nueva York y Londres respectivamente, trabajará estrechamente con el director ejecutivo Michael Arougheti. Kort Schnabel reemplazará a deVeer como director ejecutivo de Ares Capital Corp., un vehículo de inversión con cotización pública centrado en préstamos directos con casi $26 mil millones en activos. Jim Miller continuará como único presidente del fondo.

Macquarie Group Ltd. está cerrando su brazo de mercados de deuda de EE. UU., un negocio que incluye la creación, sindicación y negociación de préstamos apalancados, para centrar recursos en el crédito privado. La decisión afectará aproximadamente a 80 empleados dentro del brazo de banca de inversión de la firma, conocido como Macquarie Capital.

Barclays Plc añadió cuatro banqueros a su mesa estructurando transferencias significativas de riesgo en los últimos meses, incluyendo a Krutheeka Rajkumar en Nueva York, quien se une como vicepresidenta asistente desde la mesa de soluciones de riesgo y capital de Bank of Montreal. En Londres, Sarah Rainey y Akbar Farid, vicepresidentes, y Rehan Akhtar, vicepresidente asistente, fueron reclutados de otras áreas de la firma.

Citadel contrató a Morad Masjedi, exgestor de cartera en Brevan Howard Asset Management, para centrarse en valores respaldados por hipotecas a medida que el fondo de cobertura continúa su incursión en renta fija. Comenzó el 27 de enero como gestor de cartera y formará un equipo.

La firma de crédito D2 Asset Management reclutó al ex director ejecutivo de Freddie Mac, David Brickman, para liderar inversiones en bienes raíces residenciales, un sector del que la empresa espera beneficiarse de vientos estructurales como la escasez nacional de vivienda.

Swedbank ha nombrado a Erik Odhnoff como jefe de crédito del grupo. Odhnoff actualmente es subdirector de crédito y asumirá su nuevo cargo el 1 de agosto, reemplazando a Lars-Erik Danielsson.

BNP Paribas SA reclutó a Peter Medynski para un nuevo cargo como director, mercados de capital de préstamo, con sede en Sídney. Anteriormente estuvo en Credit Agricole SA durante casi seis años en un cargo similar.

—Con la asistencia de Tasos Vossos.

Más Leído de Bloomberg Businessweek

©2025 Bloomberg L.P.