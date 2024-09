Los demócratas ven la batalla del aborto como una oportunidad para obtener ganancias en Florida.

Los demócratas están tratando de poner a los republicanos en Florida a la defensiva sobre el tema del aborto. Mientras ganar el Estado del Sol será una cuesta arriba para los demócratas, la campaña del Vicepresidente Harris ha aumentado su presencia en Florida en medio de un esfuerzo por legalizar el procedimiento en el estado a través de una iniciativa electoral que se presentará ante los votantes en noviembre. El “Tour en Autobús Luchando por los Derechos Reproductivos” se lanzó el martes en Palm Beach, la ciudad natal del ex Presidente Trump, y contará con simpatizantes de Harris que se reunirán con los votantes para discutir el acceso a los derechos reproductivos. Además, las encuestas muestran una carrera cada vez más reñida por el escaño del Senado de Florida, ya que la ex Representante Debbie Mucarsel-Powell (D-Fla.) está atacando al actual Senador Rick Scott (R-Fla.) sobre los derechos al aborto. “Florida es sin lugar a dudas más competitiva ahora que hace un par de meses”, dijo un operativo demócrata. Los demócratas en toda la papeleta en Florida aprovecharon el tema desde que quedó claro que estaría en la papeleta este otoño. Cuando la Corte Suprema del estado de Florida dictaminó que una prohibición del aborto a las seis semanas aprobada por la Legislatura estatal podía entrar en vigor en abril, también permitió que una medida electoral se presentara ante los votantes en el otoño. Esa medida les permitirá opinar si proteger o no el acceso al aborto hasta las 24 semanas de embarazo. La semana pasada, el ex Presidente Trump acaparó titulares cuando dijo que pensaba que la prohibición del aborto a las seis semanas del estado era “demasiado corta”. Sin embargo, al día siguiente, Trump dijo que votará en contra de la Enmienda 4 de Florida, que consagraría los derechos al aborto en la constitución del estado. “Trump se está atando a esa prohibición del aborto a las seis semanas”, dijo el operativo demócrata. “No hay ninguna razón por la cual tuvo que decir que la estaba apoyando, excepto por el miedo en la derecha”. Los demócratas también señalan victorias en las recientes elecciones especiales, incluyendo una elección especial en el Distrito 35 de la Cámara Estatal para un escaño que anteriormente ocupaba un republicano. Además, los demócratas citan las derrotas del mes pasado de varios candidatos al consejo escolar respaldados por el Gobernador Ron DeSantis (R). La Senadora Amy Klobuchar (D-Minn.), que está apareciendo en el tour en autobús de Harris, dijo el martes que el aborto hace competitiva a Florida en este ciclo, destacando la carrera de Mucarsel-Powell para reemplazar a Scott. “Creo que vas a ver a Florida en juego, y una enmienda para [los derechos reproductivos] la pone en el mapa de manera importante”, dijo a CNN. Los republicanos, sin embargo, están minimizando la importancia del tema. Trump ganó Florida por 3 puntos en 2020, pero desde entonces el partido aparentemente ha fortalecido su posición en el Estado del Sol, arrasando en las elecciones intermedias de 2022 incluso cuando el partido tuvo un mal desempeño en otras partes del país. “Solo están tratando de buscar votos electorales de cualquier manera posible, y debido al tema del aborto está claro que por eso la campaña de Harris está intentándolo”, dijo el estratega republicano Ford O’Connell, refiriéndose a la campaña de Harris. “Están viendo los mismos números electorales que la campaña de Trump”. Los republicanos también señalan que la economía será en última instancia una prioridad mayor entre los votantes más históricamente confiables del estado. “El Gobernador DeSantis ha hecho de la economía la mayor prioridad para los votantes de Florida. Sigue siendo su principal preocupación. Los demócratas pueden ganar terreno con los votantes con el tema del aborto, pero va a ser una batalla cuesta arriba para ellos”, dijo Dan Eberhart, un donante de Trump. “La población se ha vuelto más vieja y más conservadora en la última década. No van a poder cambiar la demografía”. Sin embargo, la campaña de Harris considera a Florida un estado importante, como lo demuestran los más de 80 miembros del personal que ha asignado allí. Más de 40,000 floridanos se han acercado a la campaña de Harris para ser voluntarios desde que lanzó su candidatura presidencial en julio, según la campaña. “Harris está poniendo a Florida en juego porque los votantes están rechazando abiertamente las políticas retrógradas y tóxicas de [Trump] y Rick Scott”, dijo el estratega demócrata Michael Starr Hopkins, que fue asesor principal en la fallida carrera a la gobernación de 2022 del ex Representante Charlie Crist (D-Fla.). “Las posiciones extremas de Trump y Scott no son solo pasivos, son un lastre político”, agregó. Cuando el Presidente Biden estaba en la cima de la boleta, su campaña anunció en abril que esperaban dar vuelta a Florida y que los 30 votos electorales del estado estaban en juego. La Presidenta de la Campaña, Jen O’Malley Dillon, dijo en junio que Florida no es un estado en disputa, pero con Harris ahora en la cima de la boleta, las encuestas han indicado que está ganando terreno a Trump. Una encuesta de USA Today/Suffolk University/WSVN-TV el mes pasado encontró a Harris a solo 5 puntos detrás de Trump entre los probables votantes de Florida, con un 42 por ciento de apoyo frente a un 47 por ciento, que está justo fuera del margen de error de la encuesta. Eso marca pequeñas ganancias en Trump en comparación con las encuestas de Biden en Florida. Justo días antes de abandonar la carrera, Biden estaba por detrás de Trump por 5.2 puntos porcentuales en el estado, según la agregación de encuestas de Decision Desk HQ/The Hill. En la carrera al Senado, las encuestas muestran una brecha similar. Una encuesta de la Universidad Atlántica de Florida publicada el mes pasado muestra a Mucarsel-Powell detrás de Scott por 4 puntos, con un 47 por ciento de apoyo frente a un 43 por ciento, entre los votantes probables. El margen de error es de 3 puntos. Una encuesta separada de la Universidad del Norte de Florida mostró una brecha similar con un margen de error de más o menos 4.6 puntos. La campaña de Mucarsel-Powell citó ambas encuestas en un memorando emitido el martes, diciendo que estaban “a tiro” de Scott. “Con iniciativas populares altamente populares para el aborto y la marihuana en la boleta electoral este noviembre y con una carrera presidencial en la boleta con Scott por primera vez, esta elección marcará la primera vez que Scott enfrentará a una muy motivada y energizada elección demócrata en Florida”, dice el memorando. Los demócratas esperan que la marihuana en la boleta, junto con el aborto, pueda estimular el voto joven en noviembre. Cuando la Corte Suprema de Florida permitió la medida electoral sobre el aborto, también optó por no bloquear una iniciativa electoral que legalizaría el uso recreativo de la marihuana después de que los legisladores republicanos del estado anteriormente rechazaran la medida. Pero los republicanos señalan que los votantes de Florida tienen antecedentes de votar por medidas electorales liberales mientras respaldan candidatos conservadores. En 2020, por ejemplo, Trump ganó el estado mientras se aprobaba la medida de aumento del salario mínimo a $15. “Obviamente, las Enmiendas Tres y Cuatro están diseñadas para aumentar la participación demócrata”, señaló O’Connell. Agregó: “Todos están buscando una ventaja en algún lugar. La diferencia es que en este momento [Florida] está prácticamente en el bolsillo de Trump”. Enlace de origen.