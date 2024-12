Los demócratas instan a Biden a preservar el programa de inmigración que impide deportaciones a ciertos países, antes de que Trump pueda eliminarlo.

Un controversial programa de inmigración que ha estado en vigor durante décadas se ha convertido recientemente en un tema controvertido ya que parece probable que sea eliminado o gravemente limitado por la nueva administración de Trump, y los demócratas están pidiendo al presidente Biden que tome medidas para preservarlo.

El Estatus de Protección Temporal es un programa establecido en la década de 1990 que permite al gobierno designar países inseguros para que sus nacionales regresen, otorgando permisos de trabajo y protección contra la deportación a los nacionales que ya se encuentran en los EE. UU. de forma ilegal o si su estatus legal expira.

La administración de Biden designó o re-designó varios países para el TPS, incluyendo a Venezuela, Haití, Afganistán y otros, permitiendo que cientos de miles de nacionales permanezcan en los EE. UU. como resultado. Actualmente hay 17 países designados para el TPS.

La primera administración de Trump intentó eliminar el TPS para varios países, pero se vio envuelta en una larga batalla legal iniciada por grupos de derechos civiles de izquierda sobre el asunto.

El Programa de Estatus Temporal fue establecido en la década de 1990. Getty Images

La administración de Biden re-designó varios países para el TPS, incluyendo a Haití, Venezuela y Afganistán. Imágenes de Getty

El TPS volvió a ser un tema importante en 2024 cuando los republicanos y conservadores llamaron la atención sobre la migración masiva a través de la concesión de asilo humanitario desde Haití. Los migrantes llegaban utilizando la aplicación CBP One y un programa que permitía la entrada de hasta 30,000 migrantes de cuatro países al mes en los EE. UU. Luego podrían ser elegibles para el TPS si llegaban antes de que el país fuera re-designado.

Hubo informes generalizados de migrantes haitianos inundando ciudades en Ohio y en otros lugares, lo que fue recogido por el ex presidente Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance de Ohio. Trump prometió revocar el TPS para Haití a principios de este año.

“Ha sido invadido. No puedes hacerle eso a la gente. Revocaría [el TPS] y los traería de vuelta a su país”, dijo a NewsNation cuando hablaba sobre Springfield, Ohio.

Vance describió el TPS como un “edicto gubernamental que dice que ya no se permite deportar a la gente”. Los conservadores han estado quejándose desde hace mucho tiempo de que las extensiones continuas del TPS significan que no es “temporal” como dice ser.

La primera administración de Trump buscaba reducir el TPS para varios países. Gregory P. Mango

Los republicanos han tomado medidas para restringir el programa en el Congreso. El senador electo Jim Banks, republicano de Indiana, presentó un proyecto de ley que restringe las designaciones de TPS al requerir la aprobación del Congreso por períodos de 12 meses y requerir movimientos adicionales por parte del Congreso para extenderlos. Trump ha prometido lanzar una operación masiva de deportación, y se espera que las restricciones al TPS y otros beneficios de inmigración acompañen a eso.

Ante eso, los demócratas han estado instando a Biden a extender las protecciones bajo el TPS y otros programas para mitigar el impacto de la nueva administración.

“Te escribimos ahora porque la ventana para asegurar y finalizar las políticas de tu administración se está cerrando rápidamente”, dijeron los demócratas liderados por el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, a Biden en una carta este mes.

“Te instamos a actuar de manera decisiva entre ahora y la toma de posesión del presidente electo para completar el importante trabajo de los últimos cuatro años y proteger a las familias inmigrantes.”

Hasta ahora, sin embargo, no ha habido movimiento en el TPS por parte de la administración de Biden ni ninguna indicación de que se estén realizando re-designaciones o extensiones inminentes.