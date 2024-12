Los demócratas del Senado condenan los lapsos éticos de Thomas y los jueces del Tribunal Supremo.

Los demócratas del Comité Judicial del Senado condenaron a la Corte Suprema por una “crisis ética creada por ellos mismos” en un nuevo informe publicado el sábado.

El informe sigue la investigación de 20 meses de los demócratas sobre la ética de la corte, impulsada por informes de ProPublica el año pasado que detallaban cómo el Juez Clarence Thomas aceptó varios regalos de lujo y viajes de un multimillonario mientras estaba en la corte.

En particular, el informe del personal mayoritario critica a Thomas, el Juez Samuel Alito y el fallecido Juez Antonin Scalia, todos prominentes jueces conservadores, alegando que violaron sus obligaciones legales al no divulgar regalos o al no apartarse de ciertos casos.

“Cualquier afirmación de que la Corte puede autopoliciarse se contradice por el hecho de que la Corte no ha tomado medidas significativas para abordar la mala conducta ética y ningún juez ha enfrentado consecuencias por comportamiento antietico, a pesar de decenas de denuncias creíbles de mala conducta por parte de múltiples jueces durante décadas”, establece el informe.

“Un código de conducta exigible para la Corte Suprema es esencial dada la falta de autorregulación de la Corte”, continuó.

Los demócratas han presionado a la Corte Suprema para que fortalezca sus estándares éticos durante años, pero las revelaciones de los viajes de Thomas y otras controversias éticas han despertado un interés renovado a medida que la confianza pública en la corte ha disminuido.

“El número, valor y extravagancia de los regalos aceptados por el Juez Thomas no tienen comparación en la historia moderna de Estados Unidos”, indica el informe, criticando al cuerpo de toma de decisiones judiciales por no tomar más medidas correctivas.

Thomas ha negado haber cometido una falta y dijo que no estaba obligado previamente a divulgar los viajes bajo una excepción de hospitalidad personal que desde entonces se ha aclarado.

En respuesta a la presión, los jueces adoptaron finalmente un documento de principios éticos en noviembre pasado. Los demócratas lo han criticado por no incluir un mecanismo de aplicación vinculante, a diferencia del código vigente para otros jueces federales.

El nuevo informe reitera los llamamientos de los demócratas a aprobar legislación que cree un código ético exigible. Los republicanos bloquearon el proyecto de ley, expresando confianza en que los jueces puedan autopoliciarse en materia ética y ven la investigación de los demócratas como un intento partidista de desmantelar la corte de mayoría conservadora.

Thomas y los demás jueces no respondieron a una solicitud de comentario enviada a un portavoz de la corte.

Mark Paoletta, un amigo cercano de Thomas a quien el presidente electo Trump ha seleccionado para un cargo de alto rango en la Oficina de Administración y Presupuesto, calificó el informe de “patético” y criticó a los demócratas por publicarlo el sábado antes de Navidad.

“Cuando regresen, afortunadamente estarán en la minoría. Buena ridícula”, escribió Paoletta en X.

