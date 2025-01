Los demócratas debaten estrategia, protección del votante en el primer foro de candidatos.

Los demócratas evaluados candidatos para liderazgo del partido en su primer foro virtual de candidatos el sábado con un enfoque en la región Sur. La carrera altamente disputada por la presidencia del DNC obligó a los contendientes a abordar su aplastante derrota en noviembre y compartir planes futuros para carreras exitosas. Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, dijo a los espectadores: “En las últimas elecciones, hubo millones de estadounidenses que no sabían que estábamos luchando por familias trabajadoras. Y si vamos a corregir eso, debemos comunicarnos en todas partes. Eso significa en los medios conservadores, donde las voces conservadoras dominan y cuentan historias sobre demócratas”. El ex líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, respaldó a Wikler esta semana reforzando su campaña para el puesto más alto en el liderazgo del partido. Sus rivales estuvieron de acuerdo citando una desconexión con el público como la razón de la escasa mayoría republicana en el 119º Congreso. “La mayoría de los estadounidenses ahora creen que el Partido Republicano representa mejor los intereses de la clase trabajadora y los pobres, y el Partido Demócrata es un partido de los ricos y las élites”, compartió el ex gobernador de Maryland, Martin O’Malley. Snyder propuso combatir la visibilidad en retroceso promoviendo la juventud. Los candidatos para el vicepresidente del partido en participación cívica martillaron puntos similares al principio de la llamada. Representante Joyce Beatty, que se postula para vicepresidenta de participación cívica, hizo eco de las preocupaciones sobre grupos demográficos clave que quedan rezagados en medio de resultados electorales incipientes. “Colecivamente los demócratas sonaron una alarma furiosa para cambios internos rumbo al ciclo electoral de 2026”.