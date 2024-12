Los demócratas de Virginia ven las elecciones especiales del próximo mes como la primera gran prueba del 2025.

Los demócratas se están preparando para dos elecciones especiales en el área del norte de Virginia en el Senado estatal y la Cámara de Delegados el próximo mes que podrían marcar el tono de lo que se espera que sea un año electoral consecuente en el estado. Las elecciones especiales en el Distrito 32 del Senado estatal y el Distrito 26 de la Cámara de Delegados, ambos ubicados en el Condado de Loudoun, están programadas para el 7 de enero. Ambos escaños se consideran seguros para los Demócratas, pero el partido señala que si perdiera ambas elecciones, empataría la Cámara de Delegados y esencialmente privaría a los Demócratas del control del Senado con la Teniente Gobernadora Winsome Sears (R) como desempate, lo que afectaría negativamente su desempeño en la próxima sesión legislativa. Las elecciones llegan en medio de señales de advertencia de que el apoyo demócrata en la región parecía haber disminuido en la elección general del mes pasado, algo que los Demócratas esperan mejorar antes de las elecciones gubernamentales y de la Cámara de Delegados del próximo año. “Sería una sorpresa si estas elecciones fueran siquiera cercanas. Estos son escaños que los Demócratas deberían ganar por más de 20 puntos”, dijo Bob Holsworth, un veterano analista político de Virginia. Pero el desempeño de la Vicepresidenta Harris en el Condado de Loudoun en las elecciones presidenciales reflejó la pérdida de terreno que tuvo en otras áreas azules del país contra el Presidente electo Trump. El Presidente Biden ganó el condado por 26 puntos en 2020, mientras que Harris lo hizo por 16 puntos. El ex Gobernador Terry McAuliffe (D) ganó el condado por 11 puntos en su segundo intento fallido de gobernador contra el Gobernador Glenn Youngkin (R) en 2021, que tuvo una menor participación en un año no presidencial. Mientras se ha descrito a las dos elecciones como ganadas para los Demócratas, el Comité de Campaña Legislativa Demócrata ha señalado que el partido se está tomando en serio los concursos. A principios de este mes, el comité nombró al candidato al Senado estatal, Del. Kannan Srinivasan (D) y al candidato a la Cámara de Delegados, JJ Singh, para su programa “spotlight” en el que el comité apoyará a los dos candidatos con recaudación de fondos y organización. Además, el comité anunció que invertiría $100,000 en las asambleas legislativas de Virginia antes de las elecciones especiales del próximo mes. Los Demócratas de Virginia dicen que las elecciones son esenciales para fortalecer la barrera demócrata en las legislaturas estatales en respuesta a la trifecta republicana federal en Washington. “Creo que hay mucha ansiedad y preocupación por lo que va a suceder con la llamada trifecta”, dijo Singh, refiriéndose a temas como la reducción de la fuerza laboral federal y el aborto. “Existe el riesgo de que esa mentalidad, ese nivel de política, ese estilo se infiltre aquí en Virginia y eso es lo que los Republicanos en Virginia quieren hacer. Así que depende de nosotros en la Cámara y el Senado proteger nuestros valores”, continuó, refiriéndose a la Asamblea General de Virginia. Srinivasan señaló que seguía centrado en temas estatales y locales a pesar del entorno político en Washington. “En última instancia, los temas estatales son extremadamente importantes”, dijo, destacando su enfoque en la economía, la seguridad de las armas, el aborto y la expansión de Medicaid. “Hay muchas cosas que podemos hacer a nivel estatal para mejorar y podemos tocar la vida de las personas”. Los Republicanos argumentan que los Demócratas están generando entusiasmo por dos elecciones que dicen no tendrán ninguna repercusión en las elecciones generales de medio año en el estado el próximo año. “Los Demócratas tienen la costumbre de intentar convertir estas elecciones especiales aleatorias en las que están fuertemente favorecidos en referéndums sobre lo que va a suceder”, dijo Max Docksey, director político del Comité de Liderazgo Estatal Republicano. “Lo que realmente están tratando de hacer es recuperarse de la horrible noche electoral que tuvieron y van a intentar utilizar estos escaños D más 21, D más 22 solo para hacer eso.” “No creo que esto deba ser visto como una señal de lo que está por venir”, añadió. “No hemos tenido suficiente tiempo para ver qué van a poder hacer las legislaturas republicanas, que hemos expandido por todo el país. No hemos visto qué va a poder hacer el Presidente Trump. Qué va a poder hacer el control trifecta del gobierno federal para los Republicanos.” Y las elecciones especiales del 7 de enero serán muy diferentes de las elecciones presidenciales en términos de participación y entusiasmo a pesar de la frecuencia de las elecciones en Virginia. Esta elección en particular parece ser propicia para una baja participación debido a que tiene lugar después de las vacaciones y dos meses después de unas elecciones presidenciales impactantes. Las elecciones de noviembre próximo en Virginia a nivel gubernamental y de la Cámara también verán una menor participación en comparación con los años presidenciales. Las primarias no se han llevado a cabo, pero Sears y la Representante Abigail Spanberger (D-Va.) son las candidatas más probables de sus respectivos partidos. Los Demócratas tendrán que asegurarse de que están aumentando la participación en áreas como el Condado de Loudoun en un esfuerzo por contrarrestar el entusiasmo republicano potencial en los enclaves rojos del estado. “No quieren ver una reducción adicional en su ventaja en Loudoun porque los Demócratas no están entusiasmados con salir a votar”, dijo Holsworth. Enlace de fuente.