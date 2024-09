Los demócratas alejan el voto religioso del partido mientras Trump corteja a los católicos: Partido “Anti-Cristiano”

El Partido Demócrata está alejando el voto religioso con políticas “anti-cristianas” mientras que el ex presidente Donald Trump trabaja para cortejar a los católicos y otros cristianos, dijo el presidente de la Liga Católica, Bill Donohue. “Son anti-cristianos, y está alejando a la gente”, dijo Donohue en una entrevista telefónica sobre los demócratas, citando comentarios similares de la ex representante demócrata Tulsi Gabbard, quien recientemente respaldó a Trump. “Y los hombres con los que hablo, no es tanto por el aborto. Es solo que sienten que ya no hablan su mismo idioma. Toda esta idea de dejar que los hombres compitan contra mujeres en deportes, abusar de los baños, piensan que han ido demasiado lejos”. Donohue habló con Fox News Digital sobre la campaña de Trump lanzando la coalición “Católicos por Trump”, que tiene como objetivo construir “una nación donde se protejan los derechos de cada individuo para practicar su fe libremente”. “Kamala Harris odia a los católicos y todo lo que consideramos sagrado. No podemos pretender lo contrario. Nuestras instituciones, familias, cultura y creencia en la santidad de toda vida humana son lo opuesto a su visión de América. Donald Trump y JD Vance – y ahora RFK – son el antídoto a la clase dominante que ha destruido nuestro país”, dijo Brian Burch, presidente de la organización conservadora sin fines de lucro, CatholicVote, en el comunicado de prensa de la campaña de Trump. TRUMP APLAUDE LA CAMPAÑA ANT-HARRIS DE UN GRUPO CATÓLICO DE MULTIMILLONES PARA ATRAER A LOS FIELES DE LA IGLESIA.