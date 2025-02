Los demócratas admiten que los republicanos los están ‘tomando la delantera’ en línea mientras Trump remodela Washington

El Departamento de Eficiencia Gubernamental creó su propia cuenta en X en noviembre pasado, acumulando 4 millones de seguidores con una corriente de noticias sobre cancelaciones de contratos y otros recortes a la burocracia. Elon Musk ha publicado incansablemente en la plataforma de redes sociales que posee, promoviendo su propia voz en un algoritmo que controla.

El Comité Nacional Demócrata, mientras tanto, comenzó una cuenta de respuesta rápida en enero con alrededor de 121,000 seguidores, una fracción del alcance de DOGE. Y los demócratas celebraron mítines tradicionales fuera de los edificios de USAID y del Tesoro, donde Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado, fue burlado en la televisión nocturna y incluso por algunos dentro de su propio partido después de liderar un canto de “¡Vamos a ganar!”.

Fue una respuesta vacilante de los demócratas a una avalancha de mensajes a favor de DOGE. Y lo que fue peor, según entrevistas con más de una docena de funcionarios electos y estrategas demócratas, fue que lo estaban haciendo en la plataforma equivocada, convocando una muestra convencional de resistencia para cámaras de televisión locales y nacionales, como lo hizo Schumer mientras sostenía una caja de huevos, mientras en gran medida dejaban sin respuesta el torrente de ortodoxia MAGA y, en muchos casos, desinformación en línea.

En la guerra en línea, dijo Chi Ossé, un concejal demócrata de la ciudad de Nueva York que ha construido una base de seguidores en línea a través de sus videos explicativos de corta duración, “no se ve a esas personas en ningún lado”.

“Trump y los republicanos han podido comprender diferentes tipos de medios sobre cómo transmitir su mensaje que afecta a la sociedad en su conjunto, y creo que el liderazgo demócrata está perdiendo el rumbo, no solo en las elecciones sino también en nuestra resistencia 2.0”, dijo Ossé. “Necesitamos ser activos en todos los medios”.

En cambio, en los primeros días del segundo mandato de Trump, están siendo abrumados. La cuenta de respuesta rápida que creó el DNC en enero es una quinta parte del tamaño de @RapidResponse47, la cuenta de la Casa Blanca de Trump. Hakeem Jeffries, el líder de la minoría de la Cámara, tiene casi un millón de seguidores. Pero Musk, que ha publicado cientos de veces en el último mes, tiene más de 217 millones de seguidores. Algunos grupos demócratas, como MoveOn.Org y Human Rights Campaign, están publicando mucho menos en X, si es que no abandonan por completo el sitio para Bluesky, una versión de X de tendencia izquierdista con muchos menos usuarios y sin el mismo alcance de audiencia.

Las personalidades conservadoras ocupan cinco de los 10 mejores podcasts en Spotify, mientras que para los liberales, solo el columnista del New York Times, Ezra Klein, aparece en esa lista. Cuando Ben Shapiro, el controvertido podcaster conservador, publica en Facebook, 9.4 millones de personas siguen su publicación, en comparación con aproximadamente 1.8 millones para la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.).

Tres meses después de sus derrotas en las elecciones de noviembre, y ahora tres semanas en la presidencia de Donald Trump, algunos demócratas reconocen que están perdiendo una batalla asimétrica con el presidente y sus aliados MAGA, donde Trump y Musk han dominado los espacios en línea en el último mes. Y no hay consenso entre ellos sobre cómo resolver sus problemas de respuesta rápida o quién tiene la culpa, dijeron estos demócratas.

“Los republicanos están dando vueltas en círculos alrededor de los demócratas en cuanto a cómo conectarse con la cultura actual”, dijo John Della Volpe, director de la encuesta de juventud de la Universidad de Harvard y experto en la Generación Z. “Todavía me preguntan en estas reuniones posteriores a las elecciones, ‘¿Quién es Theo Von?’ Incluso si tuvieran el mejor mensaje, no pueden conectarse si no son parte de la cultura estadounidense moderna, si no se están integrando en estos espacios donde la gente ya está”.

La debilidad de los demócratas para llegar a los votantes fuera de los canales tradicionales, como TikTok en lugar de MSNBC; YouTube en lugar de periódicos nacionales, no es nueva. Un análisis postelectoral de Navigator Research, un proyecto de investigación demócrata, encontró que la mayoría de los “votantes indecisos” y los nuevos votantes de Trump el año pasado obtuvieron sus noticias principalmente de las redes sociales y fuentes alternativas, como los podcasts. Las noticias de radio y televisión por cable eran mucho menos populares entre esos dos grupos, encontró la investigación, mientras que la mitad de los votantes de Kamala Harris obtuvieron sus noticias de emisoras de televisión abierta.

“La capacidad de los republicanos para hablar en el ecosistema es más aguda, más precisa y los demócratas se están quedando atrás en eso”, dijo Dan Sena, un estratega demócrata de mucho tiempo y ex director ejecutivo del Comité de Campañas Congresionales Demócratas. Sena, como otros demócratas, señaló que los republicanos se benefician de un ecosistema de medios más amplio que amplifica su mensaje, donde una historia puede pasar desde un video de un influyente republicano hasta la alimentación de X de Musk hasta el podcast de Joe Rogan hasta Fox News, llegando a millones de espectadores en el camino.

“Existe una lucha por la economía de la atención, y hoy los republicanos están ganando. Sin duda”, agregó.

Sena advirtió que la solución no vendrá del Comité Nacional Demócrata, el DCCC u otros brazos del partido afiliados, por lo tanto, “ni siquiera es una solución que podamos esperar en este momento”, dijo. En su lugar, “eso vendrá a través de nuestros candidatos rechazando, haciendo que sus propias comunicaciones internas sean más afiladas a medida que avanzamos hacia 2026”.

“El vacío de liderazgo en la vida real está causando un vacío de mensaje en línea”, dijo Kyle Tharp, un investigador progresista que sigue las tendencias políticas digitales a través de su substack, Chaotic Era. “Aunque hay algunos puntos destacados, los demócratas siguen siendo arrollados en línea y no hay mucho que puedan hacer al respecto porque no hay un solo cuerpo o persona de coordinación para impulsar un mensaje ofensivo”.

“No sé cuán reparable es ese problema en este momento”, agregó Tharp.

Hay algunas excepciones entre los demócratas que están destacando, incluyendo a Ocasio-Cortez, que regularmente se vuelve viral con sus videos en vivo de Instagram y publicaciones en X. El representante Maxwell Frost (D-Fla.), el primer miembro de la Generación Z del Congreso, a menudo discute con los republicanos en línea, al igual que los senadores Chris Murphy (D-Conn.) y Brian Schatz (D-Hawaii).

Algunos demócratas están afilando su lenguaje, lo que a menudo puede generar más atención en línea, aunque no sin el riesgo de alejar a algunos votantes. El miércoles, el representante Robert Garcia (D-Calif.) publicó un clip de sí mismo en CNN llamando a Musk “un imbécil” porque “lo que el público estadounidense quiere es que realmente llevemos armas a esta pelea de bar”.

“Deberían estar creando sus propias trampas. Ser más agresivos, ser más extravagantes”, dijo Tim Miller, un exestratega republicano que ahora presenta un podcast en The Bulwark, un sitio fundado por republicanos anti-Trump. “Creo que deberían hacer 700 veces de lo que están haciendo, en términos de producción, volumen, plataformas, velocidad”.

También hay evidencia de que al menos algunos demócratas han recibido el mensaje. El influencer progresista Brian Tyler Cohen habló con senadores y miembros de la Cámara en sus respectivas reuniones esta semana sobre cómo participar en las redes sociales, según dos personas familiarizadas con las reuniones y que aceptaron el anonimato para discutir eventos privados. Jeffries apareció en en el programa de Cohen y en el podcast de Jon Stewart a principios de este mes.

Schumer, después de la publicación, dijo en un comunicado preparado el domingo: “Estamos luchando en todos los frentes, desde resistir las políticas insensatas y devastadoras de MAGA y DOGE, hasta combatir la inflación, incluido el precio de los huevos, que afecta directamente a las familias estadounidenses todos los días”.

Nueve senadores demócratas se unieron a Pod Save America para una serie de entrevistas en vivo la semana pasada, transmitiendo desde la oficina de Schumer. Los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) y Schatz aparecieron en el programa de YouTube de Adam Mockler en las últimas semanas. El senador Cory Booker (D-N.J.) apareció en The David Pakman Show, otro programa de YouTube para progresistas. El DNC contrató al personal detrás de la cuenta @KamalaHQ X para dirigir sus nuevos esfuerzos @FactPostNews, que se pueden encontrar en X, BlueSky, Threads, Instagram y Facebook.

Pero incluso los demócratas reconocen que esos esfuerzos son la excepción en su partido. James Talarico, un representante estatal de Texas de 35 años, que al igual que Ossé ha utilizado las redes sociales para promover sus prioridades políticas, llamó a la respuesta demócrata nacional a Trump “demasiado lenta y demasiado tibia y no a la altura del momento”.

“Así como la imprenta o la radio o la televisión, las redes sociales son ahora cómo nos comunicamos y si no nos adaptamos a este nuevo entorno, no nos escucharán”, dijo Talarico. “Si nuestro partido no avanza, nos quedaremos rezagados”.