Los debates televisivos pueden cambiar las campañas electorales. Los líderes deben elegir sabiamente.

Buenos días. La historia general de esta elección es que, a menos que algo cambie, el Partido Laborista se dirige hacia una victoria aplastante. Algo podría cambiar — los votantes británicos son más volátiles ahora que en el pasado, y más dispuestos a cambiar de partido, pero eso funciona en ambas direcciones.

Sí, una campaña laborista que se estanque podría llevar a un resultado muy diferente al que sugieren todas las encuestas, elecciones parciales y elecciones locales. Sí, una campaña conservadora que toque todas las teclas correctas podría atraer al Partido Laborista.

Pero lo contrario también es cierto, y francamente, en estos primeros días de la campaña, parece bastante más probable. Una campaña laborista que toque las teclas correctas podría tener un mejor desempeño de lo que sugieren actualmente las encuestas. Una campaña conservadora que titubea y lucha podría tener un peor desempeño.

De cualquier manera, una variable importante en esta campaña son los debates televisados, y si y cómo suceden. Algunas reflexiones sobre lo que Rishi Sunak y Keir Starmer deberían esperar de ellos.

Los afectos de la red

¿Qué debería buscar Keir Starmer de los debates televisados? En un mundo ideal, que no sucedan. Aunque se postula con un simple lema de una palabra “Cambio”, el cambio es realmente indeseable si disfruta de una ventaja de 20 puntos sobre su rival más cercano en las encuestas y una coalición electoral que parece estar distribuida de manera increíblemente equilibrada geográficamente y por lo tanto puede ganar de manera contundente incluso con una ventaja menor.

Los debates televisados son un momento en esta campaña cuando las cosas podrían cambiar, y por lo tanto, si Starmer pudiera encontrar una manera de evitar hacerlos, debería aprovecharla. Dicho esto, también sabrá que una de las cosas que realmente no les gustó a los votantes en las elecciones de 2017 fue que Theresa May se saltó los debates de los líderes. Fue mal visto en los grupos de enfoque y fue parte de por qué su campaña electoral fue mal.

¿Cuál es la mejor alternativa de Starmer? El mismo formato favorecido por Boris Johnson en 2019, realmente: dos debates cara a cara con Rishi Sunak, y una tercera aparición frente a una audiencia al estilo de Pregunta al tiempo. Eso le permite evitar un debate real con los Verdes y el SNP atacándolo desde su izquierda por su programa político y la guerra entre Israel y Hamás en particular.

Un riesgo para la ventaja del Laborismo en esta elección es que las historias sobre la lucha entre Laboristas y Verdes en Bristol Central, las batallas SNP-Laboristas en Escocia, y la nueva candidatura independiente de Jeremy Corbyn en Islington North contribuyan a un constante zumbido de observaciones sobre las disputas de Starmer con su izquierda. Eso se suma a una narrativa de que los votantes laboristas se están desviando hacia los Verdes, los Liberal Demócratas y a los independientes. Esta es otra razón por la cual mantener la lucha Starmer-Sunak en primer plano ayuda al Laborismo, manteniendo a los votantes de izquierda firmemente enfocados en la elección entre las dos principales partidos.

Y la tercera razón se ilustra mejor en este gráfico de Ipsos:

Como los habituales de Inside Politics estarán cansados de leer, me gusta usar Ipsos siempre que sea posible, porque es la encuestadora más antigua del Reino Unido y me gusta tener el mayor conjunto de datos posible. Pero independientemente de qué encuestadora utilice, el patrón no cambia — Rishi Sunak es tan impopular como John Major en las profundidades de su impopularidad en 1994 o como Jeremy Corbyn en 2019.

Starmer no es popular en ningún sentido, pero no obstante, es el líder menos impopular de un partido importante. Como explica Peter Kellner en su blog, hoy en día más personas dicen ser positivas, y menos negativas, sobre un gobierno liderado por Starmer que sobre un gobierno liderado por Boris Johnson en 2019.

Sí, en 2017, Corbyn logró un cambio notable en su propio estatus y en sus índices de aprobación. Pero para ponerlo en perspectiva, si entre ahora y las elecciones, la percepción de Sunak con el público mejora tanto como lo hizo la de Corbyn durante las elecciones de 2017, seguiría siendo más impopular que John Major en 1997 o que Gordon Brown en 2010. También debemos recordar que Sunak empezó la carrera por el liderazgo en 2022 detrás de Liz Truss entre los miembros conservadores, y sus debates con ella no ayudaron. Además, como informa nuestro equipo, ha sufrido una serie de tropiezos justo al comienzo de la campaña, lo que no sugiere que le vaya a ir mejor en esta ocasión.

¿Qué tipo de debate le convendría mejor a Sunak? Bueno, no los seis debates a los que ha desafiado a Starmer, los cuales ha insinuado fuertemente que deberían ser mano a mano. Su mejor enfoque sería exactamente lo que Starmer debería evitar: un debate con los líderes de todos los partidos importantes. Pero es poco probable que eso cambie la dinámica general de esta lucha electoral: Sunak es muy impopular.

A continuación se muestra la combinación en vivo de los sondeos de sondeos del Reino Unido del Financial Times, que combina las encuestas de intención de voto publicadas por importantes encuestadores británicos. Visite la página de seguimiento de encuestas del FT para descubrir nuestra metodología y explorar datos de encuestas por demografía incluyendo edad, género, región y más.

