Los cuchillos salen para la clase de consultores de D.C. mientras los Demócratas buscan un nuevo líder.

Los candidatos que compiten para liderar el Comité Nacional Demócrata han encontrado un enemigo común: el consultor de D.C.

En el primer foro sancionado por el DNC en la carrera de bajo perfil para presidente el sábado, los candidatos del DNC canalizaron su frustración hacia los “insiders de D.C.”, a quienes el senador del estado de Nueva York James Skoufis prometió “echar a la calle”. El presidente del Partido Demócrata de Minnesota, Ken Martin, se comprometió a que los “consultores de D.C.” “habrán desaparecido cuando esté allí”. Y Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, prometió que entraría en el 2025 “sin compromisos con nadie que haya estado en una nómina de campaña antes”.

Es una señal de los tiempos para un partido que quemó alrededor de $1.5 mil millones en los últimos meses de la campaña, solo para quedarse corto contra el presidente electo Donald Trump. Mientras el partido todavía busca respuestas a sus devastadoras derrotas en 2024, los consultores se convirtieron en el saco de boxeo mientras los candidatos del DNC evitaron en gran medida pelear entre ellos. Todos estuvieron de acuerdo en que el partido necesitaba volver a fundamentar su identidad con la clase trabajadora y comprometerse con una infraestructura de campaña permanente en todo el país. Pero cualquier ataque ligero -del cual hubo algunos- se hizo sin nombres adjuntos.

El foro del sábado fue el primero de cuatro reuniones programadas en enero antes de una elección de presidente del DNC el 1 de febrero, la primera gran decisión que los demócratas tomarán para redefinir su partido en la segunda era de Trump.

Aquí hay cinco conclusiones del foro virtual:

Pidiendo a Jaime Harrison

Los candidatos pueden haber pasado gran parte de su debate de 90 minutos atacando a D.C., pero casi todos se comprometieron a mudarse a la capital si son elegidos. Es una pregunta que había estado percolando durante semanas entre los miembros del DNC, muchos de los cuales han estado frustrados por la decisión del actual presidente del DNC, Jaime Harrison, de quedarse en Carolina del Sur durante su mandato.

El exgobernador de Maryland Martin O’Malley dijo “los líderes lideran desde el frente y tienen que estar presentes en el centro del círculo”, mientras que Skoufus, el único funcionario electo en ejercicio que se postula, dijo que renunciaría al Senado del estado de Nueva York porque “el próximo presidente del DNC debe estar completamente comprometido”.

Pero Wikler, que tiene una familia joven en Wisconsin, no se comprometió a mudarse. Dijo que planeaba mantener un “horario congressional” y estar en D.C. “de forma regular”, pero “creo que hay una fortaleza que viene de estar en un lugar donde los demócratas no ganan todas las elecciones la mayor parte del tiempo”.

Un campo mayormente blanco, mayormente masculino de “tipos”

En toda las casillas en videoconferencia del foro en YouTube, era difícil pasar por alto: el campo de ocho miembros de candidatos es mayormente blanco y mayoritariamente masculino. Aparte de la ex candidata presidencial demócrata Marianne Williamson y la empresaria Quintessa Hathaway, los competidores para presidente no se acercan en absoluto a reflejar la diversidad del partido más grande.

Es un hecho que molesta a algunos demócratas: que el campo no sea más reflectante del partido en general.

“Cuando miras nuestro partido y miras a los funcionarios electos que realmente, como, han logrado cosas difíciles en estados difíciles, ninguno de ellos está involucrado en esta conversación”, dijo la veterana de campañas demócratas Caitlin Legacki, quien advirtió que sus comentarios no iban dirigidos a los hombres del campo, sino a una observación más amplia. “No hay mujeres involucradas en esta conversación. Todos nuestros comentaristas más importantes y de mayor perfil son tipos. Todos los senadores que están escribiendo artículos de opinión sobre el futuro de nuestro partido son chicos. Y luego tienes a estos candidatos para el DNC que son chicos.”

Ella está de vuelta

Williamson, la autora de autoayuda más vendida, está llevando su marca de política wo-woo a la carrera a presidente.

Al igual que en sus candidaturas de 2020 y 2024, tiene casi ninguna posibilidad de ganar. Pero al menos lo hace interesante. Williamson se presentó como el tipo de sanador espiritual que necesita el partido, señalando que ha “trabajado muy de cerca y personalmente con personas cuyas vidas estaban en problemas, estaban enfermas y no tenían atención médica, carecían de oportunidades educativas y económicas, y no se sentían vistas por la clase política”.

Williamson sacó a relucir sus credenciales iconoclastas diciendo que el DNC no pudo impulsar una “primaria robusta” el año pasado, llamándola el mayor error que cometió el cuerpo.

“En nombre de salvar la democracia”, dijo, “nosotros mismos suprimimos la democracia.”

Es la economía, estúpido

Se pagó mucho elogio a lo que los demócratas creen en general fue una de las razones centrales de su derrota electoral el año pasado: el mensaje económico del partido, o la falta del mismo.

O’Malley señaló la falta de conexión de los demócratas con las mesas de los estadounidenses como el “mayor error” del partido. Wikler lamentó que “hubo millones de estadounidenses que no sabían que estábamos luchando por las familias trabajadoras”. Y Martin denunció que las percepciones de los votantes de que los republicanos, no los demócratas, representan mejor a la clase trabajadora, un concepto que dijo solo se reforzó con el exceso de rendimiento de los demócratas con los hogares más ricos y los votantes con educación universitaria, como un “acusación condenatoria de nuestra marca de partido”.

Pero no estaban ofreciendo muchas soluciones concretas para traer a esos votantes de vuelta al pliegue el sábado, una señal de que si bien los demócratas han diagnosticado una falla importante en su mensaje, aún no han descubierto cómo solucionarlo. Eso es un problema potencial importante para el partido, con Trump listo para llevarse el crédito por una economía que comenzó a mejorar bajo el presidente Joe Biden.

O’Malley pidió al próximo presidente del DNC “reafirmar nuestra dedicación” a ser un partido centrado en la seguridad económica de las personas. Martin dijo que la solución radicaba en la organización durante todo el año en comunidades clave. Y la sugerencia de Wikler para una corrección de rumbo: “comunicar en todas partes” desde los medios conservadores hasta las plataformas no tradicionales.

A la resistencia tanto

Para un partido que ha pasado gran parte de la última década corriendo explícitamente contra Trump, los candidatos que luchan por liderar el DNC tenían poco que decir sobre el próximo presidente.

Llámalo una señal de los tiempos.

Por supuesto, O’Malley cerró diciendo que el próximo presidente del DNC necesita “enfrentar a Trump y salvar nuestra República”. Y Skoufis hizo referencia repetidamente a las lecciones que ha aprendido de correr y ganar en un distrito del Senado estatal que Trump llevó fácilmente.

Pero mientras los demócratas recalibran su resistencia a Trump para reflejar el cambiado panorama político entre sus dos mandatos, parece que las personas que buscan liderar el próximo capítulo del partido están tomando nota.