Los críticos dicen que las reglas de Google priorizan las ganancias sobre la privacidad.

Los defensores de la privacidad han calificado las nuevas reglas de Google sobre el rastreo de personas en línea como “un flagrante desprecio por la privacidad del usuario”. Los cambios que entrarán en vigor el domingo permiten el llamado “fingerprinting”, que permite a los anunciantes en línea recopilar más datos sobre los usuarios, incluidas sus direcciones IP e información sobre sus dispositivos. Google dice que estos datos ya son ampliamente utilizados por otras empresas y continúa fomentando el uso responsable de los datos. Sin embargo, la compañía había criticado anteriormente este tipo de recopilación de datos, afirmando en un blog de 2019 que el fingerprinting “subvierte la elección del usuario y es incorrecto”. Pero en una publicación anunciando los cambios en las reglas, Google dijo que la forma en que las personas utilizan Internet, como dispositivos como televisores inteligentes y consolas, dificultaba dirigir anuncios a los usuarios utilizando la recopilación convencional de datos, que los usuarios controlan con el consentimiento de las cookies. También afirma que más opciones de privacidad proporcionan seguridad a los usuarios. Google le dijo a la BBC en un comunicado: “Las tecnologías que mejoran la privacidad ofrecen nuevas formas para que nuestros socios tengan éxito en plataformas emergentes… sin comprometer la privacidad del usuario”. Pero los oponentes al cambio dicen que el fingerprinting y la recopilación de direcciones IP son un golpe a la privacidad porque es más difícil para los usuarios controlar qué datos se recopilan sobre ellos. “Al permitir el fingerprinting, Google se ha dado a sí misma – y a la industria publicitaria que domina – permiso para utilizar una forma de seguimiento que las personas no pueden detener”, dijo Martin Thomson, ingeniero distinguido de Mozilla, un rival de Google. El fingerprinting recopila información sobre el dispositivo y el navegador de una persona y la combina para crear un perfil de esa persona. La información no se recopila explícitamente para publicidad a las personas, pero se puede usar para dirigir anuncios específicos en función de los datos de ese usuario. Por ejemplo, el tamaño de la pantalla o la configuración de idioma de una persona son necesarios legítimamente para mostrar un sitio web correctamente. Pero cuando se combina con su zona horaria, tipo de navegador, nivel de batería y muchos otros puntos de datos, puede crear una combinación única de ajustes que facilita determinar quién está utilizando un servicio web. Estos detalles, junto con la dirección IP de alguien – el identificador único utilizado por los dispositivos de Internet – anteriormente estaban prohibidos por Google para la orientación de anuncios. Los defensores de la privacidad dicen que, a diferencia de las cookies, que son archivos pequeños almacenados en un dispositivo local, los usuarios tienen poco control sobre si envían información de fingerprinting a los anunciantes. “Al permitir explícitamente una técnica de seguimiento que anteriormente describieron como incompatible con el control del usuario, Google destaca su continua priorización de las ganancias sobre la privacidad”, dijo Lena Cohen, tecnóloga de la Electronic Frontier Foundation. “Las mismas técnicas de seguimiento que Google afirma son esenciales para la publicidad en línea también exponen la información sensible de las personas a los corredores de datos, compañías de vigilancia y fuerzas del orden”, agregó. “Mi argumento sería que el fingerprinting se encuentra en una especie de área gris”, dice Pete Wallace, de la empresa de tecnología publicitaria GumGum. “¿Debería la gente sentirse cómoda permaneciendo en un área gris de privacidad? Yo diría que no”, añade. GumGum, que ha trabajado con la BBC en campañas publicitarias antes, se basa en algo llamado publicidad contextual, que utiliza otros puntos de datos para dirigirse a anuncios a los usuarios en línea, como palabras clave en el sitio web en el que se encuentran, en lugar de sus datos personales. El Sr. Wallace dice que permitir el fingerprinting representa un cambio en la industria. “El fingerprinting parece estar adoptando un enfoque mucho más centrado en el negocio para el uso de los datos del consumidor en lugar de un enfoque centrado en el consumidor”, dice. “Este tipo de vaivén es, en mi opinión, perjudicial para el camino que la industria parecía estar tomando hacia la idea de poner la privacidad del consumidor en primer plano”. Agrega que espera que las empresas de tecnología publicitaria lleguen a la conclusión de “que no es la forma apropiada de utilizar los datos del consumidor”, pero espera que miren el fingerprinting como una opción para dirigir mejor los anuncios. La publicidad es el motor del modelo de negocio de Internet y permite que muchos sitios web estén disponibles de forma gratuita para los usuarios sin que tengan que pagar directamente por acceder a ellos. Pero a cambio, los usuarios a menudo tienen que ceder información privada sobre sí mismos para que los anunciantes puedan mostrarles anuncios relevantes. La Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés) dice que “el fingerprinting no es un medio justo de rastrear a los usuarios en línea porque es probable que reduzca la elección y el control de las personas sobre cómo se recopilan sus información”. En una entrada de blog en diciembre, el Director Ejecutivo de Riesgo Regulatorio de la ICO, Stephen Almond, escribió: “Creemos que este cambio es irresponsable”. Agregó que los anunciantes y empresas que decidan utilizar esta tecnología tendrán que demostrar cómo se están manteniendo dentro de las leyes de datos y privacidad en el Reino Unido. “Basándonos en nuestra comprensión de cómo se utilizan actualmente las técnicas de fingerprinting para la publicidad, este es un estándar alto para cumplir”, escribió. Google dijo en un comunicado: “Esperamos tener más discusiones con la ICO sobre este cambio de política. Sabemos que las señales de datos como las direcciones IP ya son comúnmente utilizadas por otros en la industria hoy en día, y Google ha estado utilizando de manera responsable las direcciones IP para combatir el fraude desde hace años”. Un portavoz añadió: “Seguimos brindando a los usuarios la opción de recibir anuncios personalizados y colaboraremos en toda la industria para fomentar el uso responsable de los datos”.