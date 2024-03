Los contribuyentes de EE.UU. han subsidiado los combustibles fósiles por 111 años, y contando.

WASHINGTON — Como candidato en 2020, Joseph R. Biden Jr. prometió poner fin a miles de millones de dólares en exenciones fiscales anuales a empresas de petróleo y gas dentro de su primer año en el cargo.

Es una promesa que no ha podido cumplir como presidente.

La solicitud presupuestaria del Sr. Biden al Congreso esta semana fue su cuarto intento de eliminar lo que llamó “subsidios derrochadores” a una industria que está disfrutando de ganancias récord.

“A diferencia de administraciones anteriores, no creo que el gobierno federal deba darle limosnas al petróleo grande”, dijo el Sr. Biden después de su inauguración. Su nueva propuesta presupuestaria llama a la eliminación de $35 mil millones en exenciones fiscales que de lo contrario se proporcionarían a la industria durante la próxima década.

El deseo del Sr. Biden es opuesto por la industria petrolera, los republicanos en el Congreso y un puñado de demócratas. En Washington, al parecer, los subsidios al petróleo y al gas son los zombies del código fiscal: imposible de matar.

“Todos están de acuerdo en que los subsidios a los combustibles fósiles son derrochadores, estúpidos y mueven las cosas en la dirección incorrecta”, dijo Michael L. Ross, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de California, Los Ángeles, que estudia los beneficios fiscales a los combustibles fósiles. “Desprenderse de ellos parece ser una de las cosas más difíciles de lograr en la agenda climática”.

La industria del petróleo y el gas disfruta de casi una docena de exenciones fiscales, incluidos incentivos para la producción nacional y deducciones relacionadas con la producción extranjera. Las estimaciones totales varían ampliamente; los grupos ambientales tienen una visión amplia de lo que constituye un subsidio mientras que la industria se adhiere a una definición más estrecha. El Fossil Fuel Subsidy Tracker, dirigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, calculó un total de alrededor de $14 mil millones en 2022.

Dos de los mayores recortes fiscales han estado vigentes durante aproximadamente un siglo.

El más antiguo, conocido como “costos de perforación intangibles”, fue creado por el Revenue Act de 1913 y tenía como objetivo fomentar el desarrollo de los recursos de EE. UU. La deducción permite a las empresas deducir hasta el 80 por ciento de los costos de perforación, cosas como salarios de empleados y trabajo de reconocimiento, en el primer año de operación, incluso antes de producir una gota de petróleo.

Otro subsidio, creado en 1926 y conocido como la deducción por agotamiento, inicialmente permitía a las compañías petroleras deducir el 27.5 por ciento de sus ingresos imponibles, un número que parecía extrañamente específico.

“Podríamos haber elegido un porcentaje del 5 o 10 por ciento, pero seleccionamos el 27.5 por ciento porque no solo éramos cerdos, sino que el número impar parecía indicar que se llegó a él científicamente”, dijo el senador Tom Connally, el demócrata de Texas que patrocinó la exención y que falleció en 1963, según cita “Sam Johson’s Boy, a Close-Up of the President From Texas”, una biografía de Lyndon B. Johnson.

Esa exención fiscal resultó tan lucrativa que motivó a celebridades como Jimmy Stewart, Frank Sinatra y Bing Crosby a convertirse en petroleros de forma secundaria, comprando intereses en pozos petroleros y usando la deducción para proteger sus ingresos de Hollywood.

La exención fue eliminada en 1975 para los grandes productores y reducida para empresas más pequeñas, que aún pueden deducir el 15 por ciento de sus ingresos de sus ingresos imponibles.

Al principio, los legisladores justificaron las deducciones diciendo que ayudarían a atraer inversores a la perforación petrolera, que podría ser una empresa arriesgada. Después de todo, no todos los pozos encuentran petróleo.

Hoy en día, Exxon Mobil y Chevron, las mayores compañías energéticas de EE. UU., son enormemente rentables. El año pasado, las empresas estadounidenses bombeaban un promedio de 13 millones de barriles al día, un récord que ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor mundial de petróleo crudo, según la Administración de Información de Energía de EE. UU. El país también es el principal exportador de gas natural licuado del mundo.

Se espera que la industria del petróleo y del gas obtenga $1.7 mil millones en 2025 del recorte fiscal de perforación intangible, y $9.7 mil millones en los próximos 10 años, según la Casa Blanca. Se espera que obtenga $880 millones en beneficios del recorte fiscal por agotamiento en 2025 y $15.6 mil millones para 2034.

En lugar de invertir en sus negocios, las empresas de petróleo y gas han vertido ganancias en “recompras de acciones, fusiones y adquisiciones que beneficiaron a ejecutivos y accionistas adinerados,” dijo la administración de Biden en un comunicado de prensa que acompañaba la propuesta presupuestaria.

Juntas, las dos exenciones han incrementado el valor esperado de los nuevos proyectos de petróleo y gas en miles de millones de dólares en la mayoría de los años y hasta $20 mil millones en años en los que el precio del petróleo estaba alto, según un estudio de 2021 realizado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, una organización de investigación.

Un análisis del New York Times de informes de cabildeo encontró que las empresas de energía han gastado más de $30 millones desde que el Sr. Biden fue elegido en esfuerzos de cabildeo que incluyeron la preservación de los recortes fiscales de perforación intangible y por agotamiento. La Cámara de Comercio de EE. UU., que gasta más de $100 millones anuales en cabildeo en una amplia gama de temas, también mencionó los recortes fiscales de energía en sus informes de cabildeo.

Poner fin a los subsidios para el petróleo y el gas no es una idea nueva, pero nunca ha llegado lejos.

El presidente Barack Obama intentó eliminar los recortes fiscales en casi todos los presupuestos pero fracasó, incluso cuando los demócratas controlaron tanto la Cámara de Representantes como el Senado de 2009 a 2011.

Entre los demócratas que han luchado por conservar los subsidios ha estado el senador Joe Manchin III de Virginia Occidental, el estado que ocupa el segundo lugar en producción de carbón y el cuarto en gas natural. En la Cámara de Representantes, los representantes Vicente González Jr. y Henry Cuellar, ambos demócratas de Texas, imploraron a los líderes de su partido en 2021 a mantener los subsidios. Se les unió Filemón Vela Jr., un demócrata que también representaba a Texas en la Cámara en ese momento.

El Sr. Manchin dijo esta semana que el Congreso había promulgado incentivos fiscales tanto para la energía limpia como para los combustibles fósiles y que el carbón, el petróleo y el gas no deberían ser señalados para cambios.

“La administración de Biden y sus asesores climáticos radicales han ignorado el sentido común al solicitar al Congreso eliminar estos incentivos antes de que logramos una transición energética que no sacrifique la confiabilidad y la asequibilidad,” dijo el Sr. Manchin en un comunicado.

Los ejecutivos de la industria petrolera rechazan el término “subsidio” para describir las políticas fiscales. Argumentan que la mayoría de las industrias disfrutan de deducciones fiscales y que las compañías petroleras deducen solo una pequeña fracción de lo que pagan en impuestos federales.

También señalan que los subsidios federales para la energía eólica, solar y otras formas de energía limpia se están expandiendo rápidamente. La Administración de Información Energética encontró que aproximadamente el 46 por ciento de los subsidios federales a la energía entre 2016 y 2022 estaban asociados con energías renovables.

Anne Bradbury, directora ejecutiva del American Exploration & Production Council, llamó a la propuesta del Sr. Biden de cambiar el código fiscal “un ataque directo a la producción energética estadounidense” que dañaría a una industria que apoya más de 9 millones de empleos.

“Este presupuesto ni siquiera debería recibir una votación en la Cámara o el Senado, y los legisladores en ambas cámaras deberían elaborar una política presupuestaria que no obstaculice la producción energética estadounidense,” dijo la Sra. Bradbury en un comunicado.

La senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, desestimó la petición del Sr. Biden de eliminar los recortes fiscales como un mensaje dirigido a los jóvenes activistas climáticos. “¿Creo que esto va a llegar a alguna parte? No,” dijo.

El debate sobre semántica aparte, el resultado es que el gobierno está ayudando a disminuir artificialmente el costo de producir petróleo, gas y carbón de una manera que no hace para otros fabricantes, según economistas.

“Es simplemente un subsidio corporativo,” dijo Joseph Aldy, profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard que se desempeñó como asesor especial del presidente Barack Obama en temas energéticos.

Otros señalan la ironía del apoyo gubernamental continuo a los combustibles fósiles en un momento en que los científicos dicen que las naciones deben hacer una transición rápida lejos del petróleo, gas y carbón para reducir las emisiones de carbono que están causando el cambio climático.

El Congreso tiene una “responsabilidad fiscal y moral de evitar que los dólares de los contribuyentes aumenten las ganancias de una industria que está destruyendo nuestro planeta,” dijo el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont.

El año pasado, casi 200 países firmaron un acuerdo mundial en la cumbre climática de las Naciones Unidas en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para alejarse de los combustibles fósiles y eliminar los subsidios “ineficientes” al carbón, petróleo y gas. Estados Unidos estuvo entre los signatarios.