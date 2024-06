El gobierno Conservador se ha comprometido con £1bn al año en un intento de aumentar el número de citas con el médico de cabecera en el Reino Unido.

Los Tories dicen que construirían tanto consultorios médicos de cabecera como centros de diagnóstico comunitarios si fueran reelegidos en el gobierno.

El partido quiere construir 100 nuevos consultorios médicos de cabecera y modernizar otros 150.

Los datos más recientes de las elecciones generales: la ventaja del Partido Laborista crece a niveles altos no vistos desde Truss.

Sin embargo, esto recuerda a la promesa de 2019 de construir 40 nuevos hospitales para 2030, algo que el gobierno no podrá hacer, según la Oficina Nacional de Auditoría.

El informe publicado el año pasado encontró que solo se construirían 32 de los 40 nuevos hospitales prometidos por Boris Johnson para finales de la década, y algunos podrían ser demasiado pequeños.

Los Conservadores también quieren aumentar la gama de tratamientos disponibles en las farmacias, después de haber introducido previamente el programa.

Afirman que tratar condiciones como el acné y las infecciones del pecho liberaría 20 millones de citas con el médico de cabecera una vez estén totalmente en funcionamiento.

Rishi Sunak dijo: “El NHS es uno de nuestros activos nacionales más importantes y los Conservadores están tomando las decisiones a largo plazo para asegurar su futuro.

“Como parte de nuestro plan claro, estamos invirtiendo en servicios comunitarios para que sea más rápido, más fácil y más conveniente para los pacientes recibir la atención que necesitan y ayudar a aliviar la presión sobre los servicios hospitalarios.

“Solo los Conservadores tomarán las acciones audaces necesarias para asegurar el futuro del NHS para que puedan estar seguros de que el NHS estará ahí para usted y su familia siempre que lo necesiten.”

Esto sucede mientras los Tories siguen rezagados en las encuestas detrás del Partido Laborista.

Mientras tanto, el Canciller Jeremy Hunt le dijo al Mail on Sunday que las rebajas fiscales de su partido no lograron atraer a los votantes, y también dijo que otra rebaja no habría cambiado las opiniones.

Dijo: “El hecho de que hayamos tenido dos importantes rebajas fiscales que realmente no han cambiado las encuestas demuestra para mí que tener una tercera con lo mismo es poco probable que cambie el cálculo.”

Añadió: “La visión del Banco de Inglaterra es que hay un retraso de 18 meses entre el cambio de tasas de interés y su impacto en las finanzas de las personas… así que la idea de que haya una caída en las tasas de interés y de repente todos se sientan bien… es subestimar cómo las personas están tomando esta decisión.”

El compromiso sanitario del gobierno requerirá un extra de £1bn para finales de la década, y será financiado mediante la reducción de los gestores del NHS a niveles previos a COVID y reduciendo el uso de consultores de gestión, dijeron.

El anuncio llega cuando el Partido Laborista anunció sus planes para reducir la migración legal.

El secretario de salud sombra del Laborismo, Wes Streeting, dijo: “Los Conservadores han incumplido su promesa de campaña de reclutar más médicos de cabecera, en lugar de eso han recortado 1,700 desde 2016 y cerrado más de 450 consultorios de cabecera.

“Los pacientes encuentran más difícil que nunca ver a un médico de cabecera, ¿por qué confiarían en esta última promesa vacía?

“El médico no puede verte ahora, y solo empeorará si los Tories reciben otros cinco años.

“El Laborismo capacitará a miles más de médicos de cabecera y reducirá la burocracia que ocupa el tiempo de los médicos de cabecera, para que podamos traer de vuelta al médico de familia.”