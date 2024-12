Los conservadores esperan reclutar a Trump en su guerra de gastos. No será tan fácil.

Los conservadores que quieren recortar el presupuesto federal están esperando poder enlistar al Presidente electo Donald Trump y Elon Musk a su lado para enero. Pero el colapso de la semana pasada sobre la financiación del gobierno subrayó que Trump no siempre comparte su restricción fiscal. Aunque Trump y Musk ayudaron a desbaratar un acuerdo inicial bipartidista aborrecido por los tories fiscales, 38 republicanos de la Cámara después se opusieron a la gran demanda de Trump en el siguiente proyecto de ley: un límite más laxo en la autoridad de endeudamiento de Washington. Esa movida es un recordatorio de que Trump explotó el déficit y aprobó miles de millones en gastos adicionales durante su primer mandato – dos preocupaciones presupuestarias generales que los republicanos de la Cámara que se opusieron al proyecto de ley de la semana pasada dicen que quieren arreglar. Después de la batalla del techo de la deuda la semana pasada, los rebeldes fiscales, el liderazgo del GOP y Trump parecieron llegar a un acuerdo de apretón de manos para aumentar el límite de endeudamiento el próximo año a cambio de recortes de $2.5 billones en el gasto. No será fácil mientras los republicanos intentan cumplir con las promesas de campaña que incluyen el refuerzo de la seguridad en la frontera, la reducción de impuestos y el impulso de la producción de energía. Por ahora, los conservadores fiscales están apostando a que Trump sea su mejor esperanza después de perder batalla tras batalla en los últimos dos años. “Permitimos que la burocracia crezca. Pasamos resolución tras resolución,” dijo el Representante Andy Biggs de Arizona, quien votó en contra de un plan de financiamiento bendecido por Trump en el suelo la semana pasada. “Allí es donde va a entrar el púlpito de intimidación de Trump y realmente tratar de lidiar con algo de este estancamiento, este problema.” “Nunca hemos tenido el nivel de reforma enfocada que usted tiene entrando,” repitió el Representante Clay Higgins (R-La.). “El Poder Ejecutivo entrante está de nuestro lado.”Es un gran riesgo para los tories fiscales. Trump podría ser efectivo al presionar por recortes si lo desea, o podría terminar amplificando las luchas internas existentes del GOP y causar más caos. Y si en última instancia no se alinea con los conservadores en sus objetivos de gasto, plantea la cuestión de si esos miembros se enzarzarán en una pelea pública con el presidente entrante o se doblegarán a su voluntad. Y no son los únicos que están cortejando a Trump y Musk. Diferentes facciones de la conferencia tienen sus propias relaciones con el presidente electo y han estado claramente tratando de atraer a Musk en su misión de encontrar recortes significativos en la financiación gubernamental. Y el portavoz Mike Johnson ha trabajado diligentemente durante meses para mantener a Trump de su lado, con resultados mixtos. Trump puede estar descontento con Johnson después de la batalla de gasto, pero no lo ha cruzado públicamente antes de la votación para el 3 de enero- donde Johnson parece estar en una posición inestable. “Las cosas serán muy diferentes por aquí. Este fue un paso necesario para cerrar la brecha y llevarnos a ese momento en el que podamos poner nuestra huella en las decisiones finales sobre el gasto para 2025,” dijo Johnson poco después de que la Cámara aprobara un proyecto de ley que financió el gobierno con un amplio apoyo demócrata. Otros republicanos más centristas también están abrazando la idea del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, incluso si no están alineados en los detalles. Algunos esperan activamente que Trump pueda ayudarles a domar a sus tories en lugar de fortalecerlos. “Creo que el gobierno unificado nos ayuda, porque creo que el Presidente Trump le dirá a algunos de estos tipos: ‘Pónganse en fila,’” dijo el Representante centrista Don Bacon (R-Neb.), señalando, sin mencionar a nadie, que el GOP también está perdiendo a algunos de sus miembros más “incendiarios.” Incluso los apropiadores están abriendo la puerta a tener ojos externos en el proceso presupuestario federal – tienen sus propias ideas sobre dónde deberían buscar Trump y sus aliados para recortar gastos. “Si este grupo DOGE realmente quiere hacer algo, deberían mirar el gasto obligatorio, cómo podemos solucionar ese problema,” dijo el Representante David Joyce (R-Ohio), refiriéndose a un bloque de financiación gubernamental que involucra cosas como Seguro Social, Medicaid y Medicare. Pero los miembros de la Cámara de la Libertad y otros en su rincón de la conferencia ya han comenzado a tratar de influir en los líderes de DOGE de Trump, en particular. Advertieron a Musk y a su co-líder Vivek Ramaswamy durante una reunión a puerta cerrada que algunos de los mismos republicanos de la Cámara en la sala con ellos eran el mayor impedimento para la revisión del gasto y el tamaño del gobierno federal, según tres personas en la reunión. Los conservadores también tendrán dos aliados destacados en el medio del proceso presupuestario de la Casa Blanca: Russ Vought, a quien Trump pretende designar para liderar la Oficina de Administración y Presupuesto, y el saliente Representante de Carolina del Norte, Dan Bishop, que está siendo propuesto para el segundo puesto en la OMB. Y están animando a Musk y Ramaswamy a lanzar efectivamente una campaña de presión pública contra los republicanos que impiden sus esfuerzos- un movimiento que podría correr un riesgo de repercusión. Hay señales tempranas de que los legisladores republicanos ya están mutando después de que Musk inyectara incertidumbre en la pelea de gasto de diciembre. Los dos hombres también propusieron crear una lista de "mala" y "buena" para ayudar a mantener a los miembros responsables. "Creo que lo que pueden hacer es poner un foco en esta locura y, francamente, forzar al Congreso a hacer su trabajo," dijo el Representante Chip Roy (R-Texas). "Su principal beneficio va a ser [a] exponer -si pueden resaltar el absurdo entonces el Congreso tiene que defender el absurdo, o tiene que ponerse en línea para arreglar el absurdo.