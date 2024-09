Los concursantes revelan estrictamente las danzas por las que están emocionados

Estrellas como Tom Dean y JB Gill compartieron los bailes que están emocionados de bailar, con muchos citando la salsa y el foxtrot.

El programa de lanzamiento, que se emitirá esta noche (sábado 14 de septiembre), verá a los concursantes emparejados con sus parejas de baile profesionales.

Concursantes de Strictly Come Dancing comparten los bailes que más esperan



Esto es lo que cada uno de los concursantes de Strictly Come Dancing tuvo que decir sobre sus bailes favoritos en el programa de la BBC.

Chris McCausland

“Sigo bromeando que estoy esperando la semana de mosh pit. Eso es con lo que crecí, crecí con metal y rock, y sacudiendo la cabeza.

“Veamos si podemos incorporarlo, estoy más aprensivo sobre los bailes en los que no estás en contacto con tu pareja, porque realmente no sé lo que eso implica y cómo podré navegar por el escenario solo con algún grado de precisión.”

Jamie Borthwick

“Probablemente el Tango Argentino. Es dramático.”

JB Gill

“Estoy deseando aprender el Vals.

“Es un clásico, ¿verdad? Y parece impresionante. Si seré bueno en eso, no lo sé.

“Creo que los bailes latinos serán un poco más fáciles ya que son más marchosos y tienen más estilo. La Salsa y el Cha Cha también serán divertidos.”

Montell Douglas

“La Samba, me encanta la vibra latina, los movimientos de cadera, los movimientos de cabello y la actitud.

“Creo que se alinea con mi origen caribeño, y la música y el ritmo me resultan muy naturales.

“Estoy deseando mostrar mucha de mi personalidad en la Samba.”

Nick Knowles

“El Vals es algo hermoso, y mi madre que falleció hace 30 años amaba absolutamente el Vals y el baile en general.

“El Tango Argentino también es simplemente esa cosa fogosa.

“Curiosamente, soy bastante fanático del ballet y los musicales, y está esa secuencia fantástica en Moulin Rouge, la secuencia de Roxanne, donde básicamente están haciendo una variación del Tango Argentino.

“Siempre pensé que era una pieza teatral increíble. Poder producir algo así sería genial.”

Pete Wicks

“¿Sabes qué? Los elegantes. Vals Vienés.”

Punam Krishan

“No puedo bailar en absoluto, así que estoy un poco aterrorizada de todos y cada uno de los bailes.

“Sin embargo, el que más espero será la Salsa, porque creo que es muy divertida.

“Por lo general, amo toda la energía de eso. Pero el Paso Doble es simplemente un baile muy ardiente, apasionado y dramático.”

Sam Quek

“El Paso Doble. Los intensos.”

Sarah Hadland

“Jive. Me gustan las cosas rápidas y saltarinas, no quiero hacer nada lento que sea problemático.”

Shayne Ward

“Muchos. Me encantaría probar algo como Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones en Zorro. Como un Tango o simplemente algo donde sea realmente intenso.”

Tasha Ghouri

“El Tango, cada vez que lo he visto en la televisión parece tan apasionado y fuerte.

“Tienen que estar muy concentrados juntos, así que siento que sería genial aprenderlo.”

Tom Dean

“Disfruto bastante la Salsa.”

Toyah Willcox

“El Foxtrot, soy muy chico, muy bullicioso, y nunca me he sentido femenina, así que estoy deseando hacer algo que me haga sentir femenina.”

Wynne Evans

“He cantado en muchos conciertos vieneses, especialmente los famosos de Año Nuevo, así que estoy deseando el Vals Vienés.

“Aunque cuanto más lo veo, más difícil parece.”

Paul Merson

“No realmente. Crecí en una era en la que salías a la pista de baile a las cinco para las 2 de la mañana solo para bailar lento antes de que cerrara el club.”

Strictly Come Dancing 2024 se lanzará a las 7:20pm el sábado 14 de septiembre en BBC One y BBC iPlayer.

