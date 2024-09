Los comerciantes cumplieron su deseo de un gran recorte de tasas y los mercados aún no pudieron recuperarse

Wall Street obtuvo el gran recorte de tasas que quería, pero los mercados no lograron sostener un rally. La Reserva Federal recortó el miércoles su tasa clave de préstamo durante la noche en medio punto porcentual. Es una salida sorprendente de los primeros recortes de ciclos anteriores de flexibilización del banco central, así como un quiebre de las expectativas de consenso de tan recientemente como la semana pasada antes de que los mercados comenzaran a fijar un recorte más grande. Sin embargo, las acciones lucharon por avanzar después de la decisión, después de subir inicialmente con la decisión, ya que los inversores temían que el recorte más grande señalara una mayor debilidad económica por delante, incluso con la inflación en camino hacia el objetivo del 2% del banco central. Muchos observadores del mercado se sintieron decepcionados por la decisión, diciendo que la Fed fue demasiado agresiva, y posiblemente demasiado centrada en el pasado, con su recorte inicial. Ryan Sweet, economista jefe de Estados Unidos en Oxford Economics, señaló que el recorte de medio punto sugiere que la ralentización del crecimiento preocupa cada vez más a los responsables de la política de la Fed. “La fase inicial del ciclo de normalización de la Reserva Federal es un poco más agresiva de lo que anticipamos, ya que el banco central cambió rápidamente más su atención lejos de la inflación y hacia el mercado laboral,” dijo Sweet en una nota. “A pesar de que la Fed no lo reconocerá públicamente, su mandato dual se está convirtiendo en uno singular a medida que el mercado laboral se ha debilitado.” “En nuestra opinión, el aumento de la tasa de desempleo se debe en gran medida a contrataciones que no absorben de manera suficiente los sólidos avances en la oferta laboral, impulsados principalmente por la inmigración,” escribió Sweet. “Es probable que la Fed esté preocupada de que la demanda laboral se debilite más, causando puntos de estrés adicionales en el mercado laboral.” ‘Se adelantó’ Nancy Tengler, directora ejecutiva y directora de inversiones de Laffer Tengler Investments, dijo que el banco central se había “adelantado” con su decisión de medio punto. “Es posible que el desempleo aumente, pero no estamos viendo despidos, JOLTs sigue siendo un número muy alto, muy por encima de los niveles previos a la pandemia,” dijo Tengler. “Mi crítica a la Fed ha sido su enfoque miope en datos pasados. Esto parece eso. Un solo informe de empleo débil y aquí estamos.” Por otro lado, Scott Helfstein, jefe de estrategia de inversiones en la firma de fondos cotizados Global X, espera que los datos económicos recientes no respalden el recorte más grande de la Fed, aunque espera que la reducción apoye los activos de riesgo. “No hay muchas indicaciones de que la economía se esté desacelerando en los datos más recientes,” dijo. “Probablemente no se necesitaba un recorte más grande desde el principio, pero eso debería apoyar la asignación de activos de riesgo.” — CNBC’s Jeff Cox y Michelle Fox contribuyeron a este informe.