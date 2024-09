Los checos eliminan a los prestamistas para combatir la desigualdad

Radek Hábl dejó su trabajo en finanzas y fundó un grupo de reflexión centrado en la condonación de deudas después de que su prima le pidiera el equivalente checo de un préstamo de 4.000 euros.

“Estaba dispuesto a ayudarla, pero primero quería entender sus problemas”, dijo Hábl. “Entonces enumeramos todas sus deudas y prestamistas, y mostró no solo que estaba en una espiral terrible, sino también víctima de un enorme y no regulado negocio de deuda que nunca deberíamos haber permitido desarrollar”.

Bajo las leyes de deuda de la República Checa de la era postcomunista, los prestamistas tenían poderes para aplicar penalidades exorbitantes por retraso en el pago, forzar la congelación de las cuentas bancarias de los deudores o cortar la electricidad sin órdenes judiciales.

“Las leyes fueron escritas por un pequeño grupo de abogados que veían la recolección de deudas impagas como su forma rápida de volverse muy, muy ricos, incluso si esto creaba una crisis social”, dijo Hábl, quien fundó el Instituto para la Prevención y Resolución de Deudas en 2019.

Pero gracias a la campaña de Hábl y otros activistas de base, los legisladores actuaron sobre una trampa de deuda que una vez afectaba a uno de cada diez checos. Una serie de medidas desde el cambio de década ha llevado a la República Checa a avanzar desde ser un país con un gran problema de endeudamiento a convertirse en uno de los países menos endeudados de Europa.

Las medidas de reducción de deuda no han borrado diferencias significativas entre las regiones checas más ricas y áreas más pobres como Kladno, como se muestra en la imagen.

Rompiendo el control de la deuda personal tiene beneficios mucho más amplios para la sociedad, desde mantener el mercado laboral hasta garantizar que los niños puedan terminar la escuela en lugar de ser obligados por sus padres a dejarla temprano para ganar dinero. Las reformas han ayudado al país de Europa central, con una población de 10,5 millones de habitantes, a convertirse en un faro de igualdad financiera y económica.

La tasa de desempleo de la República Checa, del 2,7 por ciento, es la más baja de la UE y la tasa de pobreza del país, del 12 por ciento, también es la más baja, casi la mitad del promedio de la UE del 21,4 por ciento, según datos de Eurostat sobre riesgo de pobreza y exclusión social.

El país también tiene uno de los mejores registros en Europa en cuanto a desigualdad, según el coeficiente de Gini de referencia.

Los activistas de base comenzaron reuniendo datos sobre reclamaciones de embargo, lo que ayudó a destacar la crisis y convencer a los legisladores de limitar los poderes de los agentes de ejecución.

Aunque los legisladores reforzaron los controles sobre estos cobradores de deudas, el parlamento checo acordó en 2021 declarar un “verano de la misericordia”, durante el cual los residentes podían pagar el principal de alguna deuda estatal y, a cambio, recibir el perdón de los pagos de intereses y otras tarifas.

El ministerio de finanzas recaudó 400 millones de coronas (18 millones de dólares) durante tres meses de “misericordia” y perdonó 1.500 millones de coronas adicionales de deuda por servicios públicos que van desde tasas judiciales hasta impuestos municipales de vivienda y recogida de residuos. Con algunos ajustes, el programa de misericordia continúa implementándose cada año.

Por separado, una nueva regulación aprobada por el parlamento en mayo de este año reduce el período durante el cual un solicitante de alivio de deuda primero tiene que devolver una cantidad mensual mínima después de declararse insolvente.

Algunas leyes de deuda checas también se modificaron para cumplir con la legislación de la UE.

Sin embargo, algunos economistas locales advierten que Eurostat está exagerando la solidez financiera de la sociedad checa al calcular la línea de pobreza en el 60 por ciento de su ingreso mediano.

“Ponerlo de manera simple, debido a que generalmente tenemos ingresos bajos, hay relativamente pocas hogares que caen por debajo de ese umbral”, dijo David Navrátil, jefe de investigación de la filial checa del Grupo Erste Česká Spořitelna.

Navrátil y otros también señalan que las cifras de la oficina estadística de la UE no tienen en cuenta los procedimientos de ejecución hipotecaria y se basan en encuestas con una tasa de respuesta de alrededor del 50 por ciento. Estas encuestas probablemente excluyen a muchos en la pobreza extrema, desde personas sin hogar hasta miembros de comunidades en gran medida segregadas como la población gitana del país.

Kladno’s main streets have many shuttered shops and several selling discount goods and secondhand clothing © Petr Shelomovskiy/FT

Eva Zamrazilová, subgobernadora del banco central checo, quiere que se haga más para frenar a los intermediarios no bancarios “depredadores”, así como para ayudar a los prestatarios a entender sus derechos de protección de deudas. “Si bien la legislación puede haber mejorado, la situación de alfabetización financiera no lo ha hecho, a pesar de los extensos esfuerzos de varias instituciones del sector privado y público”, dijo.

Las medidas tampoco han eliminado diferencias significativas entre las regiones checas, especialmente entre la rica capital Praga y las ciudades circundantes más pobres como Kladno.

La producción de carbón y acero de Kladno, que ayudó a impulsar la revolución industrial del país, casi se ha evaporado desde la década de 1990.

Aunque las fábricas y almacenes dirigidos por Lego, Amazon y dos grupos de panaderías checos ofrecen empleo, hay muchas tiendas cerradas en la calle principal, así como varias que venden productos de descuento y ropa de segunda mano que sugieren que los consumidores locales tienen poco para gastar. Algunos de los 70,000 residentes de Kladno también viven en viviendas ruinosas, incluidas muchas familias gitanas.

La oficina de Kladno de People in Need © Petr Shelomovskiy/FT

Durante los últimos dos años, Sabina Kešelová, de 24 años, quien vive junto con otros siete familiares en la casa de sus padres en Kladno, ha tenido dificultades después de tomar un préstamo bancario de 200,000 coronas para pagar clases de manejo y comprar un automóvil de segunda mano.

Poco después de su compra, perdió su trabajo en la fábrica y tuvo que arreglar el motor del automóvil, lo que la obligó a suspender los pagos del préstamo. Los cargos por penalidades e intereses significan que ahora debe 500,000 coronas y está considerando declararse insolvente, porque “mi posibilidad de pagar todo esto sigue disminuyendo”.

Kešelová ahora busca ayuda de una de las organizaciones benéficas más grandes del país, People in Need, que cuenta con un personal de 60 en Kladno y su región circundante de Bohemia, 12 de los cuales se especializan en alivio de deudas.

“Las leyes han mejorado y la sociedad checa se ha vuelto más abierta a discutir la deuda, que solía verse solo como vergonzosa”, dijo Jana Odvárková, quien trabaja para People in Need en la ciudad. “Pero cuando ves nuestro trabajo aquí, muestra que las estadísticas de la UE no cuentan toda la historia y que nosotros, los checos, seguimos siendo quizás los número uno en esconder algunos de nuestros problemas”.

Visualización de datos por Keith Fray