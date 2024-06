Los chamanes y el jefe

“

Tenemos el Estado de derecho para evitar una cultura de venganza.

Durante gran parte de la historia humana, era ojo por ojo, como leemos en la Biblia. En una cultura de venganza, un jefe decide quién tiene la culpa, y los chamanes explican cómo la sangre y el caos son justos y necesarios.

En las tragedias griegas de Esquilo y Eurípides, el gran problema es escapar de la violencia recíproca dentro y entre las familias. En las primeras discusiones sobre la ley europea, en las sagas islandesas o en la Crónica Primaria de la Rus de Kyiv, un gobierno incipiente regula la venganza, para que no continúe indefinidamente.

El Estado de derecho es una solución: si todos somos sujetos iguales de la ley, entonces presentamos nuestro caso ante un tribunal, en lugar de buscar sangre. Una constitución, como la nuestra, da vida a esta concepción. Puede que no sea perfecta: cuando no lo es, la interpretamos en el espíritu de la igualdad y la no violencia en lugar del agravio y la violencia. Nadie puede estar por encima de la ley, y nadie puede ser el juez en su propio caso. Un orden constitucional dependerá de jueces que entiendan estas ideas fundamentales.

El otro día, la Sra. Alito nos dio una buena exhibición de la cultura de la venganza: “Soy alemana. Soy alemana. Mi herencia es alemana. Si vienes por mí, te lo devolveré. Y habrá una forma. No tiene que ser ahora. Pero habrá una forma: lo sabrán”. Esas observaciones sobre los placeres de la venganza se relacionaron con su elección de volar una bandera insurrecta después del intento de Donald Trump de derrocar el orden constitucional estadounidense en enero de 2021.

La teoría política del intento de golpe de Trump es que lo único que importa es el jefe. No tiene que ganar una elección, porque el jefe tiene el derecho de gobernar simplemente porque es el jefe. Exigir que Trump gane una elección es, por lo tanto, una provocación. La afirmación de que debería dejar el cargo cuando pierde una elección justifica la venganza. Y, por supuesto, la retribución es la plataforma de Trump.

La teoría legal del intento de golpe de Trump, hecha explícita en argumentos ante la Corte Suprema, es que el jefe está exento de la ley. Hay magia alrededor de la persona del jefe, de tal manera que solo necesita responder a sí mismo. Las palabras “inmunidad presidencial” son un conjuro dirigido a personas con túnicas negras, convocándolos a actuar como los chamanes del jefe y confirmar su estatus mágico.

A algunos de los que visten túnicas negras, los jueces de la Corte Suprema, les gusta ser chamanes. Nuestros chamanes pueden aceptar sobornos de quienes apoyan al jefe y también pueden afirmar que, como magos, personas diferentes a otros, no se ven afectados por ellos. Si hay alguna duda, nuestros chamanes nos dicen que se les puede confiar como jueces en su propio caso.

Los chamanes así instalados protegerán a su jefe y lo rodearán con su aura mágica. A diferencia de otros tribunales, la Corte Suprema puede inventar cosas a medida que avanza, y ha habido mucho de eso últimamente, especialmente por parte del Sr. Alito. Sus miembros pueden afirmar fidelidad a las palabras de la Constitución, para luego desecharlo todo cuando el jefe esté amenazado.

Contemplar la “inmunidad presidencial”, como los chamanes están haciendo ahora, es descartar el Estado de derecho y convocar al fantasma de la cultura de la venganza. Es constitucionalmente ridículo decir que la persona cuya responsabilidad es ejecutar las leyes está por encima de ellas.

Pero el problema es más profundo que eso. Si algún individuo no está sujeto a la ley, se puede esperar que ese individuo lleve a toda la sociedad de vuelta hacia la venganza. Trump lo afirma abiertamente. Toda su plataforma es la retribución, retribución contra otros por el crimen que él mismo cometió. Una vez que reemplazamos la ley con la venganza, no habrá forma de contenerlo. Y, como sabemos por experiencia, la cultura de la venganza se propaga rápidamente. Como sabemos por la historia, adopta una cierta forma política.

La Sra. Alito afirmó la cultura de la venganza como una forma alemana de hacer las cosas. El contexto fue el incendio del Reichstag de América, el intento de golpe de Trump en enero de 2021. Voló la bandera insurrecta, defendiendo la Gran Mentira del jefe y su reclamo mágico de mantener el poder independientemente de la realidad y el orden constitucional.

La actitud fascista hacia la ley fue una modernización de la noción de que el jefe, los chamanes y el enemigo que debe ser atacado por nuestros propios crímenes. Para los nazis, este era el orden natural que debía ser restaurado. Debido a que ya existía un orden constitucional, parte de la restauración de la cultura de la venganza tuvo que ser llevada a cabo por los propios jueces.

Los teóricos del derecho nazi argumentaban que la política era cuestión de definir al enemigo y elegir un bando. El Estado de derecho debía ceder a una especie especial de desgobierno, en la que el jefe definía la política eligiendo un enemigo al que culpar de sus propios crímenes. La ley sería cualquier cosa que protegiera al jefe mientras dividía la sociedad, en lo que los teóricos del derecho nazi describirían entonces como una lucha natural por el poder.

Siguiendo la lógica nazi, los jueces sentados revertirían su papel previo en un orden constitucional, encubriendo la transformación con un lenguaje legalista. Aceptarían su rol deformando la ley para que sirviera al jefe, definiendo un nosotros y un ellos, en lugar de proteger a todos.

Como lo expresó un juez: “uno u otro lado va a ganar”.

Esa fue la declaración de Mr. Alito.

